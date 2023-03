Otro intento más

El presidente López Obrador ha dado de qué hablar en las últimas semanas luego de que fue anunciado un intento más de cooperación regional en la América Latina. El presidente mexicano ha hablado por teléfono con algunos líderes de la región, tales como Lula, Alberto Fernández, Díaz-Canel y Petro de Brasil, Argentina, Cuba y Colombia respectivamente.

Aunque el punto principal de este intento de cooperación tiene que ver con integrar un frente común contra la inflación en América Latina, el análisis de estas líneas se refiere a dos temas principales: a) un nuevo intento de cooperación regional y b) la forma en la que se comunica este intento.

Primero, resulta que la convergencia política en la que la región latinoamericana se encuentra, sobre todo por el regreso de los gobiernos de izquierda, es favorable para que los líderes antes mencionados busquen formas de cooperación que permitan a la región buscar un camino benéfico para sus ciudadanos en cuanto al alcance que se tiene para comprar insumos básicos, principalmente.

De hecho, en este primer punto quiero recalcar que el llamado de AMLO a establecer un plan que beneficie a la sociedad es una idea fundamental para el éxito de los planes de liderazgo que tiene México en la región pues, según datos del Fondo Monetario Internacional, la inflación en América Latina y el Caribe terminó en un 14,8% el 2022 y se tiene una proyección de que este año 2023 apenas se termine por debajo del 10% de tasa inflacionaria.

Es más, el llamado del AMLO también busca evitar que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional se vuelvan realidad en los países antes mencionados, pues la inflación estimada para este 2023 en Argentina, Brasil, Colombia y México es del 60%, 5,7%, 7,3% y 4,8%, respectivamente. De hecho, la región del cono sur latinoamericano, se estima en 12,7%.

Entonces, el llamado de México pretende tener efectos positivos a través del fomento de intercambios comerciales y de la disminución de aranceles en ciertos productos, sobre todo, “en alimentos y otros bienes”, según lo ha comentado el propio presidente mexicano. El mismo AMLO anunció que se han puesto de acuerdo los presidentes antes mencionados para reunirse de manera virtual “para enfrentar la inflación y ayudarnos mutuamente.

Es justo aquí donde se resalta el segundo punto que mencionaba al inicio de estas líneas, pues el presidente mexicano llamó por teléfono de manera poco formal, diplomáticamente hablando, a sus contrapartes latinoamericanos y, en una charla muy informal como si de amigos se tratara y no de mandatarios de Estado, pidió que se pusieran de acuerdo. Es más, AMLO le encargó a Alberto Fernández que hablara con Boric (Chile) y con Lucho (Bolivia) para que se sumaran a la causa.

El punto acá es que los protocolos se han roto por la informalidad de la llamada y porque, aunque no se quiera ver de esta forma, el presidente López Obrador ha dado un golpe sobre la mesa para reafirmar el liderazgo mexicano en la América Latina, pues en lugar de hacer un par de llamadas más (que nada le costaba) para hablar con Boric y Arce, le ha pedido a Fernández que lo haga en su nombre, sugiriendo que el presidente argentino ayudaría al mexicano a concretar su proyecto, resaltando que Fernández es el encargado de López Obrador en la región.

Es importante rescatar este último punto ya que la presencia de México en los últimos años ha cobrado relevancia en la región y, a través del impulso de la CELAC y la continuidad de la Alianza del Pacífico, el gobierno mexicano se ha posicionado como líder de la región, incluso, a pesar de la vuelta de Lula a la presidencia brasileña este año.

A lo mejor las formas no son las mejores desde la presidencia mexicana, sin embargo, la nueva dinámica política de los gobiernos progresistas que han vuelto al funcionamiento regional, permiten que las formas se rompan y que se tenga una alta expectativa sobre si funcionarán o no. Lo que sí puedo decir, nos gusten o no las formas, es que la idea debería de cuajar, por el bien de América Latina.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN.

