Nombres, nombres, nombres

Aunque el reconocimiento debiera ser permanente y no sólo de una fecha, este día me he permitido recuperar algunos nombres que, me parece, han sido fundamentales para el desarrollo de historia de la humanidad y de quien escribe estas líneas. En esta columna retrato los nombres de personas que han destacado en sus trayectorias personales, familiares y profesionales y que, a mi parecer, deben de recibir un homenaje en nombre de todas aquellas que no están en esta lista y que son igual de importantes.

Quiero acotar que no he querido dividir los nombres en diferentes categorías puesto que no se trata de un reconocimiento a sólo algunas, sino que las aquí nombradas representan a todas las que no pude escribir, por espacio o desconocimiento, y que han dejado huella en los lugares y ámbitos que han elegido para vivir. Así que, como homenaje a ellas, escribo sus nombres pensando en que un día seremos todos iguales:

Marie Curie, Yoloxóchitl Bustamante, Luisa María Alcalde, Serena Williams, Jeanine Añez, Rosa Parks, Simone Bailes, Natalia Lafourcade, Tsai Ing-wen, Luz María Gallardo, Paola Longoria, Emmelin Pankhurst, Ada Lovelace, Bertha Banuet, Salma Hayek, Almudena Cid, Rosalind Franklin, Sandra Luz Camarillo, Dilma Rouseff, Ameenah Gurib-Fakim, Margaret Thatcher, María Félix, Martha Higareda, Ronda Rousey, Marta Vieira da Silva, Angela Burdett-Coutt, Ninfa Salinas, Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum, Michelle Obama, Olga Sánchez Cordero, Cristina Prado, Belinda, Mary Wollstonecraft, Dina Boluarte, Florence Nightingale, Laura Chinchilla, Alejandra de la Vega, Loretta Lynch, Alicia Bárcena, Gabriela Warkentin, Samantha Power, Mónica Nieves, Nadia Comaneci, Hipatia de Alejandría, Marie Stopes, Aída Román, Gisela Pereyra, Marinela Sertvije, Leonor de Aquitania, Carmen Aristegui, Edurne Pasabán, Yalitza Aparicio, Jane Austen, Diana Seacole, Kathrine Switzer, Shakira, Vera Atkins, Josefa Ortíz de Domínguez, Carmen Salinas, Björk, Belén Licona, Alondra de la Parra, Sofía Belmar, Lorena Ochoa, Elia Olea, Cleopatra, Beatríz Paredes, Ana Gabriela Guevara, Juana de Arco, Sarach Velasco, Isabel, Katie Ledecky, Simone de Beauvoir, Ximena Sariñana, Kim Loaiza, Yuya, Danna Paola, Grace Hopper, Giorgiana Martínezgarnelo, Cristina Fernández, Georgina Almaráz, María del Rosario Espinosa, Frida Kahlo, Soumaya Slim, Elizabeth II, Julieta Venegas, Michelle Rodríguez, Estefanía Pérez, Madonna, Coco Chanel, Ana Paula Abrego, Indira Gandhi, Melanie Devlyn, Leona Vicario, Venus Williams, Gabriela Mistral, Karla Wheelock, Elvia Carrillo Puerto, Sophie Germain, Gertrude Ederle, María Asunción Aramburuzabala, Park Geun-hye, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Clara Barton, Estée Lauder, Samantha Sánchez, Lise Meitner, Francoise Bettencourt Meyers, Alice Walton, Eulalia Guzmán, Rosario Ibarra Piedra, Margarita Zabala, Adela Micha, Elisa Carrillo, Claudia Ruíz Massieu, Sheikh Hasina Wajed, Ellen Johnson Sirleaf, Julia Koch, Karla Souza, Adriana Barrales, Teresa Perales, Janis Joplin, Margarita Maza, Soraya Jiménez, Renata Kellnerova, María Trinidad Cerecedo, Rihanna, Xiomara Castro, María de la Luz Martínez, Adele, Paola Espinosa, Yolanda Hernández, Ashlyn Harris, Melanie Perkins, Melinda French Gates, Belem Guerrero, Miriam Adelson, Susanne Klatten, Iris Fontbona, María del Mar Oviedo, Abigail Johnson, Magdalena Bas, Angela Merkel, Hillary Clinton, Dawn Fraser, Janet Yellen, Ana de la Reguera, Michelle Bachelet, Alexa Grasso, Tatiana Clouthier, Naomi Osaka, Charlotte Cooper, Andrea Navarro, Lila Downs, Alexa Moreno, Aung San Suu Kyi, Malala Yousafzai, Sor Juana Inés de la Cruz, Eva Perón, Violeta Chamorro, Indira Gandhi, Sanna Marin, Samia Suluhu, Jacinda Ardem.





Fernando Abrego Camarillo es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam