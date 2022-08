Política Mundial | No se trata de ir, sino de llegar

Las distancias en la región latinoamericana han sido una problemática continua para alcanzar acuerdos reales entre gobierno, naciones y sociedades pues, las dimensiones de un continente megadiverso y pluricultural hacen evidente la situación de la que se habla.

Como muestra se pueden referir las casi veinte horas en autobús en las que se viaja desde Sao Paulo hasta Foz de Iguazú que, además, tan solo llegar también representa más dificultades. Primero, el viajero que se anime a realizar semejante ruta verá su portugués abruptamente modificado debido a que los nuevos sonidos emitidos por los lugareños distan mucho del portugués hablado más al norte. “Aquí se fala el portuñol”, dicen al turista.

El portuñol, como el nombre lo infiere, es la mezcla de un español (castellano) con el portugués y adaptado a la usanza local. En una zona donde la naturaleza es la que llama la atención de los miles de turistas, el idioma, por lo menos del lado brasileño es complicado para el que habla castellano ya que no es portugués, pero tampoco es castellano. Además, lo que se supondría como una solución simple, que es hablar inglés, tampoco funciona tanto debido a la poca importancia dada por los oriundos de esa zona para comunicarse en esa lengua.

En una región de cincuenta kilómetros cuadrados se hablan 3 idiomas oficiales y uno no oficial, ¡vaya complicación! Además del castellano hablado del lado argentino y el portugués hablado oficialmente del lado brasileño, se habla el portuñol, pero ¿Cuál es ese otro idioma hablado en esa zona fronteriza? La respuesta es sencilla, la Ciudad del Este se encuentra a una distancia muy corta de Foz de Iguazú. En Paraguay se han oficializado dos idiomas, el castellano y el guaraní que, aunque para efectos turísticos no representa ninguna complicación para los visitantes, sí lo hace para todos aquellos que quisieran adentrarse en la cultura paraguaya.

Es natural que, además de visitar el parque de las Cataratas de Iguazú, tanto del lado argentino como del lado brasileño, se pretendan compras a precios bastante razonables. En Ciudad del Este, Paraguay, sin embargo, las agencias de viajes omiten la visita a este país, ya sea porque no es una nación fuerte económicamente hablando o porque turísticamente no tiene la fuerza para atraer visitantes de todo el mundo. Pero para los comerciantes y los hombres de negocios, Ciudad del Este representa un gran mercado ya que los precios bajos y los impuestos, casi nulos, ayudan a que Paraguay intente captar mayores ingresos para solventar la pobre economía que permea en el país.

El segundo obstáculo a vencer se refiere a la moneda: los reales son utilizados en Foz de Iguazú, sin embargo para conocer la belleza natural de las Cataratas hay que ir del lado argentino y utilizar los pesos argentinos y, aunque los dólares estadounidenses siempre son bien recibidos en cualquier destino turístico, es de suma importancia mencionar que el tipo de cambio nunca favorece al consumidor y por ende, los servicios y los productos adquieren un nivel más alto que si fuesen pagados con cualquiera de las dos monedas, el real o el peso.

La complicación en el uso de las monedas es tan real que ni los mismos europeos lo aguantaron, ya que habrá que recordar que fueron ellos los creadores de una zona donde la moneda en común es un símbolo de unidad, fortaleza y, sobre todo, simpleza ya que no importando que uno vaya de Alemania a Francia o de España a Portugal, la moneda es la misma en los distintos países, diecinueve para ser exactos.

El problema en nuestras fronteras es que no existe un área común en donde se dejen de lado las monedas de los países fronterizos y en la que converjan monedas establecidas por los mismos en donde no solo el turista que cambia unos cuantos dólares a la moneda local no tenga problema alguno, sino que el empresario que negocia e invierte miles o millones de dólares no tenga que perder al momento de las conversiones.

Los grandes economistas y financieros expertos en negocios siempre recomendarán que las transacciones en materia internacional se lleven a cabo en dólares americanos, sin embargo habrá que recordar que las economías locales, sobre todo las cercanas a las zonas fronterizas no siempre tendrán la oportunidad de vivir con esta divisa, es decir, el uso del dólar estadounidense es común en Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo, que son ciudades limítrofes con Estados Unidos, pero no ocurre lo mismo cuando se habla de otro tipo de fronteras, que son más lejanas geográfica y económicamente, tal es el caso de las zonas montañosas entre Argentina y Chile o las paupérrimas poblaciones que comparten frontera entre Perú y Bolivia.

Los pesos, los bolívares, los reales, los nuevos soles, los colones, los balboas y hasta los mismos dólares americanos utilizados como moneda oficial en algunas naciones latinoamericanas conforman un problema regional. El comercio en la zona es fundamental para el desarrollo de las naciones, sobre todo cuando se comercia entre las mismas y, a pesar de que las transacciones, en su mayoría, se realizan en dólares, esto no significa que los comerciantes son bien retribuidos al llevar el dinero a las monedas locales entendiendo que las fluctuaciones en el tipo de cambio de cada moneda no dan una estabilidad que apoye al crecimiento y al desarrollo.

El tercer y último obstáculo que se vive en aquellos lugares tiene que ver con la distancia porque aquel paradisiaco lugar se encuentra lejos, muy lejos, de los principales centros económicos y financieros de los tres países que ahí convergen: Sao Paulo, a veinte horas, Buenos Aires a 18 horas y Asunción a siete horas, todo por autobús, distancias que son abruptamente acortadas por recorridos en avión, pero que pocos pueden pagar.

A pesar de que la grandes inversiones en transporte son bien recibidas por los pueblos latinoamericanos, estas no le funcionan a todos por igual, como ejemplo habría que imaginar a un empresario pequeño queriendo transportar su mercancía de Curitiba a Manaos en Brasil, de Mazatlán a Chetumal en México o de Montevideo a Lima, y aunque las empresas de logística procuran cubrir todas estas necesidades, el alcance económico no es siempre el mismo para los empresarios, sobretodo en una región donde son pocos los dueños de los grandes monopolios y donde los micro y pequeños empresarios, que por cierto son la base de la economía, no tienen la capacidad económica para crecer y expandir sus fronteras.

Las distancias territoriales hacen que las integraciones económicas y comerciales formadas por los países latinoamericanos tengan problemas para aprovechar los beneficios, repito, en el área micro y pequeña porque ¿Cómo llegará un microempresario ubicado en Maracaibo, Venezuela al sur de Chile, en Puerto Montt u O´Higgins? o ¿Cómo podrá atender sus negocios un empresario pequeño ubicado al sur de Argentina para negociar con la región de Cartagena al norte de Colombia?

Las distancias, sin duda, son un obstáculo y a pesar de los esfuerzos existentes en los ámbitos empresariales y de gobierno para alcanzar los objetivos y mercados lejanos, a veces los negocios más pequeños se ven severamente limitados pues no cuentan con la capacidad económica para solventarlos. Además, si a esto se le suma que existe una variación en los tipos de cambio y la falta de entendimiento cultural, el negocio suena cada día más complicado. Será entonces menester, como siempre ha sido, de los gobiernos preocuparse por los empresarios, los que van al día y no los que ponen gobiernos para, finalmente, llegar y no solo ir, como en el caso del viaje a Iguazú.

Fernando Abrego Camarillo es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Es profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y profesor de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN.

Sígalo en @fabrecam