Política Mundial | La Historia juzgará

Contaba Enrique Serna en su novela “el seductor de la patria” que Antonio López de Santa Anna habría deseado que lo mataran en alguna de las múltiples batallas en las que participó, pues así habría sido recordado como un héroe y que la sociedad no le hubiera juzgado tan duro como lo hizo con él hasta el final de sus años.

Y es que, a veces, la historia es injusta, sobre todo para los que lograron contarla y llegaron a viejos, justo como le pasó a Santa Anna o a Porfirio Díaz, que acabaron su vida ya muy viejos y perseguidos a pesar de los intentos de reforma a una nación por la que se entregaron en cuerpo y alma.

Pero, seguramente, ahora estarás pensando en que Santa Anna vendió Texas y Díaz tuvo en la pobreza y esclavitud a los indígenas mexicanos; el problema no es ese, sino que la gente mantiene recuerdos que solo tienen que ver con el aspecto negativo y no voltean a ver el desarrollo que el país y la sociedad pudo haber vivido gracias a los esfuerzos de esos personajes.

Sin embargo, la idea de esta columna no tiene que ver con polemizar sobre si estos personajes hicieron bien o mal en la aplicación de su visión de vida, sino en recordar que como no murieron en batalla o en un acto inesperado de campaña o político, entonces somos más duros al juzgarles por sus actos. Y me quiero referir específicamente a lo acontecido esta semana pasada con la ex presidenta y actual vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández, quien fuera víctima de un intento de magnicidio que no fue consumado a pesar de que el gatillo de la pistola se activó.

Pues sucede que la vicepresidenta ha sido víctima de múltiples acusaciones debido a las gestiones presidenciales que tuvo durante dos períodos consecutivos de gobierno, amén de la gestión previa a la de ella que tuvo su difunto esposo, Néstor Kirchner. Se habló mucho de que el poder que tuvo Cristina la llenó de claroscuros pues, aunque mucha gente la apoyaba en un inicio, el final de sus ocho años de gobierno terminó siendo caótico, tanto que la derecha ganó la elección y colocó en el gobierno a Mauricio Macri durante cuatro años.

A pesar de todo, Cristina regresó e impulsó una nueva política que logró colocarla a ella como vicepresidenta y a Alberto Fernández como presidente de la nación, situación que ha traído nuevos bríos en la forma en que la sociedad le juzga por las decisiones que se toman en el poder y que, a pesar de los esfuerzos, no logran recuperar la economía de una nación que en algún momento fue de las más estables y poderosas de la América Latina.

Pero, regresando al tema, existen algunas acusaciones en contra de Cristina que podrían haber quedado en el olvido si el magnicidio hubiese sido efectivo pues, como pasó con Shinzo Abe, Luis Donaldo Colosio o John F. Kennedy, la historia les recuerda más por su final trágico que por las verdaderas acciones –buenas o malas– que hayan tenido durante sus gobiernos.

El hecho está en que parece que, como usualmente pasa cuando alguien muere, se nos olvida que la persona fallecida tuvo errores y que no solo hizo cosas negativas. Por ejemplo, en América Latina celebramos y honramos a nuestros líderes independentistas como Hidalgo, Morelos, San Martín, Bolívar o Sucre, pero se nos olvidan las matanzas que tuvieron que hacer para poder consumar el fin y su ideología de libertad. También recordamos a políticos más actuales como Camilo Cienfuegos o Hugo Chávez como grandes pensadores y revolucionarios de los últimos 50 años, pero se nos olvida su lado “b”, el que usurpó vidas y derechos en beneficio de una idea política.

Claro está que no se le desea la muerte a nadie, pero para los políticos y líderes globales, tal parece que terminar su vida de una forma abrupta les pondrá en el mejor de los nichos en los anales de la historia y que todos los errores serán olvidados por el hecho de no haber podido responder justificadamente a sus actos. En México recordamos a Juárez, el republicano, pero su abrupta muerte cuando planeaba su reelección nos impide ver que no era un demócrata, lo mismo pasó con Chávez en Venezuela o con Leónidas Trujillo en la República Dominicana, a diferencia de los comentarios vertidos en políticos que no corrieron la misma suerte como Fidel Castro en Cuba que terminó sus días en una polarización brutal sobre si su legado ha sido bueno o malo para el pueblo cubano.

Entonces, ¿Qué estará pensando Cristina luego del atentado sufrido? ¿Qué habrá pensado Bolsonaro luego del atentado vivido hace cuatro años mientras era candidato a la presidencia de Brasil? A lo mejor, el hecho de que no murieran les da más poder para continuar con sus planes para sus respectivos fines políticos, pero, a lo mejor también serán juzgados más duramente por la historia. Veremos…

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN.





Sígalo en @fabrecam