La guerra de los chips

Luego de los problemas presentados por los gobiernos chino y estadounidense debido a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el mundo ha volteado a ver nuevamente al continente asiático. Y no es que nos hubiéramos olvidado de él, pero la guerra en Ucrania puso en pausa lo que acontecía en Asia, sin embargo, estas dos naciones se han vuelto a confrontar, no por los mismos intereses que Rusia tiene sobre Ucrania, sino por una nueva guerra tecnológica, que ya ni siquiera podría decirle 2.0, sino, a lo mejor, 4.0.

Resulta que la pandemia provocó que el mundo demandara más chips de los que usualmente se necesitaban debido a los cambios y nuevas necesidades en un mundo donde se necesitaron más dispositivos electrónicos, tanto para el trabajo como para la escuela y el entretenimiento. Entonces, aunque esta tendencia ya era importante, la actual guerra en Europa solo opacó un poco su importancia, al grado de que ahora se ha reabierto una llaga que no se cerró correctamente luego del fin de la guerra fría hace ya más de 30 años.

Estados Unidos –¿cuándo no? – ha provocado que este tema vuelva a ser central en el orden internacional pues Asia, y China en especial, sigue siendo su más férreo competidor. Es más, algunos podrán pensar que Rusia y Europa podrían competir, pero los números y acontecimientos indican otra cosa: Estados Unidos sigue siendo el rey, pero los chinos le están por arrebatar ese puesto hegemónico. No es que no lo hayan hecho ya, pero la batalla se está inclinando del lado chino.

Entonces, para contrarrestar esta tendencia, resulta que estos días se ha dado a conocer que Estados Unidos busca una alianza con Taiwán, Japón y Corea del Sur para producir semiconductores que permitan retomar el control internacional de la espina dorsal de las herramientas tecnológicas que se necesitan en un mundo como el de ahora. Y no es poca cosa, pues antes del inicio de la pandemia, la venta de microchips había sido de casi 420,000 millones de dólares y para finales de 2021, esta cifra aumentó a casi 582,000 millones de dólares, es decir, un incremento del 38%, una cifra realmente alentadora en el desarrollo económico de un mercado tan próspero y actual.

Pero hay complicaciones importantes en esta posible alianza, no para el mundo en general, sino para los participantes de la misma, pues existen varias aristas que deben ser tomadas en cuenta para lograr una alianza como la que se propone. Por un lado, es claro que Estados Unidos quiere arrebatar a China un mercado trascendental en el devenir económico global y que Japón, al ya no pertenecer a la élite donde ahora sí que se posiciona China, quiere retomar el control de un área a la que dominó a penas el siglo pasado, no solo económicamente sino geográficamente. Para nadie está oculto que Japón tiene ganas de volver a ser la gran potencia pero que necesita del impulso de los Estados Unidos para volver a serlo, justo como sucedió durante la guerra fría bajo el apoyo estadounidense.

Pero, a pesar de estas dos naciones, todavía quedan Taiwán y Corea del Sur. En primer lugar, Taiwán tiene una condición política muy especial pues, aunque ellos y el mundo occidental busquen una independencia democrática de los chinos, estos últimos todavía les ven como una región y no permiten que la isla actúe por sí sola, sobretodo, en coalición de su máximo rival político, comercial y económico.

Es entonces que existen características que podrían poner en peligro la estabilidad mundial porque ahora sí que se enfrentarían dos potencias militares y económicas que podrían tener en sus manos el rumbo del planeta. Si Rusia y Ucrania tienen en jaque al mundo en temas energéticos y alimentarios, habrá que imaginar lo que pudiera provocar un encuentro bélico o un desacuerdo comercial que impacte a todos sus socios comerciales, políticos y económicos a nivel global entre chinos y estadounidenses. El mundo puedo pender de un hilo realmente.

Y es que los números hablan para estas naciones asiáticas que pretenden fundar este acuerdo en el marco de la guerra de los chips. Taiwán tiene como mayor socio comercial a China con el 40% de sus exportaciones, seguido de los países de la ASEAN donde se encuentran Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur y Filipinas, dejando en tercer lugar a los Estados Unidos.

En el caso japonés, a pesar de su interés por que los Estados Unidos les apoyen a retomar el otrora camino glorioso de la guerra fría, la nación norteamericana ocupa el segundo lugar, apenas atrás de lo que representa la propia China en su volumen de comercio.

Finalmente, Corea del Sur se encuentra frente a una decisión fundamental pues tendrá que decantarse por alguno de los dos bandos. Sin embargo, el gobierno sudcoreano se encuentra “negociando” con ambas partes pues tiene una gran relación con las dos naciones, lo que pudiera provocar un quiebre importante y muchas pérdidas económicas si rompiera con cualquiera.

Y como se mencionaba con anterioridad, Corea del Sur tiene una dualidad en su comercio pues China representa el 27% del mismo mientras los Estados Unidos lo hacen en un nivel del 15%, situación que pone las cosas complicadas para los surcoreanos pues el gobierno de Joe Biden ha mencionado que, si el Chip 4 se concreta, los Estados Unidos podrían otorgar un subsidio de hasta 25 millones de dólares para las empresas que empiecen operaciones de producción de microprocesadores en su territorio: algo realmente tentador.

Es así que una nueva guerra ha iniciado y no se sabe con exactitud el alcance que podrá tener. Lo único claro que sí se tiene con esta nueva controversia global es que la mira mundial ha vuelto al escenario del Asia-Pacífico quien, por cierto, apunta a ser la región donde más personas nacerán en los próximos años, pues de los próximos 1000 bebés que nazcan en el mundo, la mitad lo harán en esa región.

La guerra ha iniciado y aún no se ha muerto nadie, ni personas ni economías.

