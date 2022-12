Política Mundial | Hay de discursos a discursos

Este fin de semana se conmemoró el 50 aniversario del histórico discurso que el presidente Salvador Allende diera en las Naciones Unidas. De hecho, este tipo de foros internacionales donde se expresan nuestros presidentes, a pesar de los distintos posicionamientos, sirven para que los asistentes vayan a decir lo que han querido, no importando sus ideologías ni tendencias políticas, sin embargo, esto también ha hecho que se sigan patrones que muchas veces quedan solo en eso, palabras que suenan y retiemblan en nuestros ideales, pero que no terminan por se convincentes para que la hegemonía global las atienda.

Y es que, ¿qué pensarías de los siguientes discursos?

“Vengo de un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida, un país con una clase obrar unida donde el sufragio universal es el vehículo de un régimen multipartidista con un parlamento de actividad ininterrumpida y donde los tribunales de justicia son independientes del ejecutivo, un país donde la vida pública está organizada en fuerzas civiles, un país que ha dado premios Nobel”.

Cualquier respuesta te podría ubicar en una nación donde el representante actual es una persona llena de valores y de una visión social comprometida, sin embargo, también podría remitirte al discurso de alguien que alguna vez quiso cambiar una nación y que se quedó en el intento, como le sucedió a Allende.

Aunque, también hubo otros discursos que llenaron de alegría y entusiasmo a los pueblos que otrora fueron dominados por problemáticas sociales fuertes, por ejemplo, el pronunciado por Néstor Kirchner aquel 25 de mayo de 2007 donde literalmente comentó:

“Hemos trabajado profundamente para recuperar la valorización de los derechos humanos…la patria somos todos, la patria es para todos, el derecho a vivir, a estudiar, a pensar y a tener una casa lo tenemos todos”.

Luego, también podríamos recordar el discurso dado por el presidente Hugo Chávez aquel 20 de septiembre de 2006 en la ONU cuando refirió lo siguiente al respecto del discurso previo del presidente de los Estados Unidos en el mismo foro:

“El diablo está en casa, ayer vino el diablo aquí, en este mismo lugar huele a azufre todavía, esta mesa donde me ha tocado hablar, ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo”.

Además, también es imperioso recordar el discurso que dio el Che Guevara ante las Naciones Unidas, recordando temas trascendentales como la adhesión de aquel entonces de Zambia, Malawi y Malta cuando dijo:

“Nosotros queremos construir el socialismo, nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz, nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados, como nosotros, luchan contra el imperialismo”.

Por ello, debemos de analizar con recelo los discursos que escuchamos de nuestros líderes porque, muchas veces pareciera que son vanguardistas, sobre todo en épocas convulsas y de hartazgo social, pero no siempre representan lo mejor para nuestras naciones, es más, habría que recordar también, ya en nuestros tiempos, lo que dijo el presidente Nayib Bukele luego de tomarse una selfie con su celular antes de dar su discurso ante la ONU:

“El nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas, prácticamente, todo el tiempo y en todas las facetas de la vida, créanme, muchas más personas verás esta selfie que las que escucharán este discurso”.

Sin embargo, habría que preguntarnos cómo están las sociedades y economías de aquellas naciones que tuvieron gobiernos y gobernantes valientes que alguna vez se esforzaron por ser escuchados en foros internacionales basados en el apoyo incondicional de un pueblo que les abrazó con alegría, amor, respeto y esperanza. Vale la pena porque el discurso que yo escuché la semana pasada en el zócalo de la Ciudad de México tenía muchos tintes de esos otros discursos que ya hemos escuchado previamente en la región latinoamericana.

Tengamos cuidado con lo que escuchamos, pero, sobre todo, lo que entendemos a partir de esas palabras, pues la primera referencia del presidente López Obrador fue hacia el amor, recordando a José Martí, pero mostrando rencor hacia los que piensan diferente de él. Sin embargo, no se trata de decir si el discurso fue bueno o malo, se trata de hacer un análisis que sirva para que los mexicanos salgamos adelante, claro, con nuestros esfuerzos, pero impulsados por un gobierno que defiende sus ideas, pero que no se nubla ante la idea ya impregnada de la globalización y el multilateralismo.

Sirvan estas líneas para recordar que los objetivos de los gobiernos no deben estar alineados con la venganza sino con la recuperación de sus gobernados, de quienes luchan todos los días por sobrevivir y no ser comidos por el de arriba pues, como lo dijera Gabriel García Márquez en 1986 en un discurso: “lo único que puede salvarnos de la barbarie: una cultura de la paz”. Así que vengan los discursos, pero acompañados de ilusiones pacifistas y no revanchistas.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam