God save the queen

El legado que ha dejado Isabel II al mundo debe ser analizado desde todas las perspectivas. Algunos, sino es que la mayoría, pensarán que sus acciones durante 70 años de mandato fueron significativas para el establecimiento de vínculos políticos y diplomáticos entre naciones, incluso, algunos se atreverán a pensar que, gracias a la representación de la monarquía británica, las naciones alcanzaron acuerdos de paz y estabilidad que han permitido el desarrollo del mundo.

Sin embargo, la visión que se intenta plantear en estas líneas sobre el periodo de gobierno de Elizabeth Alexandra Mary Windsor, reina del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pretende des-romantizar la visión de que una monarquía puede ser trascendental en el orden global. Y no es que no pudiera haber servido de algo tener una reina en una nación tan poderosa, sobre todo hasta inicios del siglo XXI, antes del auge de los chinos, rusos y alemanes, sino que los medios por los que consiguieron imponerse en el mundo, no son los que más deban de presumirse.

El Reino Unido comparte monarca con otras naciones, pues Isabel II era reina de Canadá, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón y Tuvalu.

Además, la reina figuraba como actor trascendental para el desarrollo político y económico de 54 naciones alrededor de los cinco continentes que pertenecen a la llamada Mancomunidad de Naciones, empero, el desarrollo de todas estas naciones no ha sido el que se podría esperar para alguien que se desenvuelve bajo el cobijo de una de las 2 o 3 naciones más imperialistas, poderosas y avasalladoras a nivel global en el desarrollo de los últimos 500 años.

Para muestra un botón: a pesar de que la “buena voluntad” es el tema principal para adherirse a la Mancomunidad de Naciones liderada por el Reino Unido y que no hay obligación de pertenecer a ella, es una característica puntual que los Estados miembros tengan estrechas relaciones políticas y/o comerciales con Londres, pues son los británicos quienes gracias a su gran corazón estrechan lazos con los gobiernos y ciudadanos de estas 54 naciones para promover ayuda en temas de educación o protección al medio ambiente. Incluso se promueve que dentro de los beneficios se tengan los relacionados con el deporte, pues, de acuerdo al British Council, “la práctica deportiva no solo elimina barreras, sino que puede tener otros beneficios, ¡incluso la posibilidad de aprender inglés a través del deporte rey, el fútbol!”. Imagínese usted, ahora conquistados por el futbol y limitados este fin de semana de aquella liga por el luto que le tienen a Isabel II.

Es decir, las naciones que se encuentran bajo la protección del Reino Unido nunca se libraron de sus inquisidores coloniales que les ultrajaron hasta el cansancio durante la época colonial, sino que ahora que les observan como naciones independientes, siguen jugando el juego del imperialismo y el expansionismo anteponiendo la buena voluntad que tuvieron desde siempre para hacerse de los recursos que se generaran en aquellos territorios, pero ahora a través del soft power. Sin embargo, las preguntas tendrían que ser las siguientes: ¿Por qué necesitan ayuda las ex colonias británicas si fue el Reino Unido quien les llevó libertades, desarrollo y éxito en su programa de expansión imperialista durante 200 o 300 años? ¿Qué no les fue suficiente con haberles invadido y obligado a un cambio de paradigma social, económico y político?

Y, por si fuera poco, a propósito de la muerte de Isabel II, el sitio web Statista publicó una lista donde menciona que solamente hay 22 Estados, a nivel global, que nunca fueron invadidos por el Reino Unido en la historia contemporánea. Estos son Andorra, Bielorrusia, Bolivia, Burundi, República Centroafricana, Chad, República del Congo, Guatemala, Costa de Marfil, Kirguistán, Liechtenstein, Luxemburgo, Mali, Islas Marshall, Mónaco, Mongolia, Paraguay, Santo Tomé y Príncipe, Suecia, Tayikistán, Uzbekistán y Ciudad del Vaticano.

Es decir, el Reino Unido ha intentado llegar por todas las vías, incluyendo la bélica -por supuesto-, al 90% del mundo, es por ello que la repercusión mediática de su reina es tan grande e importante que en todo el planeta se hable de ella, pero pues ¿Cómo no hacerlo si ella fue la representación de un Estado que quiso dominar al mundo a placer?

Es así que pienso que algunos otros querrán defender la protocolaria perspectiva de un personaje histórico, pero habrá quienes recuerden que, aún con el apoyo de los británicos, sus sociedades, gobiernos y poblaciones se siguen encontrando en zonas de alta marginación y de poco desarrollo, como el 90% de los países que pertenecen a la Mancomunidad de Naciones.

A lo mejor, la monarquía no es más un fenómeno actualizado que represente lo que las sociedades del siglo XXI quieren o necesitan. A lo mejor la muerte de Isabel II es solo el colofón de un gobierno maltratado y envejecido que retoma en la figura de Carlos III un “nuevo” aire monárquico a la edad de 73 años.

A lo mejor los datos presentados de la encuesta elaborada por YouGov, el año pasado, puedan tomar relevancia debido a que se indicó que el 53% de los adultos entre 18 y 50 años querían que siguiera la monarquía, es decir 5% menos de los que la querían en 2019. Si la tendencia sigue, será pronto cuando la mayoría de la población británica termine aborreciendo un sistema tan viejo como sus gobernantes.

A lo mejor es tiempo de un cambio de paradigma que coadyuve a una nación que ha visto mermado su poder político, económico y social teniendo siempre a Isabel II como testigo protagonista del colapso de los últimos años, donde el Reino Unido ha tenido que lidiar con problemas dignos de la farándula como lo fue el caso de Diana de Gales o de sus hijos amén de los problemas políticos y económicos derivados del BREXIT o de las continuas dimisiones de sus primeros ministros.

A lo mejor Dios pueda salvar a la reina porque sus cercanos, sus gobernados, sus lacayos, sus protegidos y todos los afectados en los últimos 70 años no lo lograron y, como lo cantan los Sex Pistols

God save the queen

The fascist regime

They made you a moron

A potential H Bomb





Fernando Ábrego Camarillo es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam