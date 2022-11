Política Mundial | Futbol y números en México

Esta es una historia que tiene que ver con el éxito de los deportistas que han decidido, literalmente, jugarse la vida en el fútbol.

Aunque, usualmente, se pensaba que el fútbol era un deporte para las masas y para los pobres, resulta que no lo es tanto, sobretodo en el ámbito profesional, pues el nivel de vida de los héroes de nuestros niños (incluso adultos) que se dedican a este deporte, no representan casos de humildad económica, salvo contadas excepciones.

El mundial que ha iniciado es solo un ejemplo de la idea anteriormente planteada pues jugadores de talla internacional como Sadio Mané, Karim Benzemá, Jesús “tecatito” Corona o los que no fueron convocados al mundial seguirán disfrutando de las mieles de este deporte a pesar de haber quedado fuera del evento deportivo del año.

Y es que las cifras son exorbitantes pues, por jugar al fútbol, el deportista ha conseguido lo que pocas personas logran en la vida, es más, lo que pudieran lograr en 1000 vidas. Para muestra un botón: De acuerdo al Global Sports Salaries Survey, tan solo en México, el sueldo de un jugador que se encuentra en las fuerzas básicas de un equipo, es decir, que todavía no debuta en la Primera División o que no se ha convertido en figura, ronda entre los 20,000 y 50,000 pesos mensuales, cifra que se asemeja al salario de un profesionista con vasta experiencia, estudios profesionales y de posgrado, además de cursos de actualización o conocimiento de idiomas ampliamente comprobados.

De hecho, si comparáramos el sueldo de este jugador que nadie conoce y que no es el máximo referente de su equipo, con el de un comerciante que no tiene las habilidades mencionadas en el párrafo anterior referidas a un profesional, tampoco puede ser equiparable, pues el comerciante tendría que haber trabajado gran parte de su vida una jornada bastante amplia y llena de complicaciones para poder mantener, en promedio, el sueldo de este juvenil.

Tampoco es que se pretenda decir en estas líneas que es muy fácil jugar al fútbol profesionalmente pues, si así lo fuera, todos hubiésemos optado por la idea de ganar 30,000 pesos al mes a los 17 o 18 años. Sin embargo, el hecho de que esto ocurra hace que las diferencias entre los distintos niveles económicos de las naciones crezcan y se hagan cada vez más evidentes.

Por otro lado, no faltará quien pueda cuestionar estos números y sugieran que, con una vida de esfuerzo, constancia y perseverancia, cualquier persona puede ganar esa cantidad, pero en México, eso es sumamente difícil, pues el PIB per cápita equivale a casi 170,000 pesos, eso es, un promedio de 14,000 pesos mexicanos al mes, la mitad o una tercera parte de lo que gana un joven futbolista que apenas alcanza la mayoría de edad.

Ahora, tampoco es que se trate de culpar al modelo de negocio del fútbol porque sería injusto no reconocer el esfuerzo que hacen los que invierten en él para lograr los números que han logrado hasta el momento. Incluso, se podrían discutir las formas, pero nunca el fondo como negocio.

Es en ese orden de ideas que cobra sentido que los jugadores (empleados) tengan salarios que el común de la gente ni siquiera logremos imaginar. Por ejemplo, en México, la Liga de Expansión, que es la segunda división, ofrece salarios a sus jugadores que van hasta los 400,000 pesos mensuales, es decir, unos 100,000 a la semana. Pero, si nos vamos a los que realmente significan números en grandes cantidades, podríamos reconocer a jugadores como Florian Thauvin (Tigres), André-Pierre Gignac (Tigres) y Guillermo Ochoa (América) que ganan, según datos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), 111.5 millones de pesos, 96.3 millones de pesos y 91.2 millones de pesos, respectivamente, al año. De hecho, el promedio salarial de un jugador de la primera división mexicana de fútbol es de 650,000 pesos al mes.

El negocio es tan rentable que los equipos de Monterrey, Tigres, América, Santos y Cruz Azul tienen una nómina salarial para sus jugadores de entre 65 y 80 millones de dólares al año. Es por ello que, cuando nos referimos a los 20,000 pesos que gana un juvenil, se piense que no es nada de lo que realmente pueda ganar si el deportista consolida su carrera como futbolista profesional.

El análisis queda para la reflexión, pues en un país -como México- que tiene casi 60 millones de ciudadanos en la pobreza, sobre todo en estados como Puebla donde se alcanza el 62%, de acuerdo a datos del CONEVAL, se tenga un club de futbol que sí pueda destinar poco más de 10 millones de dólares anuales al sueldo de un equipo que no es exitoso deportivamente, pero sí que lo es en el ámbito económico, como la mayoría de los clubes en el país.

Es entonces que, cuando la sociedad mexicana sueñe con ganar el mundial de futbol y no se consiga, no se signifique que exista fracaso en el proyecto futbolístico del país, al contrario, lo deportivo no significa forzosamente que lo económico vaya en picada.

Finalmente, queda para la reflexión qué debe hacer nuestro gobierno para que nuestros jóvenes deportistas no sean los únicos que aspiren a ganar entre 20,000 y 50,000 pesos al mes, sino que seamos todos los que luchamos por una vida digna y una nación honrosa los que algún día podamos alcanzar, al menos, los sueldos de un club de futbol que no ha ganado nada.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam