Política Mundial | Fue un 9 de mayo

Fue un día como hoy, pero de 1950 cuando al entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Robert Schuman, tuvo una idea que cambiaría el desarrollo del mundo por completo y que haría que los estudiosos de las relaciones internacionales y de cualquier acontecer global en cualquier ámbito de la vida tuviera una nueva historia. Fue en un día como hoy, pero en el quinto aniversario del término de la Segunda Guerra Mundial, que se propuso la Declaración Schuman.

Esta Declaración fue un paso hacia adelante en la promoción de la paz a nivel global luego de los millones de muertos, refugiados y afectados que dejaron en la primera parte del siglo XX las Guerras Mundiales, de hecho, esta Declaración no sólo buscó eso, sino que, además, logró lo impensado: que Francia y Alemania se unieran, sí, que las dos principales naciones europeas antagónicas en aquellas épocas se sumaran a un objetivo en común.

En esta declaración se propuso que se diera el primer paso para una integración que ahora celebra 73 años y múltiples beneficios para los de entonces y para los de ahora, recalcando que no sólo han sido para el continente europeo, sino para todos aquellos que en algunas ocasiones hemos tenido que ver con ellos. Fue con esta remembranza que la Declaración Schuman consiguiera que estas dos naciones pudieran trabajar en conjunto para lograr que las dos industrias más importantes en los terrenos bélicos de aquellas épocas fueran trabajadas en conjunto, es decir, que el carbón y el acero surgieran como una visión a futuro como promotores de la paz, pero con visión de negocio, logrando así que ninguno de los dos involucrados pudiese utilizar esos recursos con ventajas para detonar una nueva guerra.

Además de Francia y Alemania, al nuevo proyecto se le adhirieron Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, Estados que, en su conjunto, albergaban a naciones ganadoras, perdedoras y neutrales de las guerras mundiales. Este hecho marcó un nuevo cambio en la ruta de las naciones europeas pues, a pesar de que las diferencias se siguen suscitando en la actualidad, se han tenido más beneficios que cosas negativas. De hecho, esta Declaración, incluso, puede ser vista como el primer intento de integración regional en materia comercial y económica, cosa no menos importante debido a la trascendencia que los regionalismos tienen en la actualidad y donde el comercio global se encuentra involucrado a partir de ese entonces.

Entonces, fue con el Tratado de París de 1951 que se concretó la integración y se acordó lo previamente establecido el 9 de mayo de 1950: la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) que, a decir del propio Consejo Europeo, es el punto de partida de lo que ahora conocemos como Unión Europea.

Cabe resaltar que la Unión Europea, como la conocemos en la actualidad, ha sufrido muchos cambios y pasado por distintos procesos, como los vividos con la firma del Tratado de Roma en 1957 cuando se formó la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEAA) o también llamada EURATOM.

La CEE fue tan importante que, a pesar de que el Reino Unido, Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suiza y Suecia se reunieron en 1960 en la Convención de Estocolmo para crear una contraparte llamada Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA), la mayoría de estas naciones terminaron cediendo ante la importancia de la CEE y se “cambiaron de bando” gradualmente. Por ejemplo, el Reino Unido y Dinamarca lo hicieron en 1973, Portugal en 1986 y Austria y Suecia en 1995, lo mismo que Finlandia quien se había adherido a la AELC en 1961.

Aquel 9 de mayo ha sido tan importante que cuando la CEE se transformó en Unión Europea (UE) mediante la firma del Tratado de Maastricht en noviembre de 1993, las naciones que recién se habían consolidado luego de la caída del bloque socialista, buscaron rápidamente su adhesión a la UE. Entonces, ésta logró un cambio en su estructura y consolidó pasar de un mercado común a una unión monetaria pues el 1 de enero de 2002 empezaron a circular los “euros” como contrapesa a la hegemonía del dólar.

Luego, en 2004 llegaron Chipre, Malta, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa y Polonia a completar una Europa sumamente robusta que sólo se fortaleció más con la entrada de Bulgaria y Rumania en 2007 y de Croacia en 2013. Y, aunque se sabe que la Unión Europea ha pasado por tragos amargos gracias a las crisis financieras y sociales vividas a partir de la globalización y el multilateralismo en el que se encuentra debido a su propia esencia, la Unión Europea apenas ha pasado por un proceso de contracción cuando el Reino Unido oficializó su salida en 2020 luego de varios años de lucha.

A pesar de todo, el 9 de mayo nos ayuda a recordar que en el mundo no hay una integración económica, política, social y cultural tan importante como la de la Unión Europea. Este día nos recuerda que todo lo que hemos logrado en otras regiones del mundo, para bien y para mal, no se hubieran logrado si no hubiésemos tomado como referencia al desenlace del 9 de mayo. Este día debe ser recordado no solo por los europeos o sus afines, sino por toda la humanidad para entender que los procesos malignos en materia comercial, económica, política y social pueden ser solventados mediante la cooperación mutua.

Como se dice la frase en inglés, last but not least, quiero decir que el 9 de mayo no solo no debe ser olvidado por ser el día de Europa, sino porque Adriana, mi esposa, cumple años y también debe ser un motivo de celebración.

