El Sol sale para todos

Ahora que se empiezan a definir los interesados en llevar las riendas de México el próximo sexenio, es importante hacer algunos cuestionamientos que, creo, se han dejado de lado en estos actos de campaña anticipados que han sucedido en los últimos meses.

No digo que las propuestas, en general, de Xóchitl Gálvez o de cualquiera de las corcholatas de Morena no sean importantes, sin embargo, aunque no les he seguido al 100% su campaña, no he escuchado planteamientos puntuales en cuanto a la política exterior mexicana, es decir, a la importancia que un país como el nuestro debe tener a nivel regional y global. Es más, ni el propio Marcelo Ebrard, quien fuera nuestro canciller y que conoce y le reconocen en el mundo, ha puesto un poco de intención en plantear alternativas donde México sobresalga; ya ni qué decir de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto o Gerardo Fernández Noroña…imposible saber qué pretende, en este rubro, Manuel Velasco, que va de acompañante, nada más.

El punto es que el mundo gira a un ritmo que va cambiando cada día y que necesita de alguien que se sume a los nuevos liderazgos regionales y globales. Entiendo que no es posible competir con los Estados Unidos, con Alemania, con Francia, con el Reino Unido o con China, por supuesto; sin embargo, hay otras 190 naciones que se encuentran ávidas de que alguien les impulse y les promueva en un nuevo desarrollo.

En este orden de ideas, existen algunas oportunidades que deberían ser tomadas en cuenta por quienes pretenden llevar las riendas del destino mexicano, claro teniendo como prioridad el contexto global, pero que, sin miedo a equivocarme, no podrá mejorar sin que el contexto internacional, a través de su ideología, comercio o negocios, siga siendo plato de segunda mesa en nuestro comedor.

Y es que algunos que se encuentren leyendo estas líneas podrán estar pensando que México es una gran nación que no necesita voltear al mundo para seguir subsistiendo, esto debido a la gran relación que se tiene con Norteamérica, especialmente con los Estados Unidos, empero, de eso se trata justamente, de que es necesario voltear a ver nuevos horizontes, no sólo por el tema económico en la actualidad, sino por las posibles alternativas que representa el mundo y el futuro. Me refiero a las siguientes:

Primero, el mundo se reorganiza y las integraciones se van modificando, pues a México de poco o nada le sirven acuerdos comerciales con un montón de países si es que no se aprovechan y si estos no representan una ventaja competitiva; por ejemplo, se pueden mencionar los tratados con Israel, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) o algunos en Latinoamérica. Esto es, no es que no sean funcionales, pero México ha dejado pasar la oportunidad de tomar un nuevo rol geopolítico y geoestratégico para mejorar su posición como líder regional y, de una vez por todas, sentarse a comer en la misma mesa de los grandes, pues ha desperdiciado que los BRICS han buscado su ampliación y que, con la suma de nuevas naciones, México queda fuera, no solo de un posible buen financiamiento, sino de una idea colectiva que no está atada a la hegemonía tradicional.

Segundo, aunque el nearshoring sigue tomando fuerza en el norte del país, los esfuerzos solamente están siendo dirigidos hacia el sur, y no es que sea malo, pero hay que reconocer que el norte de México es el que, por posicionamiento geográfico, tiene mayores oportunidades de crear recursos que luego puedan ser implementados en el sur.

Tercero, los conflictos bélicos sucedidos en Europa y Asia, además de los problemas internos en algunas naciones africanas, deberían de ser utilizadas como un medio para que México reafirme su liderazgo y su economía. Marcar distancia de los europeos, al menos en materia política, podría ser útil en sus intenciones de que el mundo sepa que existimos y que tenemos una capacidad de desarrollo grandiosa. Tan solo habría que imaginar que se concretara el proyecto del tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, para que los grandes navíos no tuvieran que ir hasta Panamá quien, por cierto, está sufriendo una terrible sequía que está haciendo que los niveles de agua en el Canal de Panamá no sean los indicados para que los barcos le crucen, lo cual está generado grandiosas pérdidas económicas.

Finalmente, México, en su calidad histórica mediadora, debería de encontrar y proponer mecanismos de cooperación en temas de paz y derechos humanos para con el resto de las naciones latinoamericanas que tienen graves problemas como los casos de Nicaragua, Venezuela o Perú, sirviendo no como un juez, sino como un actor conciliador que le permita ser reconocido por ambos bandos de la problemática regional ligada con la democracia.

Es por todo esto que creo que México, si quisiera, podría tener un rol más importante y que, ahora que entraremos en épocas oficiales de precampaña, podríamos exigir posicionamientos y alternativas a los problemas tradicionales de nuestra nación, pero con alternativas de solución relacionadas a las ventajas que el propio mundo da al tener tantos inconvenientes, ya sea por la guerra en Ucrania, o por diferentes condiciones que alteran el orden de cada nación en específico pues el sol sale para todos.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN.

Sígalo en @fabrecam