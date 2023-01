El enigma latinoamericano

Estos primeros días del año han sido complejos dentro del desarrollo social y político de Latinoamérica pues, como es bien sabido, tanto Perú como Brasil siguen en un constante ajetreo político que no les ha permitido continuar con su plan de gobierno. Se sabe que Perú lleva así unos años y que este último gobierno, el de Dina Boluarte, ha sido todo un fracaso por cómo se dio y cómo sigue dándose, sobre todo al sur del país andino; por otro lado, en el caso brasileño, se sabía que la situación no sería fácil con la llegada de Lula, no por él, sino por el brazo tan fuerte que ha dejado el bolsonarismo en aquella nación.

Sin embargo, el hecho de que los astros no terminen por alinearse en la región latinoamericana es mucho más complejo de lo que podría pensarse. De hecho, muchos analistas hacían predicciones, completamente fundadas y coherentes, de que una vez que Lula entrara al gobierno en Brasil, la región tomaría de nueva cuenta un camino próspero luego de que, de las grandes economías latinoamericanas, solo Brasil faltara para sentarse en la mesa de la izquierda y el progresismo, pues Boric, Petro, López Obrador, Fernández, Arce, Díaz-Canel, Maduro y Castillo ya eran parte de la nueva ola izquierdista en la región.

A pesar de ello, las cosas no han funcionado como se esperaban, la gente sigue saliendo a la calle a manifestarse, a exigir y a denunciar actos que no les tienen contentos. Es más, las cosas se han puesto tan feas en el Perú que ya hay muertos y en algunas zonas, como Lima y Cusco, las autoridades han dictado estado de emergencia. Tampoco hay que olvidar a los bolsonaristas que intentaron dar un golpe al presidente Lula tomando los edificios de gobierno, justo a la usanza de lo que hicieron en los Estados Unidos los seguidores de Trump. Tampoco habrá que olvidar que en El Salvador se vive en estado de excepción desde hace ya varios meses, solo que ya no se habla de ello, y más porque Nayib Bukele acaba de anunciar que este año serán sede del certamen Miss Universo.

Entonces, me han surgido algunas interrogantes pues no sabría explicar qué sucedió si, como señalaba al inicio, parecía que los astros se alineaban y que un futuro más próspero se vislumbraba para los ciudadanos latinoamericanos. Estas tienen que ver, sobre todo, con el pensamiento social de quienes han elegido a sus gobernantes y cómo lo han hecho.

Pues -creo- que las respuestas tienen que ver con que los gobiernos populistas llegados a la región nuevamente ya no son considerados como excepcionales y se les ha acabado el crédito de sus discursos a la hora que estos no cuadran con sus acciones de gobierno. Se dice que antiguamente la gente le sonreía al populismo porque les recordaba los años de crecimiento, pero no los años en los que se pagaban las cuentas; sin embargo, ahora la gente se ha dado cuenta que los gobernantes, progresistas sí, pero populistas también, no logran atacar ni disminuir las desigualdades extremas que existen en la repartición de ingresos y riqueza. Además, los latinoamericanos ahora están más educados y cuestionan a sus gobiernos.

Es así que, al reflexionar sobre todas estas situaciones, me atrevo a seguir la tesis de Michael Reid cuando establece que en Latinoamérica no hay un solo problema, sino tres, a diferencia de lo que mencionaba Galeano al decir que el trauma de nuestra región se debe a la abundancia de recursos y de la ambición de los extranjeros para quedarse con ellos. Reid tampoco comulga con la idea de la escuela de la dependencia donde se culpa a la intervención estadounidense de la debacle latinoamericana en el orden internacional.

El propio Reid señala que tanto la geografía, como la historia y las instituciones políticas son las principales causas de que en esta región no avancemos. Incluso, sugiere que todas deben de ser parte, al mismo tiempo, del contexto para que no podamos avanzar a pesar de los intentos de algunos gobiernos y sus coincidencias en tiempo y espacio. De esta manera quisiera decir que no basta con recordar las ideas de grandes pensadores que promovían el desarrollo social y la independencia ideológica de los que siempre han sido creídos como culpables de nuestro fracaso: los Estados Unidos.

Como ejemplo de ello, podríamos mencionar al uruguayo José Enrique Rodó que, en palabras de Reid, afirmaba que América Latina debería perseguir los ideales de la belleza y verdad refutando el utilitarismo vulgar de los vecinos del norte. Es más, no solo fue el autor de Ariel, sino que uno de los escritores más influyentes en la cultura latinoamericana, Mario Vargas Llosa, también ha llamado a amar las libertades que la cultura francesa brinda, por encima de la estadounidense.

Empero, en contra de la teoría de Reid podríamos integrar también a los que han tomado a los ideales de la Revolución Francesa con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, pues Montesquieu y Rousseau pensaban que los climas tropicales no motivaban a que se desarrollara un trabajo duro que permitiera alcanzar el desarrollo.

Finalmente, y a manera de concluir esta pequeña reflexión sobre el por qué siguen ocurriendo problemas en la región a pesar de todo, quisiera señalar que además de que la historia, la geografía y las instituciones políticas pueden ser un eje medular para que no salgamos adelante, como en los casos de Brasil o Perú -recientemente- o de cualquier otra nación en épocas pasadas, también hay que agregar, como dice Reid, ideas, políticas y estructuras sociales que en su conjunto terminarán por afectar el desarrollo de una región que tiene todo para salir adelante.

A lo mejor, habrá que ir olvidando lo que sugería Rubén Darío en su oda a Roosevelt cuando remataba amenazando a los Estados Unidos al decirle:

“Hay mil cachorros sueltos del León Español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y, pues, contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios!”

A lo mejor, habría que empezar a reconocer que no sería malo comenzar a copiar las estructuras políticas y sociales que tienen algunos otros, como los amigos del norte quienes, por cierto, se encuentran ávidos de que nuestros gobiernos progresistas les abran la puerta y así, como lo escribió José Carlos Mariátegui, el materialismo histórico podría servir para intentar una revaluación de la realidad peruana, acompañada de la orientación de casos exitosos que, por supuesto, no están en América Latina. Veremos.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam