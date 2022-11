Política Mundial | El ascenso de los otros

El mapa mundial sigue dando de qué hablar en los últimos tiempos, pues la debacle de las grandes potencias históricas globales se viene haciendo más latente cada vez. Y no es que las naciones hegemónicas se estén cayendo a pedazos o que hayan dejado de gobernar al mundo en diferentes rubros, sino que, más bien, han salido a la luz de los mercados naciones que hace 25 años no estaban presupuestadas para hacerlo.

Al respecto se puede hablar de que, a pesar de que naciones como los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania o Japón siguen siendo muy importantes en el devenir internacional, el surgimiento de otros Estados como potenciales dominadores del orden mundial nunca estuvo tan visible como ahora. Para comprobar esta afirmación presento algunos elementos que han ido aumentando, sobretodo, desde el surgimiento de los BRIC en 2008, en el desarrollo de estas otroras naciones emergentes.

El término BRIC fue acuñado por el economista Jim O´Neill en el 2001, aunque oficialmente fue aceptado por los países involucrados en 2008. Este grupo fue originalmente formado por Brasil, Rusia, India y China haciendo referencia a la palabra “brick” que en inglés significa “ladrillo”, analogía aceptada para referirse a economías que se iban consolidando al aprovechar los vacíos de poder que las naciones hegemónicas iban dejando.

Para ello se resaltaron argumentos puntuales que tenían que ver con el tamaño de su población, el ascenso de sus economías, el constante crecimiento de su clase media, así como un crecimiento superior a la media global, incluyendo las naciones del G-7 (Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá).

Como si fuera poco y para contribuir todavía más al ascenso de las relaciones sur—sur, en 2010 se integró Sudáfrica para formar los ahora llamados BRICS, situación que, incluso, pudo verse beneficiada al haber sido esta nación africana sede de la copa mundial de futbol en el mismo año, situación que llamó la atención de las sociedades a nivel global pues era la primera vez que una nación de aquel continente albergaba un evento de tal relevancia a nivel mundial.

En ese orden de ideas, se deben considerar algunos datos que son relevantes para reconocer a estas naciones como las que, posiblemente, puedan tomar el control del comercio, de la política y hasta de la guerra en un futuro no lejano. Claro, de la misma forma, es importante reconocer que no son las únicas naciones que pueden y tienen características que les permitan competir en una posible debacle de los de siempre; México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia han formado el MIKTA y, aunque no son el tema de estas líneas, también deberán ser considerados en futuros análisis por su relevancia internacional.

Es así que los números hablan de la importancia de estas naciones, pues considerando que de los cinco, solo Sudáfrica no ha despegado como los demás, en temas de expansión territorial y población, las otras cuatro naciones se sitúan en el top 10 mundial.

En temas de crecimiento económico, se espera que para el 2030 China e India ocupen los primeros dos lugares a nivel mundial en cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) y que Brasil y Rusia ocupen los lugares seis y ocho, respectivamente, superando a naciones como Japón o Alemania que quedarán relegados a las posiciones nueve y diez de esta lista. Incluso, de los países que se nos vienen a la mente cada vez que hablamos de desarrollo y poderío, solo Estados Unidos quedará en esta lista en el tercer sitio, completando esta Indonesia, Turquía y Egipto.

La importancia de los BRICS es tan grande que el impacto de sus acciones a nivel regional tiene afectaciones en la economía global pues, a excepción de Sudáfrica, todos tienen indicadores y situaciones que les colocan en boca de los más de 7,000 millones de habitantes en el planeta. Los ejemplos son claros, en temas de fuerza laboral, Producto Interno Bruto, reservas internacionales y hasta presupuesto de defensa o consumo de electricidad y telefonía móvil, cuatro de los cinco miembros se encuentran en el top ten a nivel global.

Pero, además del crecimiento de su población, de la internacionalización de sus empresas y de las políticas de apertura económica, ¿qué otra cosa pudiera ser factor importante para que estas naciones se encuentren en camino a ser las hegemónicas en poco tiempo?

Se podría considerar que el hecho de que no se tengan cambios drásticos en sus gobiernos y las políticas que aplican hacia el exterior son un tema relevante pues fortalecen la longevidad de sus gobiernos, tal es el caso ruso, donde Vladimir Putin ha gobernado 18 de los últimos 22 años; en China, Hu Jintao fue presidente por 10 años consecutivos antes de los 9 que ya lleva Xi Jinping.

En Brasil, que justo acaba de elegir presidente este fin de semana, se ha mantenido por 20 años bajo el gobierno de Lula y Dilma, primero y luego de Bolsonaro, es decir, apenas 2 ideas diferentes en todo este tiempo. Finalmente, en el caso de la India, apenas se han tenido dos personas ocupando el puesto de Primer Ministro, Manmohan Singh del 2004 al 2014 y Narendra Modi de 2014 a la fecha.

Ahora, no quisiera decir que el hecho de tener gobernantes que dirijan una nación por tanto tiempo sea la clave del desarrollo de estas naciones porque hay muchos otros ejemplos de otros Estados que, a pesar de ello, no han logrado crecer ni consolidarse como lo han hecho los BRICS. Sin embargo, que una idea sea más duradera pudiera haber apoyado al desarrollo de naciones que, hasta antes del inicio de este siglo, hubiese sido imposible considerar.

Entonces, los BRICS crecen y se consolidan, al menos en la presencia, pues Brasil fue foco de atención los últimos meses por la carrera presidencial, Rusia por la guerra en Ucrania y China por el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China que consolidó el poder de Xi Jinping por otro periodo más. Tendremos que esperar la respuesta de Estados Unidos y Europa al respecto, amén de ver si Sudáfrica se pone al nivel de los otros cuatro o se queda rezagada. El tiempo dirá.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam