Dictadura a la vista

El recinto está lleno. Se escuchan vítores por todos lados. En las cámaras se pueden observar a algunos cientos de personas que sonríen plenamente conmovidos -casi- hasta las lágrimas al escuchar el discurso de quién les habla, de aquel que está al centro de la asamblea y quien se dirige a todos con palabras hermosas y de agradecimiento. Es el orador principal quien, fiel a su estilo como jefe máximo, se presenta con un peinado y una barba perfectamente atendidos, con traje y camisa, pero sin corbata, signo de rebeldía ante los cánones internacionales de la diplomacia y de la política. Claro, esta vez, al ser un evento trascendental por sus cuatro años de gobierno, no lleva su tradicional gorra en la cabeza cuando dirige un discurso.

El presidente habla de retos, pero, sobre todo, de logros. Revive y culpa al pasado para que su discurso no se haga viejo y se mantenga vigente entre sus allegados y seguidores. Además, como si fuera poco, en sus palabras afirma que sus esfuerzos y sus logros no son los de él nada más, sino los de la población y los de Dios. De hecho, en la parte superior del salón que alberga el magno evento se puede leer “PUESTA NUESTRA FE EN DIOS”, así en mayúsculas, para que a nadie se le olvide la doctrina desde el ejecutivo.

Antes de que inicie el discurso y pronuncie siquiera la primera palabra, los asistentes aplauden y gritan en una sola voz “reelección, reelección”. El susodicho sonríe convencido de que nadie le va a detener en sus planes, sonríe sabiendo que va por el camino correcto y que, como buen líder, no hay quien le diga que no.

Todo está acomodado. El ya no tan joven político saluda a cada uno de aquellos que, además de pedirle que se reelija, le aclaman y le gritan “que viva”. Inicia el discurso mencionando al presidente de la Asamblea Legislativa, a los diputados y diputadas, propietarios y suplentes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados y, cuando llega el turno de mencionar al vicepresidente hace un paréntesis para que el pueblo y los presentes le feliciten a él y a su esposa por los 50 años de casados. Obvio, el público aplaude y celebra como si fueran ellos mismos. Además, el presidente bromea al respecto y les da la bendición a nombre de Dios deseándoles otros 50 años juntos. Luego presenta a su esposa, la primera dama de La República y, como si fuera un discurso de agradecimiento al haber ganado un Oscar al mejor guión, la gente le aplaude y grita “vivas” a la esposa del presidente.

Después agradece a los diputados del Parlamento Centroamericano, al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República, a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, a los miembros del ministerio público, al procurador general, a los embajadores, a los alcaldes, a los miembros del gabinete de gobierno, a los representantes de Organismos Internacionales y, nuevamente, al “querido pueblo salvadoreño”. Y empieza a hablar.

Habla de que en cuatro años han transformado la calidad de vida de los salvadoreños, de éxitos en el establecimiento de la política de seguridad que les permite, ahora, a los ciudadanos vivir libres y sin presiones de las pandillas. Habla de que la niñez ahora puede salir a pasear a algún parque sin miedo a que les maten. Agradece a su esposa, Gabriela, “que las madres embarazadas vayan a sesiones de educación prenatal cerca de su comunidad” y habla de que los niños vengan al mundo con amor.

Agradece a la Asamblea por aprobar el estado de excepción que tanto le ha dado al país, porque ahora la gente tiene conciertos y eventos públicos gratuitos casi todos los días, porque ahora albergan mundiales de surf, porque ahora son sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de Miss Universo. El presidente habla de que El Salvador es otro país. Que deben seguir avanzando. Por ello, y porque es por el bien de la nación, el presidente presenta tres planes que el mismo lleva en sus manos y que pone a disposición del pueblo para su aprobación.

Sí, a disposición de aquellos que piden su reelección y que aplauden a su esposa, Gabriela, como si fuera una estrella de cine internacional, con la salvedad que no se encuentran en Hollywood, sino en la Asamblea Nacional, donde ella no representa nada, salvo un voto en las elecciones porque ella no ha sido electa por nadie. Es solo la esposa y no asambleísta, no ministra, no jueza, pero pareciera que el ser la primera dama pesa más que lo que la gente eligió en las urnas.

Están todos. Y todos aplauden y gritan. Entonces, el presidente anuncia que tiene la propuesta para reorganizar la división político administrativa de El Salvador, como si la nación fuera suya, como si se tratara de un pedazo de tierra que puede acomodar a su antojo. Pero, ¿cómo no habría de hacerlo si cuando lo anuncia la gente le aplaude, se pone de pie y corea su nombre? Asegura, ya no como propuesta, sino como algo que esos vítores ya confirmaron, que van a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44, lo que equivale a casi un 85%. Más aplausos y el discurso continúa.

Su argumento versa en que un país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados no puede tener tantos burócratas. Y sí, pareciera que es un exceso. Culpa a muchos de los alcaldes de un mal gasto público a costa de los ciudadanos. Como paliativo a la decisión -pre-aprobada anuncia que, por decreto, las tasas municipales seguirán siendo las mismas. Continúa hablando de la culpa del pasado y las ventajas del presente.

El segundo anuncio habla de reducir al poder Legislativo a 60 diputados y señala puntualmente a sus opositores congresistas quienes, por cierto, no se levantaron a aplaudir dicho pronunciamiento. Los expone y señala que los de antes fueron los culpables de tener mayor carga económica en la Asamblea. Luego, el presidente pide y sugiere que ambas propuestas estén avaladas antes del proceso electoral del 2024. Más aplausos.

Finalmente, anuncia lo que él considera más importante de todo: le declara la guerra a la corrupción. Establece que, de la misma forma en la que han actuado en contra de las pandillas y aquellos que estaban en contra de la inseguridad en El Salvador, harán lo mismo contra los delincuentes de cuello blanco. Señala que construirán una cárcel para los corruptos, incautarán todo lo que tengan y harán que devuelvan lo robado. Aplausos de pie.

Anuncia que, en ese momento, el Fiscal General se encuentra allanando las propiedades de Alfredo Cristiani, ex presidente de la República de 1989 a 1994. Algarabía total en la sala. Y, sin presentar pruebas, anuncia que todos los bienes del otrora presidente pasarán a manos del Estado. El presidente continúa hablando y menciona que harán lo que tengan que hacer para perseguir la corrupción y a los corruptos. Luego señala de “traidores” a los del FMNL, partido al que pertenece Cristiani y les recrimina por no aplaudir la iniciativa.

Se despide repitiendo que con la ayuda de Dios y del pueblo, el Salvador logrará cambiar, reinventarse y salir adelante. Otorga la bendición a los presentes y estos responden gritando “reelección, reelección”.

Nayib Bukele está jugando con fuego. La dicotomía puede irse a cualquiera de los dos extremos, pero en una democracia no se puede permitir jamás darle tanto poder a una sola persona. En el mundo y, en especial, en América Latina ya conocemos cómo terminará esto.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam