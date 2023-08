De Guatemala a Guatepeor

En clase, siempre comento a mis alumnos que entender a la región latinoamericana es tan fácil o tan complejo según se quiera, pues es tan sencillo como decir que nuestra región vive en un constante ciclo que va repitiendo los hechos cada determinado tiempo o tan difícil como no entender el por qué se siguen sucediendo estos hechos.

Como muestra, hay que enunciar lo sucedido este fin de semana, pues se han llevado a cabo las elecciones presidenciales en Ecuador y en Guatemala con resultados y procesos sumamente diferentes en ambas naciones teniendo situaciones que, aunque no son ajenas al devenir histórico de la región latinoamericana, sí que presentan una constante en lo que se ha vivido a lo largo de los 200 años de independencia de la América Latina.

La respuesta en cuanto a la constante de lo sucedido tiene que ver con que ambas naciones eligen gobernantes que enarbolan la misma bandera de cada periodo, es decir, de candidatos presidenciales que comentan que están cansados de los malos resultados de los gobiernos anteriores, de candidatos que prometen cambios sustanciales y de fondo para su nación y que conocen la verdad y el camino para sacar a su país de la pobreza, la miseria y la corrupción.

Sin embargo, también podríamos detenernos a analizar la complejidad de lo sucedido en estas dos naciones latinoamericanas, como déjà vu de lo que ha sucedido siempre, es decir, de preguntarnos por qué se sigue en el mismo camino y no se avanza a pesar de que la idea de todos, tanto los que quieren ocupar los cargos políticos como los que eligen, es de mejorar y acabar con los grandes problemas que acarrean las malas condiciones en las que se desenvuelve la sociedad.

Primero, hay que comentar que en Guatemala ha ganado el candidato más progresista de los últimos 40 años, es decir, desde que volvió la democracia a nuestro vecino del sur, con un 58% de los votos, ganándole a su rival, la ex primera dama quien había competido por tercera vez al cargo y que logró un 37% de los votos, cifra nada despreciable. Entonces, el punto en Guatemala, visto desde la simpleza, es que hay nuevos vientos de cambio, de acabar con la corrupción: “un gobierno de la nueva primavera” según lo dicho por el propio presidente electo, Bernardo Arévalo. El problema viene al intentar explicarlo desde la complejidad porque no se puede entender cómo es que luego de 40 años la gente vaya a creer en un discurso que ya se ha dado con anterioridad desde, como dije, el retorno de la democracia, porque ¿qué no se acabó con la dictadura para tener una nueva primavera hace 40 años?

Luego, en el caso de Ecuador, el tema es mucho más complejo que podría explicarse en ambas aristas también. En el plano fácil, Luisa González y Daniel Noboa han sido los más votados y competirán en octubre próximo en la segunda vuelta de las elecciones. También es fácil explicar que estas elecciones se han llevado a cabo de forma extraordinaria pues el actual presidente, Guillermo Lasso, ha decidido adelantar las elecciones para evitar ser juzgado por presuntos actos de malversación de fondos públicos. De la misma manera es fácil entender que, aunque no es tan común, uno de los candidatos haya sido asesinado en días pasados, justo como sucediera con Colosio en México hace casi 30 años, esto es, como lo refiero en clase, historia cíclica.

Pero lo realmente difícil tiene que ver con la explicación compleja de las cosas, lo que no se entiende de manera simple y que implica involucrar y culpar a otros extractos de la sociedad que no siempre tienen que ver con los gobernantes y sus malas políticas públicas, sino con actores corresponsables de que esto siga sucediendo. Y, aunque esto pueda ser un debate de mayor profundidad debido a su pertinencia y su complejidad, quiero resumir, en una palabra, lo que a mi parecer funciona como el principal problema de nuestra región: EDUCACIÓN.

Pero no es que la educación no se tenga entre las familias latinoamericanas, me refiero, más bien, a que la educación funciona como un punto de análisis que el Estado tiene que ejecutar desde una perspectiva más profunda y que, al menos en México, se pretende desde los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana y que tiene que ver con 1) fomentar la identidad nacional, 2) entender la responsabilidad ciudadana, 3) tener honestidad como un comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social, 4) participar en la transformación de la sociedad, 5) respetar a la dignidad humana, 6) promocionar a la interculturalidad, 7) promocionar una cultura de la paz y 8) respetar la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.

Creo, sin ánimo de polemizar, que, si estos lineamientos se siguen, fomentan y aplican, la sociedad pudiera tener mejores resultados, no solo en los indicadores educativos, sino en las consecuencias sociales basadas en los principios educativos que podrían evitar tragedias sociales como la del asesinato del candidato Fernando Villavicencio en Ecuador o de que la gente vote por un nuevo cambio a pesar de haberlo intentado ya por 40 años en Guatemala sin que esto tenga garantías de que una mejor sociedad se pueda construir.

La palabra clave es educación, pero en las noticias y en las propuestas de gobierno de los candidatos no se maneja como tema fundamental porque la gente dejará este tipo de análisis a los sociólogos o estudiosos de los procesos políticos e históricos, pero no de aquellos que luchan porque las nuevas generaciones egresen con ganas de mejorar por ellos mismos y no a la espera de que alguien les resuelva la vida, generando así que a pesar de los cambios y de las nuevas expectativas vayamos siempre de Ecuador a Guatemala y de Guatemala a Guatepeor. Veremos…

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam