Vayamos a estudiar

Ahora que se acerca el fin del ciclo escolar en la mayoría de los centros educativos en el país, se me ha ocurrido que podríamos reflexionar sobre la importancia de ir a la escuela, pero no en el nivel básico, sino en el superior. Y es que, en los niveles básicos, que incluyen preescolar, primaria y secundaria, sabemos que las cifras distan mucho de la realidad, pues apegados al Artículo Tercero Constitucional, toda la población está obligada a asistir a la escuela al tiempo que el gobierno está obligado a impartir educación libre, laica y gratuita.

A decir verdad, muchas de las cifras a nivel básico son maquilladas y no reflejan la situación real de quienes pasan por esas aulas, es más, la educación básica es tan engañosa que, por más que el gobierno diga que cumple y que los números se incrementan, la realidad es que mucho de lo que se hace es sólo para quedar bien y no siempre significa un avance real en la calidad educativa; claro, no todo es culpa del gobierno, también participan el gremio magisterial y, por supuesto, los padres de familia que poco o nada se ocupan de verificar que sus hijos tengan los conocimientos necesarios para competir en la vida.

Sin embargo, el punto de esta reflexión tiene que ver con la educación superior, esa que ya no es obligatoria –ni accesible– para todos, esa que la gran mayoría de la población no tiene acceso por distintas circunstancias y que muchas veces se torna casi imposible de adquirir debido a la falta de recursos que permitan un aprovechamiento digno.

Quiero decir que entiendo que habrá personas leyendo estas líneas que podrán no estar de acuerdo con mis planteamientos y les respeto profundamente porque no han necesitado de la escuela para proyectarse y trascender en lo personal y lo económico gracias a sus ganas de superarse y sus habilidades para la vida, sin embargo, considero que la escuela no solo se trata de colocarte en una burbuja donde puedas ganar más dinero, sino que te brinda herramientas para la vida que son más integrales y que te podrían, en algún momento, ayudar a que tus objetivos se vayan cumpliendo por pura consecuencia porque, además, el mundo laboral así lo tiene establecido.

Entonces me quiero referir a algunos datos que marcan, de una forma u otra, el devenir de la educación en México porque, del total de estudiantes a nivel nacional que el gobierno presume han terminado la educación básica, es decir, de casi 35 millones de alumnos, solamente 5 millones forman parte del nivel superior, un 14% más o menos. Entonces surge la siguiente duda: ¿por qué los otros 30 millones ya no estudian a nivel superior?

Pero lo peor no es eso, sino que, de acuerdo a datos del último censo de población del INEGI, apenas de 3.9% de la población tiene una maestría y solo el 0.9% tiene un doctorado. Claro, a estos tristes datos hay que sumar que existen circunstancias que hacen que la gente termine, pero no se titule, pues una cosa es concluir y otra muy distinta es obtener el grado.

En este orden de ideas es importante reflexionar el por qué la gente argumenta no estudiar un posgrado y que, aunque respetable, a veces involucra más cosas que simples ganas de hacerlo; por ejemplo, se puede hablar de la falta de recursos, de tiempo o de interés. De hecho, la fórmula de echarle ganas no siempre es suficiente porque la gran mayoría de las personas que buscan proyectarse a través de los estudios no siempre lo logran puesto que siempre hay algo que sacrificar y que las condiciones del país no ayudan lo suficiente.

Solo aquellos que tienen la posibilidad de encontrar apoyos económicos, serán los que consigan una formación de posgrado, de otra manera, será muy difícil pues las opciones públicas ayudan con algunas becas, pero de ninguna manera permiten vivir cómodamente, sobre todo cuando ya se tienen mayores responsabilidades. Además, para aquellos que así lo han decidido y que pueden, existe una oferta de universidades privadas que no siempre son compatibles en precios con el promedio del sueldo de un mexicano.

A pesar de ello, la realidad indica que aquellos profesionistas que estudian un posgrado ganan más dinero y tienen un mejor perfil para encontrar un mejor trabajo. Sin embargo, a pesar de que se pudieran encontrar opciones económicas y de tiempo, si no se tiene la voluntad para hacerlo, seguiremos teniendo un déficit educativo con respecto a aquellas naciones que lideran la economía y la política a nivel global.

A lo mejor habría que replantear que la fiesta de graduación no sea al término de los estudios universitarios, sino de los de posgrado. A lo mejor habría que aprovechar todas las opciones educativas que tenemos a nuestro alcance para posicionarnos como una potencia que puede competir y ganar la carrera por ser mejor. Seguro estoy que los estudios de posgrado pueden significar un gran avance en el desarrollo humano y que nos permitan, algún día, vivir como lo hacen en las naciones con mayor Desarrollo Humano, con mejores gobiernos, con mejores empresarios, con mejores emprendedores, con mejores colaboradores y, por supuesto, con mejores ciudadanos. Vayamos pues… a estudiar.

FERNANDO ABREGO CAMARILLO es Doctor en Ciencias Administrativas por el IPN. Profesor de telesecundaria en los SEIEM además de investigador y catedrático de tiempo completo en la academia de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás en el IPN. Sígalo en @fabrecam