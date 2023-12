Violencia de género en las aulas, un problema que requiere atención

Noemí Mirza Ramírez García





La violencia de género se vive en todos lados y en las escuelas no es la excepción, recientemente, debido a un incidente en una escuela pública de Nivel Medio Superior, se ha traído a discusión un problema que muchas escuelas enfrentan: la violencia de género, principalmente experimentada por las mujeres.

Esta forma de violencia adopta diversas formas y matices. Sus manifestaciones son variadas, siendo las agresiones físicas y verbales las más visibles. Sin embargo, existen otras manifestaciones que a menudo pasan desapercibidas porque las consideramos normales en la interacción entre alumnos, docentes, personal administrativo o entre estudiantes y profesores. Una de estas expresiones silenciosas de violencia, pasada por alto por la escuela, las víctimas y los agresores, es el acoso y el hostigamiento sexual.

Pero ¿cuál es la diferencia? Ambos son manifestaciones de violencia que ponen en riesgo o dañan el cuerpo o la sexualidad de la persona. Sin embargo, el acoso tiene como objetivo intimidar, perseguir, importunar o molestar a una persona sin que exista subordinación. Mientras tanto, el hostigamiento busca ofender o incomodar mediante una exigencia, manipulación o chantaje dentro de una relación de poder. En resumen, el acoso sexual ocurre entre profesores o entre estudiantes, mientras que el hostigamiento afecta a estudiantes o profesores dentro de un ejercicio de subordinación por alguien de mayor poder, un fenómeno muy frecuente es que sean las alumnas las que viven este tipo de violencia por parte de sus docentes.

Seguramente todos conocemos una amiga que se salió de la escuela o se cambió de grupo, porque no aguantaba las miradas de sus compañeros y profesores por su forma de vestir, haciéndola sentir insegura o intimidada, o quizás alguna ves como mujeres hemos pedido a algún amigo o amiga que nos acompañe a ver a un profesor o a ir a un lugar dentro de la escuela simplemente por miedo o incomodidad a alguien o alguna situación; ese tipo de sensaciones o conductas son muy frecuentes pero muchas veces no se identifica que el trasfondo de la situación es un problema de acoso u hostigamiento que debe parar.

La falta de atención o inadecuada solución a este tipo de violencia tiene una causal multifactorial, una de las causas es la normalización de ciertas conductas asociadas con el acoso y el hostigamiento sexual. Por ejemplo, las autoridades, el profesorado y estudiantado suelen no dar importancia a que un profesor pida a sus alumnas que usen falda y las siente al frente del salón, o que un estudiante persiga a otro con piropos “sutiles” sobre su cuerpo, o a contactos físicos que resultan incomodos pero que continúan a pesar de un rechazo; cuando normalizamos, callamos, nos abastemos de denunciar y eso da pauta a que permanezca o se intensifique dicha violencia

Otra de las causas por las cuales no se atiende este tipo de violencia es la falta de quejas formales que muchas veces son producto del miedo, la intimidación o la desesperanza de que no se haga justicia para las víctimas o no se sancione a la persona agresora. A menudo, incluso cuando se presenta una denuncia formal, la situación se minimiza o se silencia por temor a violar derechos laborales, por falta de conocimiento sobre cómo abordar la situación o por la carencia de protocolos efectivos para atenderla lo que genera impunidad.

El problema del acoso y el hostigamiento sexual en las escuelas tiene impactos para las mujeres o cualquier víctima y la institución educativa, para las primeras, puede ser ansiedad, depresión, suicidio, aislamiento, bajo rendimiento académico, abandono escolar, trastornos de sueño o alimentarios, abuso de sustancias, estrés, entre otros; para las escuelas, esto se traduce en rezago y deserción. Por lo tanto, es una necesidad y una obligación que las instituciones creen y garanticen espacios seguros para todos los actores educativos (estudiantes, profesores, administrativos, personal directivo), lugares centrados en el respeto, el apoyo y libres de violencia para maximizar su potencial académico, laboral y personal.

La creación de espacios seguros implica, por un lado, protocolos de atención bien definidos que brinden apoyo psicológico, jurídico y orientación antes, durante y después del proceso de denuncia. Además, la escuela debe tomar una postura clara basada en la normativa y los acuerdos internacionales que abordan la violencia de género, estableciendo el tipo de sanciones que recibirán el alumnado, el profesorado o cualquier personal de la institución que cometa alguna agresión, incluyendo el acoso y el hostigamiento sexual.

Esta postura debe garantizar el derecho de las mujeres y, en general, de todas las personas que trabajan o estudian en la institución, a una vida libre de violencia. También debe tener una política de cero tolerancia o impunidad ante cualquier manifestación de violencia de género e injusticia. Esto implica revisar y analizar exhaustivamente cada denuncia sin agredir nuevamente a la víctima. Los protocolos de atención deben garantizar claridad sobre quién, cómo y dónde se ejecutarán las medidas establecidas para preservar la integridad y seguridad de todo el personal de la institución.

Además, las escuelas necesitan autoridades que fomenten el cumplimiento de estos protocolos y sancionen su incumplimiento. Asimismo, deben implementar programas educativos preventivos que sensibilicen sobre la violencia de género a través de actividades de análisis sobre estas temáticas.

El acoso y el hostigamiento sexual son problemáticas que afectan a las instituciones educativas en términos de violencia de género. Atender, reducir y prevenir estas situaciones es responsabilidad de todos los actores que forman parte de la institución. Solo a través de denuncias es posible visibilizar, medir, monitorear y atender estos casos. Sin embargo, para que la denuncia sea un recurso eficaz y recurrente para las víctimas o la comunidad en sí, es necesario garantizar sus derechos a una vida libre de violencia antes, durante y después de la denuncia.





Noemí Mirza Ramírez García es licenciada en Psicología Social, Maestra en Psicología (2018), con residencia en Evaluación Educativa, Especialista en Género. En la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional fue Coordinadora de la Red de género de la Unidad (2022-2023) y ocupó el puesto de jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes (2018-2023).