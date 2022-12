Poliescenarios | Sin derecho de réplica

Julio César Macés

Por los que ya no se pueden defender, porque ya no están, porque ya no quieren que hablen, que opinen, que escriban, porque los silenciaron sin derecho de réplica.

La libertad de expresión y las consecuencias de ejercerla se convirtieron en el destino fatal de aquellos que como profesión se dedican a contar historias, que escuchan a personas que son silenciadas e investigan hechos que muchos prefieren ocultar. El periodismo se convirtió en sentencia o penitencia en nuestra región. La impunidad y persecución que se ejerce a los que dedican su tiempo y su vida al mejor oficio del mundo, en palabras de García Márquez, es simplemente abrumadora.

Que difícil debe ser la existencia cuando tu pasión se puede convertir en tu tormento. Publicar y huir, comentar y ocultarse, investigar y convertirse en sombra. Salir de la Habana sin rumbo claro, morir a manos de un sicario mal pagado en México, enfrentarse a la vida tras las rejas en Nicaragua o El Salvador no parecen un destino prometedor para el que busca explicar lo sensible de la vida pública. El consuelo es que no existirá plataforma de espionaje que logre silenciar, bala que haga olvidar o amenaza que evite que la verdad se trate de explicar. Se hace y se seguirá haciendo gran periodismo.

Desde el presidente que pretende emular a los Castro, el que decide espiar y perseguir a la prensa como pretexto para enfrentar a las pandillas o el que por la mañana se dedica a calumniar a los que no se someten a la realidad oficial, son evidencias de la trampa del lenguaje político contemporáneo y esto requiere hacer anotaciones ya que estos personajes no dicen todo lo que saben ni entienden el significado de todo lo que dicen. Dirán misa y sermón sobre la libertad de expresión, el derecho a manifestarse, pero son incapaces de reconocer expresiones opuestas a las que representan e incapaces de reconocer manifestaciones que no dirijan.

En el ocaso del 2022, en sus últimos días, en la agonía del final del año y entre la semilla del año que viene y las cenizas del año que se va no podemos olvidar a los que tuvieron que migrar porque la verdad fue demasiado abrumadora o incómoda, porque lastimó el ego o la vanidad del que se siente y sabe impune de los crímenes que puede realizar. El periodismo latinoamericano sufre, pero no se extingue, lamenta la muerte o el exilio de los que ya no podrán narrar en vida o desde su terruño, pero la libertad no es solamente un placer individual, es uno que se debe compartir, expandir y recordar.

Recordar es un acto de tristeza, recordar a los que ya no están en algunos casos es una obligación. Qué lástima que los muertos no tengan derecho de réplica, qué lástima que los exiliados no sean escuchados en su hogar, qué lástima que se quedaron sin palabras, sin la oportunidad de confirmar sus dichos, de expresar su realidad.

JULIO CÉSAR MACÉS es Licenciado en Comunicación con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es maestro en Gobernanza y Globalización por la Universidad Iberoamericana. Es host del podcast La Gazzetta de México. Sígalo en @JulioCesarMacs