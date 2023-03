Rusia, Ucrania y el engaño liberal

Arturo Liceaga Ancer





Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la rivalidad entre las dos grandes superpotencias, EE.UU. y la Unión Soviética, definieron el teatro internacional. A tal momento se le puede denominar como un momento bipolar en las relaciones internacionales. El colapso de la Unión Soviética en 1991, dio inicio al momento unipolar. La unipolaridad se puede entender como la hegemonía del orden liberal, encabezada por una sola superpotencia, Estados Unidos. Este momento ha terminado. Desde el año 2008 hasta la actualidad, el mundo ha experimentado la multipolaridad entre las tres grandes potencias: Rusia, EE.UU. y China. La crisis actual de Occidente contra Rusia es la más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, esta situación es más peligrosa que la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Las víctimas de esta trágica guerra serán los más vulnerables e inocentes.

Para entender el conflicto actual entre Rusia y Ucrania es importante entender una teoría en particular de las relaciones internacionales, el realismo estructural. Dentro de esta teoría existe una gran división entre “realistas defensivos” y “realistas ofensivos”.

El Dr. John Mearsheimer, politólogo y académico de relaciones internacionales, es el proponente principal de la teoría estructural del realismo ofensivo. Esta teoría plantea que la supervivencia es el elemento fundamental para todo estado, pues las relaciones internacionales se rigen por la anarquía, ¿Por qué? Porque no hay autoridad más grande que los estados-nación. La arquitectura del sistema internacional influye en el comportamiento de los estados-nación. Las superpotencias compiten entre sí para conseguir más poder y para sobrevivir. Los estados buscan maximizar su poder e influencia por la naturaleza anárquica del sistema internacional. El objetivo final es la hegemonía. Cabe mencionar que, en el 2015, el Dr. Mearsheimer predijo este terrible conflicto en su famosa conferencia: “¿Por qué Ucrania es culpa de Occidente?”.

No es la primera vez que el Dr. Mearsheimer ha acertado sobre Ucrania. Incluso Radosław Sikorski, un ferviente partidario de la guerra, admitió que el Dr. Mearsheimer tuvo razón cuando le recomendó a los ucranianos mantener su arsenal nuclear en 1993.

Entonces, ¿Qué ha llevado a Rusia invadir a Ucrania desde la óptica realista?

Antes de que iniciara la guerra, la OTAN estaba buscando tres cosas: La expansión de la OTAN, la expansión de la Unión Europea y, finalmente, convertir a Ucrania en una democracia liberal.

El Dr. Mearsheimer ya había dicho, con mucha antelación, que la expansión de la OTAN iba a culminar en la movilización militar de Rusia. Como alguna vez escribió Angelo Codevilla: “Como siempre, Ucrania es donde se cruza la política interior y exterior de Rusia”. Era evidente que la expansión de la OTAN de 1999-2020 terminaría en una catástrofe geopolítica. Ahora Suecia y Finlandia también están intentando unirse a la OTAN.

Desde esta óptica realista, Putin ve a Ucrania como una amenaza existencial para Rusia. Putin quiere que Ucrania se convierta en un estado neutral o en un estado disfuncional. El presidente de Rusia busca que, en la eventualidad, se rompa esa unión entre Ucrania y la OTAN. Si no puede forzar el destino, entonces desmantelará al estado ucraniano de tal manera que se convertiría en un estado completamente inútil para la OTAN. Entre el año 2000 hasta el 2014, nadie había llamado a Putin un imperialista. Empezaron a llamar al presidente ruso así después del golpe de estado en Ucrania en el 2014, financiado y alentado por Occidente.

El argumento principal del Dr. Mearsheimer es que Putin meramente reaccionó ante los intentos de Occidente en convertir a Ucrania en un baluarte occidental. Poner en la puerta de Rusia una alianza militar, no solamente fue un error, sino que también iba a tener sus consecuencias. Vale la pena señalar que Merkel y Sarkozy se opusieron al ingreso de Ucrania a la OTAN en la cumbre de Bucarest en el 2008.

Desde la óptica liberal y occidental, Rusia es débil, va perdiendo y su ejército no ha podido conquistar a Ucrania. Desde una óptica realista, Rusia jamás habría podido conquistar todo el territorio ucraniano con las 190.000 tropas con las que invadió al país. Esa idea solamente cabe en la cabeza más fantasiosa, pues ese nunca fue su objetivo. No hay ninguna evidencia que indique que Putin estaba interesado en conquistar toda Ucrania y convertirla en parte de Rusia.

La idea de Occidente, que no tiene ningún respaldo, es que Putin busca la reconstrucción de la Unión Soviética, o la Rusia de los zares. Los rusos no tienen la capacidad militar para realizar tal operación de guerra. Los rusos ni siquiera han intentado conquistar la mitad de Ucrania, su objetivo era, si acaso, conquistar la tercera parte de Ucrania. La movilización militar de Rusia no es un Fall Weiß. Para ponerlo en perspectiva, cuando Alemania invadió a Polonia en 1939, entraron con un millón y medio de hombres.

Siguiendo la lógica de realismo ofensivo, se puede entender que la guerra probablemente se va a prolongar. La paralización de la guerra significa que un tratado de paz significativo es cada vez más difícil, lo mismo se puede decir sobre una resolución diplomática. Esto no quiere decir que ese sea el único escenario que pueda suceder en el transcurso de la guerra, siempre puede haber sorpresas.

En ese sentido, la primavera será difícil para las tropas ucranianas, pues las circunstancias han cambiado desde el 2022. Puede haber batallas decisivas, batallas históricas. El problema principal del ejército ucraniano es que consume una gran cantidad de artillería para su defensa y sus ataques y ningún país occidental puede producir suficiente munición para el ejército ucraniano. Los rusos, que veían esta guerra como una operación militar limitada, ahora la ven como una guerra seria, una guerra híbrida, como la describió el Dr. Jalife.

Desde el 2008, Putin dejó en claro su posición sobre Ucrania cuando la OTAN dijo que Ucrania se integraría a la alianza. Putin dijo que eso nunca pasaría. En ese mismo año, William Burns, director de la CIA, en un memorando a la entonces secretaria de estado, Condoleezza Rice, escribió: “La entrada de Ucrania en la OTAN es la más brillante de todas las líneas rojas para la élite rusa”.

El actual secretario de defensa de EE.UU. básicamente ha hablado de quitar a Rusia de los rangos de grandes superpotencias, es decir, los estadounidenses están presentándose a Rusia como un peligro existencial.

Nunca fue un asunto “muerto” el que Ucrania se uniera a la OTAN como Occidente pretende alardear. En la Cumbre de la OTAN, el 14 de junio de 2021, se emitió un comunicado que decía que la alianza estaba reforzando su compromiso de llevar a Ucrania a la OTAN. Ese mismo tipo de declaración se repitió el 10 de noviembre de 2021. Hace unos días, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, insistió que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza a “largo plazo”.

A los ucranianos se les armó y entrenó. También fueron incluidos en ejercicios militares como el ejercicio “Sea Breeze” del 2021. Se les fue integrando de maneras muy sutiles a la OTAN sin aceptarlos formalmente. Es por ello que, a mitades de diciembre del 2021, los rusos querían una garantía escrita de EE.UU. y la OTAN que dijera que Ucrania no se convertiría parte de esa alianza. Algo está claro, EE.UU. luchará hasta el último soldado ucraniano.

Para los neorrealistas, el mundo al que nos estamos acercando es más peligroso que el de la guerra fría. El orden mundial liberal está entrando en un ciclo de autodestrucción y decadencia. Estamos ya, prácticamente, en una nueva guerra fría, existe la posibilidad real de que se utilicen armas nucleares. Occidente no ha entendido la advertencia del ex primer ministro finlandés Alexander Stubb: “Nunca subestimes a Putin”.





Arturo Liceaga Ancer es escritor y analista político. Es licenciado en Ciencia Política y Gobernanza por la Universidad de Monterrey. Sígalo en @liceagancer