República Galáctica vs Imperio Galáctico, ¿otra vez?

Yu Chen Cheng





Programa Artemis

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA por sus siglas en inglés empezó a partir de 2017 un proyecto espacial llamado Programa Artemis con la intención de, otra vez, conquistar la Luna. Y fue durante el 16 de noviembre de 2022 que se lanzó con éxito el cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis I, en una prueba de vuelo sin tripulación para enviar el vehículo y la nave espacial Orion alrededor de la Luna y de regreso.

Orión es muy parecido con Apolo que fue utilizado en Julio de 1969 por los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin para llegar a la Luna, pero siendo que Orión tiene mayor capacidad tanto para tripulantes como para carga. Ahora, Orión puede transportar hasta 6 pasajeros contra los 3 de Apolo.

La misión de Artemis I duró 25 días y recorrió cerca de 2,3 millones de km en el espacio sin aterrizar en la Luna, retornando así el 11 de diciembre de 2022 a la Tierra. Con el éxito del primer lanzamiento, la NASA tiene programado el segundo lanzamiento para mediados de 2024 posiblemente con 4 tripulantes otra vez sin aterrizar a la Luna en una trayectoria de retorno libre. Artemis II será una misión de prueba parecida a la realizada en 1968 en el marco programa Apolo.

Pero ¿cuándo se va a aterrizar a la Luna?

La NASA tiene previsto que será hasta entre 2025 a 2026 que se lance Artemis III con tres astronautas que viajarían hasta la Plataforma Orbital, allí se acoplarán a la estación y subirán al módulo de descenso que los llevaría a la superficie de la Luna.

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el inicio de la Guerra Fría, diferentes países, principalmente Estados Unidos (EE. UU.) y la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), empezaron una guerra espacial con la intención de ser el primer país en conquistar la Luna. Tras la llegada de Apolo 11 y hasta que Gene Cernan de la misión Apolo 17, quien sería la última persona que fue a la Luna en 1972, hasta el día de hoy, en total 12 personas han llegado a la Luna en 6 misiones diferentes. Con lo anterior se entiende que han pasado 50 años desde la última vez que el ser humano fue la Luna a pesar de los avances tecnológicos que se ha tenido con el paso del tiempo.

La NASA ha explicado que no se ha vuelto a hacer por los altos costos que representan este tipo de proyectos, se estima que el programa Apolo gastó alrededor de 120 mil millones de USD de esa época. Ahora, se calcula que, con el avance tecnológico, el costo se podría reducir hasta 6 veces de lo que fue en su momento. Pero es que la realidad se sabe que EE. UU. no ha vuelto a lanzar al ser humano a la Luna porque no tenía contra quien competir durante todo este tiempo. Durante 50 años, con la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS en 1991, EE. UU. no ha tenido otro contrincante en cuanto a temas tecnológicas y también por la hegemonía mundial.

Al haber conquistado la Luna en la guerra espacial durante la Guerra Fría, EE. UU. pudo demostrar quién era el mandamás en el mundo hasta el día de hoy en cuestiones tecnológicas y bélicas. El lanzamiento preciso de cohetes, satélites, sumándole su arsenal de armas nucleares, EE. UU. mostró la musculatura, su capacidad y de la amenaza que representa este tipo de tecnología con la que ya se tenía desde esa época.

Nadie más ha logrado llegar a la luna durante los últimos 50 años, EE. UU. sintió que nadie podía disputar su lugar sino hasta que China quien, con su avance tecnológico y sus ambiciosos planes, ha puesto a temblar a EE. UU. como nadie lo había hecho durante el último lustro.

Guerra espacial 2.0

La preocupación de EE. UU. inicia en 2003 cuando China lanzó su primera misión tripulada llamada Shenzhou 5 llevando a bordo al primer taikonauta chino Yang Liwe al espacio. 2 años después, nuevamente se lanza exitosamente el Shenzhou 6 en una misión tripulada por 2 taikonautas durante 5 días en el espacio.

El siguiente gran paso se dio en 2007 cuando se lanza el Chang'e 1. La sonda entró en órbita lunar, según lo previsto en noviembre de ese año. La misión de la sonda duró 16 meses, hasta el 1 de marzo de 2009, día en que se estrelló con la Luna, similar a lo que está haciendo Artemis I en este momento.

En 2011, China lanza Tiangong-1, la primera estación espacial china que estuvo en órbita que contaba con un laboratorio espacial de aproximadamente 8,5 toneladas de peso, en la que participaron futuras diferentes misiones espaciales. En 2013 China, con Chang'e 3, logró un alunizaje controlado, siendo la primera misión china en lograrlo. El último alunizaje controlado había ocurrido 37 años atrás: el Luna 24, de la Unión Soviética.

China no se detuvo, en 2018 manda al espacio el satélite artificial Queqiao I con la intención de que sirva como enlace de comunicaciones con los rovers equipados que se planearían lanzar al otro lado de la Luna. Y en ese mismo año se lanza el Chang'e 4, aterrizando al otro lado de la luna, siendo el primer módulo de aterrizador robótico y rover en alunizar en esa parte de la Luna. Aun con 50 años de ventaja, el avance tan veloz y eficiente de China ha encendido nuevamente las llamas de la guerra espacial de EE. UU.

¿Qué sigue en la guerra espacial?

El plan del programa Artemis no es solamente llegar de nuevo a la Luna sino empezar a extender sus estudios. El programa Artemis cuenta con la ayuda de programas de naves espaciales en curso que incluyen Orión, Plataforma Orbital Lunar Gateway y Commercial Lunar Payload Services, y agrega un módulo de aterrizaje tripulado aún en proceso de desarrollo.

A pesar de que el Derecho Internacional Espacial, regulado actualmente por las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, afirma en su artículo 11 que la Luna no puede “ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio”, la realidad es que quien llegue primero es quien tendrá el control del lugar.

El programa Artemis solo es el inicio de pruebas para poder llegar a Marte como una nueva propuesta de una mudanza de la raza humana en el futuro a otros planetas en caso de que la Tierra ya no tenga recursos suficientes o ya no sea habitable. Programas de empresas como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos ponen en evidencia la ambición de la exploración espacial que tiene el país norteamericano.

Por su parte, China también continuará con sus exploraciones y así competir por la conquista espacial, el desenlace podría confirmar quien tiene el control de la hegemonía internacional y del rumbo de las relaciones internacionales y espaciales de los próximos años.

¿Quién cree usted que ganará?





Yu Chen Cheng es Licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Académico en el área de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Asociado PJ Comexi. Sígalo en @Chennie_tw