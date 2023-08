Petro, un año en el poder

Mauricio Jaramillo Jassir

Hace un año tomo posesión como presidente de Colombia Gustavo Petro. Se ha recordado hasta la saciedad que es el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Transcurrido este primer lapso se puede decir que, si bien estamos lejos de observar un gobierno que en su primer año pudo realizar grandes reformas, en buena medida por la imposibilidad de construir consensos en el seno del Congreso, ubicó en la agenda de las discusiones nacionales temas que, en el pasado consistían en simples buenas intenciones que las administraciones no se daban el lujo de tomar en serio.

El gobierno comenzó con un logro que fue la aprobación en el aparato legislativo de una reforma a los impuestos (tributaria), de significativa importancia porque le permitió no solo tener viabilidad fiscal para las ambiciosas reformas sociales, sino porque envió una señal de calma a los mercados y a los inversionistas a la vez que despejó las dudas sobre la responsabilidad en la disciplina fiscal. Desde entonces, en ninguna coyuntura por más crisis políticas que este gobierno haya enfrentado, se ha visto un desplome de la economía o una salida masiva de capitales o el castigo de las agencias calificadoras de riesgo. En términos generales la economía ha tenido un buen desempeño. La inflación se ha logrado atajar a pesar de los temores iniciales, el desempleo se ha reducido a un dígito, incluso antes de lo previsto, la inversión extranjera se ha robustecido y la economía crece. La hecatombe y el desplome de la economía no han ocurrido tal como lo vaticinó la derecha colombiana que apostaba por el pánico desde la misma noche que se anunció el triunfo de Petro. Una oposición desesperada ha hecho hasta lo imposible por enviar señales de que le quedan pocas horas a la economía de mercado y a la propiedad privada.

Como columna vertebral de la transformación social propuesta por el Pacto Histórico-coalición que congrega a poco más de una decena de partidos y movimientos que apoyan a Petro- se pretendían tres grandes reformas: al sistema pensional, al trabajo y a la salud. Sin embargo, todas han quedo en suspenso y no pudieron concretarse en el legislativo. Desde que se anunció su llegada a la segunda vuelta, Petro se ha acercado a sectores de centro no solo para ganar sino para poder gobernar. Sin embargo, la intransigencia de estos sectores no ha permitido avanzar en la agenda de cambios. Algunos de los ministros que venían de sectores tecnócratas y moderados y estaban llamados a aportar al consenso, optaron por sumarse de las voces de una derecha que a medida que el gobierno se estabiliza, radicalizan su discurso. El mejor ejemplo fue el del exministro de educación Alejandro Gaviria, precandidato por el centro y quien a pesar de haber obtenido una magra franja de votos llegó al gabinete con ambiciones de representatividad mucho mayores. Sus críticas constantes a la reforma a la salud (a pesar de tener a su cargo la cartera de educación, de la que poco o nada habló) comprobaron que estaban más cerca ideológicamente de los sectores reaccionarios de derecha que del centro progresismo que siempre reivindicó.

Por eso, a la hora de hacer un balance de este primer año es ineludible acudir a un marcado contraste entre la voluntad, o incluso terquedad, del gobierno por adelantar estas reformas sociales con la imposibilidad para su materialización lo cual ha conducido que haya asomado cierto descontento y desencanto de quienes esperaban una agenda de cambios mucho más efectiva. A esto se suman escándalos en el seno de la administración que han hecho inviable la permanencia de altos funcionarios. Las acusaciones por abuso de poder, el supuesto financiamiento ilegal de la campaña y las constantes divergencias entre miembros del gabinete han opacado la gestión haciendo pensar que falta liderazgo. De igual forma, la estrategia comunicacional empezó de manera aparatosa, aunque alga decir, se ha corregido en el último tiempo. Petro de acostumbradas afirmaciones polémicas en redes sociales ha mantenido una vocación por discutir todos los temas, aunque no siempre sus declaraciones sean acertadas. Ha caído en provocaciones y lo más grave, ha comprometido la voz internacional de Colombia por reaccionar “en caliente”. Así ocurrió frente a la victoria del “no” en el plebiscito constitucional chileno en septiembre del año pasado, cuando respondió con el provocador trino “Revivió Pinochet”. Asimismo, se ha trenzado en una polémica con el gobierno de Perú a raíz de la caída de Pedro Castillo. Aunque no le falta razón a Petro cuando afirma que el exmandatario peruano se ha convertido en un preso político y que la situación de derechos humanos es insostenible por la represión, la insistencia en que Castillo fue víctima de un golpe, parece deslegitimar su retórica y complica cualquier acercamiento Bogotá Lima.

En adelante, Petro deberá seguir mostrando voluntad de consenso para obtener los apoyos necesarios del centro y del establecimiento con tal de poder materializar parte de sus reformas (el total parece imposible). También deberá mostrar su vocación de cambio y no puede en aras de la gobernabilidad abandonar sus promesas de campaña, algunas de las cuales incomodan a una parte de la clase política, incluido a un derechizado centro. La ecuación no es sencilla, pero todo parece indicar que habida cuenta de su talante progresista, el gobierno privilegiará su compromiso con las masas y menos la moderación frente a un establecimiento cada vez más intransigente.

MAURICIO JARAMILLO JASSIR es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Sígalo en @mauricio181212