Poliescenarios | Mujeres, el Hiyab y la muerte

Millones de mujeres y niñas en Irán sufren diariamente del estricto control por parte del Estado sobre su cuerpo. Las malas noticias sobre la relación del régimen iraní con los derechos humanos no han dejado de acumularse.

Día tras día, antes de salir de casa, las mujeres iranís deben de determinar el grado de peligro al que están dispuestas a exponerse: ¿Prefiero ejercer mi libertad de ponerme lo que quiera?, ¿Me quedo callada, para evitar detenciones, agresiones y o que incluso no me permitan entrar a un lugar de trabajo? o ¿Qué hacer en caso de que me encuentre la policía de la moral?

La policía de la moral, conocida como Gasht-e Ershad, que son patrullas de la orientación en persa, se encarga de detener a las mujeres que quebrantan el código de vestimenta impuesto tras la Revolución Islámica de 1979. Los agentes tienen el poder de retener a quienes no llevan el velo -mejor conocido como hiyab- o lo usan incorrectamente tomando en cuenta cuánto muestran de su cabello.

El hiyab es considerado una protección para las mujeres contra la agresividad sexual de los hombres, esto para mantener intactos el orden social y la moral, además de que evalúan si su ropa es demasiado corta, ajustada, o incluso si usan demasiado maquillaje.

Las personas que son detenidas reciben una notificación o son directamente conducidas a un "centro correccional" donde se les instruye sobre cómo vestirse y comportarse con moralidad, sin embargo, el castigo por dejar de usar el hijab puede ser detención, pena de prisión, multa o hasta latigazos; el procedimiento consiste en encontrar a las mujeres que no están correctamente vestidas en espacios públicos y son detenidas y llevadas a los tribunales.

Lo anterior da como resultado condenas de 30 hasta 40 latigazos en los espacios públicos, además, algunas de ellas han sido condenadas a pagar multas muy costosas por lo que la policía de la moral se ha convertido en una industria para el Estado. Las agresiones físicas pueden ser tan fuertes que provocan la muerte, tal es el caso de Masha Amini, una joven más que ha sido agregada a la lista de injusticias y muertes por la policía de la moral.

Masha Amini era una joven de 22 años perteneciente a la etnia kurda, de la ciudad occidental de Saqez, en la provincia del Kurdistán, que fue arrestada por la Gasht-e Ershad el martes 13 de septiembre 2022 luego de que saliera de una de las estaciones del metro de Teherán. Fue acusada de violar la ley hijab ya que se argumentaba que lo portaba de manera incorrecta.

Tres días después de haber sido detenida, Masha murió debido a los golpes recibidos en la cabeza con una porra y contra el vehículo de la Policía Moral, sin embargo, el ministro interior iraní, Ahmad Vahidi, negó profundamente estas acusaciones declarando que el deceso se debió a un paro cardiorrespiratorio inesperado, esto, aparentemente, porque padecía problemas físicos anteriores; no obstante, la familia de Masha afirmo que era una joven saludable y que no padecía de condiciones médicas que pudieran explicar un problema cardíaco repentino.

Este acontecimiento provocó que el viernes 16 de septiembre del 2022 empezaran decenas de protestas antigubernamentales en distintas ciudades de Irán, actualmente siendo 50 ciudades unidas ante estos movimientos, todo ello debido a la muerte de Masha Amini. Estas concentraciones empezaron pidiendo justicia, sin embargo, al paso de los días, se han transformado en protestas más amplias que han unido a todas las clases sociales pidiendo la caída del régimen, principalmente manifestando que si no actúan ahora también podrían ser las fututas víctimas.

Mujeres iraníes se han quitado sus hiyabs en plena calle, algo totalmente prohibido en Irán, incluso han quemado sus prendas en público alentando a las mujeres a cortarse el pelo con cantos y aplausos mientras las tijeras cortan sin orden aparente.

Los medios de comunicación estatales cifran que el número de muertos hasta ahora es de 41 personas, pero las organizaciones no gubernamentales informan que son alrededor de 80 personas las que en realidad han fallecido durante estas protestas. A esto hay que agregar ya son 1.200 personas detenidas, según la agencia de noticias estatal Tasmin, y cerca de 17 periodistas han sido arrestados durante su cobertura de los movimientos, esto de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas.

En redes sociales se ha mostrado a los agentes deteniendo a mujeres, arrastrándolas por el suelo y llevándoselas a la fuerza, por lo que muchos iraníes han expresado su indignación por la existencia de las patrullas de la policía moral apodándolas como las "Patrullas Asesinas". Asimismo, Teherán está tratando de silenciar las redes sociales ya que se ha vuelto el principal medio de difusión de los abusos de las fuerzas de seguridad y del régimen.

La ONU ha confirmado que las autoridades iraníes mantienen censuradas cualquier tipo de comunicación, además de que ha recibido numerosos videos del trato tan violento e inhumano de las patrullas de la policía de la moral hacia las mujeres, por lo que, ha insistido a los líderes de Irán permitir las manifestaciones pacíficas e iniciar una investigación justa sobre la muerte de Masha Amini.

El sistema político de Irán tiene el reto de dar respuesta a las crisis existentes, por lo que es necesario que escuchen al pueblo. Esto podría provocar una drástica renovación hacia sus reformas, aunque al hacerlo deberá renunciar a sus principios, un precio grande que tendrán que afrontar, donde deberán de diferenciar los temas religiosos y culturales contra las medidas policiales y de seguridad; no obstante, el principal inconveniente para llevar a cabo una cambio de esta magnitud es que no existe una oposición organizada que pueda impulsar para dar un gran cambio político que provoque un cambio en la vida de los habitantes, respetando y no menospreciando los derechos de las mujeres.

Es incomprensible que hoy, en pleno siglo XXI, todavía existan lugares donde los derechos de las mujeres y niñas sigan siendo violentados. No debemos hacer caso omiso de ello y se debe seguir alzando la voz por ellas. Las mujeres en Afganistán, en Irán, los femicidios, la brecha salarial y la mutilación femenina en más de 31 países solo son la punta del iceberg que no debe quedar impune y olvidado por la agenda internacional.

ITZAE GISEL LUNA MENDIETA es Estudiante de la Licenciatura en Negocios Internacionales en la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional.

YU CHEN CHENG es Licenciado en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Académico en el área de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional.

