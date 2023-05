Migrantes y agenda 2030: diálogos en la coyuntura internacional

Magdalena Bas Vilizzio y Allan Maximiliano Orona

Agenda 2030 y migraciones internacionales

Las migraciones internacionales constituyen en fenómeno habitual en la historia de la humanidad. Si bien dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 no existe un ODS específico que trate la migración internacional, la meta 10.7 busca “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos). Asimismo, todos los ODS se encuentran interconectados y son indivisibles.

¿Cómo se manifiestan los ODS en la movilidad humana a escala global? ¿Qué ejemplos presenta la coyuntura actual? ¿Qué instituciones participan? ¿Cómo afectan otras dinámicas que se dan al mismo tiempo dentro del sistema internacional y la política doméstica de los Estados? Considerando que la Agenda 2030 permean todos los ámbitos de las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional, a continuación se desarrollarán tres situaciones en diferentes continentes en los que una mirada a través del lente de los ODS resulta imprescindible: la situación de los rohingyas en Myanmar, la migración ucraniana en la Unión Europea y la derogación del polémico “Título 42” en Estados Unidos.

Los rohingyas: una etnia perseguida y apátrida

La etnia rohingya proviene del norte de Myanmar (antigua Birmania), donde ha sufrido de extensas violaciones a sus derechos humanos, siendo perseguidos principalmente a causa de su origen musulmán. Su éxodo forzado hacia Bangladesh comienza en 2017, cuando estalla la violencia en Rakhine, cruzando más de 800 mil personas, principalmente mujeres, niñas y niñas. Los rohingyas, además de correr riesgo de vida por el solo hecho de pertenecer a una étnica, son apátridas, esto es, no considerados nacionales por ningún Estado, por tanto no cuentan con su protección. Pero tampoco cuenta con la documentación básica que quien lee este artículo habitualmente utiliza -un documento de identidad o un documento de viaje- y que le permite tener acceso a servicios de salud, inscripción en el sistema educativo, acceso al mercado laboral y seguridad social, etc.

Con base al ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizan campañas de apoyo a la comunidad y al gobierno de Bangladesh. Puntualmente la campaña de UNICEF “Unidos por los rohingyas” se enfoca en proveer acceso a agua bebible (ODS 6: Agua limpia y saneamiento), vacunación infantil contra el cólera (ODS 3: Salud y bienestar), atención contra la desnutrición infantil (ODS 2: Hambre cero). La feminización de este caso también constituye un factor a considerar (ODS 5: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer).

Ucranianos en la Unión Europea: los efectos de una guerra en territorio europeo

La invasión ilegal de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022 y el desplazamiento de los ucranianos fuera de fronteras han hecho sonar las alarmas en la Unión Europea. Desde la Guerra de los Balcanes, el territorio europeo no vivía un conflicto armado. Más allá de las generalidades que afectan al comercio internacional, el transporte, o el acceso al gas, también se vio vulnerada la seguridad de muchas personas que se forzadamente debieron salir del país con tal de mantenerse a salvo. Conforme a datos del ACNUR, desde el inicio del conflicto se dieron 18 millones de cruces de frontera, dentro de los cuales 4,53 millones de personas han recibido la protección temporal de la Unión Europea -u otra similar en el lugar de acogida-.

La protección temporal está contemplada en una directiva de 2001, que justamente fuera aprobada a raíz de la Guerra de los Balcanes. Por un plazo de tres años, esta protección le otorga a su titular una residencia temporal, acceso al mercado laboral, acceso a la vivienda, posibilidad de recibir asistencia médica y social. En ella se conjugan la respuesta de una organización regional y sus miembros creando un entorno habilitante basado en la paz, la justicia y las instituciones sólidas (ODS 16), pasando por el trabajo conjunto o alianzas (ODS 17), así como el apoyo con suministros de emergencia y apoyo psicológico (ODS 3), el acceso al trabajo decente (ODS 8), el acceso a la educación de calidad (ODS 4), entre otros.

Estados Unidos y el Título 42

Tal vez el tema migratorio que más ha captado la atención de la opinión pública en los últimos días ha sido la derogación de la polémica orden emitida el 20 de marzo de 2020 en base al llamado “Título 42”. La orden tenía como fin evitar la extensión de una enfermedad contagiosa, en este caso la covid-19 y formó parte del paquete de medidas migratorias desarrolladas durante la Administración Trump. La orden establecía la posibilidad de devolución de migrantes “en caliente”, esto es la expulsión inmediata sin derecho a accionar los recursos legales. Sin embargo, la derogación del “Título 42” tiene implicancias legales más profundas: una vez que ya no esté en vigor, la migración no regular puede derivar en sanciones penales -a diferencia de México que desde 2011, la migración sin documentos constituye una falta administrativa-.

Por este motivo, la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos ha crecido durante los días previos a la derogación del “Título 42”. La coyuntura nos lleva a preguntarnos por la adecuada aplicación de la meta 10.7 de la Agenda 2030, en particular por las políticas públicas adecuadas, centradas en las personas y los derechos humanos, al tiempo de ser respetuosas con la soberanía nacional, como proponen los principios del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018).

No dejar a nadie atrás

Los casos anteriores muestran diferentes facetas de la migración internacional, pero también ponen sobre el tapete que la política exterior de un Estado también tiene consecuencias en la movilidad humana a escala global. La Agenda 2030 permea la agenda de política doméstica y exterior y siempre va de la mano con la agenda en materia de derechos humanos.

Es en este punto que es fundamental recordar que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Migrar es un derecho, y parafraseando a la Agenda 2030, no dejar a ningún migrante atrás debería ser un deber de toda la comunidad internacional.





Magdalena Bas Vilizzio es profesora-investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey. Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Sígala en @magdabasv

Allan Maximiliano Orona es estudiante de la Licenciatura en Derecho y Finanzas de la Universidad de Monterrey.