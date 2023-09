México ante el Foro BRICS: opciones estratégicas para su política exterior

Por Daniel Morales Ruvalcaba

El término BRICS, acuñado por Jim O’Neill, economista de Goldman Sachs en 2001, ha dejado de ser solo una etiqueta económica para convertirse en un referente global. En sus inicios, el acrónimo BRIC se aplicaba a Brasil, Rusia, India y China, países destacados por su crecimiento económico. Sin embargo, otras potencias emergentes -incluyendo a México- no pasaron desapercibidas, por lo cual Jim O’Neill, Dominic Wilson y Anna Stupnytska propusieron en 2005 el concepto de “Next-11”, el cual ampliaba la lista de economías con potencial para ser globalmente relevantes en el siglo XXI.

En 2008, el panorama internacional cambió radicalmente tras la Crisis Subprime de Estados Unidos y el inicio de la llamada Gran Recesión. El G7, que históricamente había dominado la gobernanza global, se debilitó y la imperativa reforma de las instituciones financieras internacionales impulsó a algunas potencias emergentes a buscar una voz más influyente.

En este contexto, el acrónimo BRIC dejó de ser una etiqueta económica para dar lugar en 2009 al BRICS, una organización internacional compuesta originalmente por Brasil, Rusia, India y China; que luego fue ampliada en 2011 con la incorporación de Sudáfrica y, a partir del 1 de enero de 2024, contará con 11 miembros gracias a la adhesión de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Desde su creación, este foro ha celebrado 15 cumbres presidenciales y una gran cantidad de reuniones ministeriales de diversos tipos, posicionándose internacionalmente como un actor clave en el interregno hegemónico actualmente en curso.

Frente a este panorama, México se halla en una encrucijada estratégica, obligado a sopesar las opciones a su disposición en el ámbito de la política exterior: ¿Qué alternativas tiene México para relacionarse con el Foro BRICS?

Plena incorporación al Foro BRICS: Una opción audaz es que México aspire a una incorporación total al Foro BRICS. Esta perspectiva presenta sus pros y contras. México, como una potencia regional, comparte una serie de similitudes geoestructurales con los miembros del BRICS. Su posición geográfica, su economía en desarrollo y su población joven son atributos que podrían propulsar su involucramiento activo en este bloque. Una incorporación plena en el Foro BRICS podría otorgar a México un papel sobresaliente, cooperando con las potencias emergentes más importantes de los últimos años. Sin embargo, esta decisión sería arriesgada debido a los fuertes vínculos políticos de México con Estados Unidos, así como por su adherencia al T-MEC: una posible incorporación de México al Foro BRICS suscitaría inmediatamente duras críticas por parte de Washington.

Incorporación parcial al Foro BRICS: Una alternativa viable sería buscar el estatus de “observador” en el Foro BRICS, tal como hace en otras organizaciones (a modo de ejemplo, se pueden mencionar la Organización Internacional de la Francofonía o la Caribbean Community, en las cuales México es país observador). Dicho estatus permitiría a México participar en las cumbres y reuniones ministeriales del BRICS, otorgándole presencia en el Foro y, eventualmente, abriendo las puertas a la cooperación y el entendimiento con sus pares. La mayor ventaja aquí radica en que no supondría un compromiso total con los BRICS y evitaría un desafío directo a Estados Unidos. Sin embargo, alcanzar este estatus puede ser un gran desafío, pues este tipo de participación aún no está contemplada en el actual funcionamiento del Foro.

Participación sectorial en el Foro BRICS: Otra estrategia podría ser la participación sectorial en el Foro BRICS. México podría elegir colaborar sólo en las áreas de interés mutuo, eludiendo temas potencialmente conflictivos. Es importante mencionar que la cooperación entre los socios del BRICS se ha ampliado a áreas como comercio, agricultura, seguridad, salud, ciencia y tecnología, entre otras. La participación sectorial permitiría a México centrarse en áreas de interés mutuo. No obstante, existe el riesgo de que los BRICS lleguen a monopolizar o imponer la agenda de cooperación. Por ello, para que esta estrategia tenga éxito, la diplomacia mexicana deberá ser audaz y seleccionar cuidadosamente las áreas en las que desea colaborar.

Acercamientos puntuales y diferenciados con cada uno de los países del Foro BRICS: México ya tiene relaciones diplomáticas, culturales y comerciales establecidas con los BRICS, así como con los 6 nuevos integrantes del Foro. Sin embargo, estas relaciones varían en intensidad y naturaleza. México podría fortalecer sus lazos con estos países, aprovechando los canales diplomáticos e institucionales preexistentes para que sirvan como “puentes” hacia el Foro BRICS. Ciertamente, esta estrategia sería menos atrevida y riesgosa; no obstante, también implica el costo de seguir manteniendo 11 relaciones bilaterales en lugar de potenciar una relación multilateral.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el posicionamiento de México frente al Foro BRICS, él declaró: “Nosotros no vamos a participar en este bloque, en esta asociación; desde luego celebramos que lo hagan otros países; sin embargo, por razones económicas de vecindad, por razones de geopolítica, nosotros vamos a continuar fortaleciendo la alianza de América del Norte y de toda América”.

Los nexos geopolíticos, geoeconómicos y geosociales de México con América del Norte operan como condicionantes de su política exterior. No obstante, en medio del interregno hegemónico que actualmente se encuentra en curso, México se enfrenta a una encrucijada pues mientras Estados Unidos y el G7 muestran señales de declive, el Foro BRICS se consolida como un actor crucial en la reconfiguración del orden internacional. México tiene la oportunidad de ejercer un rol activo en la escena mundial o aceptar una posición secundaria. Su éxito dependerá de decisiones audaces y estratégicas en su política exterior en los próximos años.

DANIEL MORALES RUVALCABA es profesor asociado de la Sun Yat-sen University (China) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México). Última publicación académica (en coautoría con Carlos Pulleiro): “Latin American structure and Pan-Am Games: analysing the medal table from International Relations”, Third World Quarterly. Twitter: @moralesruvalcab