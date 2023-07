Los sistemas de transporte en México rumbo a la sostenibilidad de la movilidad

Por Luis David Berrones Sanz

La calidad en los sistemas de transporte es un concepto complejo, difuso y abstracto debido a sus atributos subjetivos y cualitativos, tal y como lo señalan Juan y Rocio de Oña. Uno de los métodos más conocidos para evaluar la calidad, el SERVQUA, sugiere cinco dimensiones etiquetadas como: 1) elementos tangibles, que incluye las instalaciones físicas, el equipo y la apariencia de personal; 2) confiabilidad, o la capacidad para realizar el servicio prometido de manera confiable y con precisión; 3) sensibilidad, o la capacidad de respuesta y la voluntad de ayudar a los clientes y otorgarle servicio; 4) seguridad, o el conocimiento, la cortesía de los empleados y su capacidad de inspirar confianza y seguridad; y 5) empatía, que se refiere a la atención esmerada e individualizada que la empresa provee a sus clientes. Sin embargo, existen una gran cantidad de investigaciones sobre la forma de evaluar la calidad en el servicio de transporte público. En este sentido, en la investigación denominada “Calidad del servicio de transporte público: una revisión integradora y una agenda de investigación” de Thomas Ojo, se realizó una revisión de la literatura sobre sobre la calidad en el transporte público en el que clasificaron investigaciones por, entre otros aspectos, el contexto regional y la naturaleza de los datos. En esa investigación se concluye que, por la heterogeneidad de los servicios de transporte público, es conveniente adoptar la dimensión cultural y considerar atributos predominantes en el subsector o país examinado.

Bajo este contexto, es difícil comparar sistemas de transporte que funcionan con atributos y aspectos culturales diferentes. Además, analizar la calidad en los servicios de transporte es una actividad complicada y costosa debido a que, generalmente, se utilizan encuestas con muestras representativas de las y los usuarios. Sin embargo, existen esfuerzos por tratar de incrementar la calidad, que en su mayoría es subjetiva, y de homologar los servicios de transporte, incluso a nivel internacional, tal es el caso de los sistemas de gestión de calidad.

Los Sistemas de Gestión de Calidad buscan estandarizar de forma internacional las directrices y requisitos mínimos de calidad. Aquí se encuentran la norma de la Organización Internacional de Normalización ISO 9004 “Sistemas de gestión de la calidad: Directrices para la mejora continua del desempeño” que busca la mejora continua, medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas; y la Norma europea “Transporte. Logística y servicios: transporte público de pasajeros; definición de calidad del servicio, objetivos y mediciones” UNE-EN 13816 que pone especial interés en las necesidades y las expectativas de las y los clientes; con criterios que incluyen el servicio ofertado, la accesibilidad, la información general del servicio, cumplimiento de horarios y frecuencias, atención al pasajero, confort, y seguridad. La UNE-EN 13816 tiene la ventaja de definir la calidad del servicio en transporte público de pasajeros; a diferencia del conjunto de normas ISO que indican cómo gestionar la calidad, pero no cómo definirla.

Debido a la complejidad y heterogeneidad para evaluar la calidad en los servicios de transporte público, en México se ha propuesto un Índice de Sostenibilidad para el Transporte Público que tiene como objetivo fungir como instrumento para analizar y comparar las condiciones de los diferentes modos de transporte, y que permita tomar acciones para lograr modos de transporte alineados a las necesidades del desarrollo sostenible, conteniendo todas sus dimensiones: la ecológica, la social y la económica. En este índice, se considera si el modo de transporte ejerce algún sistema de gestión de calidad o no, ya que en su mayoría los factores de la calidad son cualitativos. De esta forma se soslaya la subjetividad, deponiendo el factor de la calidad a metodologías que aseguran procesos de mejora continua. A pesar de que los sistemas de calidad son muy extensos y rigurosos en sus metodologías; de tal forma que promueven una mejora sistemática a través del registro estadístico y la mejora de procesos, y que incluyen o se relacionan con otros sistemas para controlar aspectos como la seguridad vial (ISO 39001) o el manejo de los residuos (ISO 14001); el principal problema de utilizarlos como indicador en el índice de sostenibilidad para el transporte es que la mayoría de las empresas de transporte, en países como México, no tienen exigencias, o serias intenciones de utilizar y trabajar bajo estas normas. Además, la estructura empresarial de trabajo autónomo o conductor propietario del vehículo, conocidos como de hombre-camión, dificultan la implementación de estos sistemas, ya que, al ser microempresas, no tienen recursos, personal, conocimiento o intensiones sobre la implementación de sistemas de calidad.

No obstante, en países como México, en los sistemas de transporte parece no haber un conceso y existen una gran cantidad de estudios sobre la calidad en el servicio de transporte público; pero es importante instaurar un sistema de evaluación para la calidad de los sistemas de transporte en el que, a través de las dependencias gubernamentales encargadas de la movilidad y del transporte, se evalúen los criterios mínimos de calidad que permitan llevar registro y mejorar el servicio de transporte público.

En suma, el verdadero reto para alcanzar la calidad de los diferentes modos de transporte público en urbes como la Ciudad de México se encuentra en la organización y la división técnica del trabajo de los concesionarios y agrupaciones de transportistas -en cualquiera de sus modalidades, sean rutas, bases, sociedades cooperativas, agrupaciones políticas o sindicatos, entre otras-. También, es verdad que el factor económico para la modernización de vehículos y las tarifas que siempre le resultan bajas a los transportistas, son un factor que contribuyen a la alta antigüedad de la flota vehicular. No obstante, los tomadores de decisiones, principalmente los funcionarios, deben crear mecanismos y políticas públicas que reduzcan, e incluso liberen ciertos viajes a pasajeros vulnerables, para disminuir las externalidades en la ciudad. Así, asumir el costo político por la reorganización del transporte y la aplicación de las leyes y reglamentos (enforcement) son factores claves para mejorar la calidad en los servicios de transporte y alcanzar sistemas de movilidad sostenible.

