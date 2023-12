Los libros de texto

Adriana Barrales Guevara

Los cambios en el modelo educativo en los últimos 20 años en México han sido derivados de los avances científicos y tecnológicos presentados a nivel mundial, sin olvidar a la globalización y a las tendencias educativas a nivel internacional. Es por eso que los docentes, padres de familia, directivos y alumnos comparten una responsabilidad inherente a sus funciones diarias en los distintos contextos en los que se desenvuelven.

La nueva escuela mexicana, en el sexenio del presidente López Obrador, ha invitado a replantear ciertos lineamientos de trabajo diario en las aulas, en casa y en las funciones administrativas para retomar al sistema educativo como eje del desarrollo nacional, de ahí que se tenga como fundamento que todos los esfuerzos realizados por los involucrados deben centrarse en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes mexicanos.

Es por lo anteriormente expresado que este nuevo modelo educativo solicita un magisterio comprometido y orgulloso de sus funciones que se encuentre involucrado con el papel y la importancia social que tiene en la nación, todo ello para fomentar que el gobierno de la República impulse acciones que coadyuven con la revaloración del magisterio nacional.

La gestión del presidente López Obrador y sus diferentes Secretarios de Educación Pública se han planteado que para que la educación aumente la calidad y disminuya las desigualdades en el aprendizaje, es necesario que se genere un cambio para no seguir haciendo lo mismo que se ha hecho durante las últimas décadas, esto es, modificar la práctica docente y el funcionamiento de las escuelas, situación que es más fácil decir que poner en práctica. En este orden de ideas, se necesita avanzar hacia una educación distinta, más humanista e integral donde, a pesar de que se necesita más tiempo, los docentes actúan como parte fundamental de la estrategia educativa.

En el marco de la nueva escuela mexicana, es responsabilidad del gobierno crear condiciones materiales, laborales e institucionales para que el trabajo sea más firme y que se convierta en aprendizajes duraderos para los involucrados en la educación, de ahí que le corresponda a las autoridades educativas establecer una propuesta pedagógica viable y congruente con las nuevas ideas del gobierno actual para todos los niveles educativos, lo que se ha ido plasmando en los últimos años a partir del trabajo por proyectos.

Ahora, este trabajo no ha sido nada sencillo, sin embargo, se puede decir que esta nueva orientación pedagógica ha permitido al docente ser más libre en el trabajo en función de cómo observa y percibe a su alumnado, lo que le permite establecer un propio ritmo de trabajo con independencia, pero fundamentada en un modelo educativo.

Creo, a reserva de lo que opinan no solo los expertos, sino los profesores que intentan trabajar con esta idea día a día, que al plan le hacen falta elementos sobre español y matemáticas como operaciones básicas, cálculo mental, el gusto por la lectura, apoyo en la comprensión lectora y la escritura correcta. Sin embargo, la ventaja que este modelo nos brinda es que no es exclusivo y que no ha borrado de un plumazo todo lo hecho en modelos anteriores, sino que, al contrario, nos permite el desarrollo de ideas que, los que estamos frente a grupo, podamos retomar de modelos pedagógicos anteriores, con el fin de que se concreten los objetivos educativos y que nuestros alumnos accedan, por todos los medios posibles, a un mejor aprendizaje.

A pesar de todo ello, la capacitación no ha sido la óptima pues el modelo educativo de la nueva escuela mexicana no es posible entenderlo cuando se tiene solo una jornada de trabajo cada mes en la realización de los Consejos Técnicos Escolares, por lo que siempre abundan las dudas y las soluciones por parte de las autoridades no siempre son las mejores pues ni ellos mismos tienen las respuestas a lo que se les ha ocurrido a las autoridades educativas.

No es que se trate una queja porque, de hecho, creo que es una buena idea, pero en el tema educativo el tiempo siempre será un problema porque no es posible suspender actividades en las escuelas para que los profesores atiendan a una capacitación constante, como sucedería en las grandes empresas, esto porque el insumo básico de la educación son los alumnos que acuden diariamente a los centros educativos. Entonces, ¿qué hacer?

Parece fácil la respuesta cuando no se trabaja frente a grupo y solo se dicta qué hacer, pero la pregunta va para todos aquellos que tienen y cumplen una responsabilidad frente a grupo y que, además, tienen que solventar toda la carga administrativa y legal que las autoridades exigen, no porque sea un lastre, sino porque le quita tiempo al trabajo en el aula, que de por sí no es tan claro.

La respuesta es practicar cada día para que en el proceso de prueba y error, sea más fácil reconocer las áreas de oportunidad que permitan mejorar y así brindar una mejor educación a quienes, además de no conocer sobre modelos educativos, también traen rezagos importantes por el contexto social en donde viven. El reto es grande, pero el magisterio siempre se ha destacado por trabajar a pesar de las ideas de quienes emiten nuevos modelos educativos que sin duda tienen buenas intenciones, pero que carecen de realidades y concreciones.

Ojalá que algún día nuestros directores, supervisores, jefes de sector, jefes de departamento y autoridades educativas locales, estatales y federales volvieran a las aulas para dimensionar si sus ideas románticas en materia educativa son tan aplicables como se creen. Lo que si, es que a pesar de todo, los maestros frente a grupo seguiremos dando el 110% de nuestro tiempo y capacidades para que estas ideas se materialicen.

ADRIANA BARRALES GUEVARA es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ciencias y Administración, así como Licenciada en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Es profesora de primaria en Educación Básica en SEIEM.