Adriana Barrales Guevara

¿De verdad son tan malos o tan buenos los libros de texto gratuitos del nuevo modelo educativo nacional?

Recientemente se ha creado una polémica muy fuerte debido a la publicación de los libros de texto gratuitos que han estado distribuyéndose en las escuelas de educación básica a nivel nacional; algunos creen fervientemente que son la mejor opción educativa que se ha tenido en la historia de la nación, sin embargo, hay otro grupo importante que considera todo lo contrario, de hecho, hasta consideran que los libros pertenecen al mismo infierno debido a los temas que se han emanado de ellos.

Al inicio de este ciclo escolar, muchos padres se acercaron a preguntar la opinión de los docentes al respecto de los materiales que estaban por enviarse para los alumnos, situación que generó una gran diversidad de puntos de vista dependiendo la dinámica personal de cada uno. En mi caso, la mayoría de los docentes de donde trabajo y de zonas aledañas se han mostrado muy receptivas a los nuevos libros de texto, a pesar de las grandes dudas que se han generado en los padres de familia, sobre todo, desde los medios de comunicación que, en lugar de hacer un análisis profundo y una evaluación sustantiva de los materiales se han escandalizado por temas que consideran fuera de lugar, además de que el tema se ha politizado bastante.

Desde mi punto de vista como profesora de educación primaria, considero que los nuevos libros de texto contienen excelentes proyectos pues estos son ahora el punto medular del Modelo Educativo de la Nueva Escuela Mexicana. De hecho, este modelo tiene como objetivo trabajar de una forma distinta en el aula, no solo paso a paso como se tenía establecido desde los modelos anteriores, sino ahora desde una visión integral y multidisciplinaria en donde se poseen situaciones problematizadoras del entorno en donde se desenvuelven los alumnos.

Resulta que ahora los profesores tienen la libertad para llevar a cabo las acciones que los procesos educativos necesitan y que los libros de texto son el complemento de estas acciones, más no el eje medular del proyecto que se pretende con el alumnado. Es así que las autoridades educativas alientan a la comunidad escolar (docentes, directivos, alumnos y padres de familia) a escoger estrategias que permitan tener una mirada diferente del entorno en el que se desenvuelven los estudiantes.

Por otra parte, estos materiales no solo pueden ser útiles para el alumnado, sino que también invita a la comunidad escolar (padres de familia) a participar de los proyectos que se mencionan con anterioridad debido a que son parte fundamental de la triple hélice educativa que incluye a los docentes y a los alumnos también.

Sin embargo, es necesario recalcar que a pesar del poco tiempo que se nos ha dado al colectivo docente para entender el modelo y los materiales, se debe reconocer que el magisterio se encuentra preparado para abordar los contenidos, incluso sin hacer uso de los libros de texto, pues este participa de manera activa en las actividades académicas y su preparación a pesar de los logros y baches de los gobiernos en turno.

Esta cuestión de la preparación académica y profesional del magisterio ha permitido, en estas tres semanas de curso escolar, que los docentes tengan la habilidad de manejar los temas con el cuidado que se necesita y que algunos padres de familia se han mostrado renuentes debido a sus pensamientos políticos, religiosos o sociales. Es decir, las reuniones iniciales de curso llevadas a cabo con los padres de familia han permitido al docente conocer la ideología y dudas de los padres, lo cual posibilita que se tengan nuevas opciones de abordar los temas en los que hay polémica.

Es así que considero que los Libros de Texto propician en el alumnado una reflexión sobre los temas que usualmente solo se tocaban como un concepto y no como un planteamiento de vida, pues en modelos anteriores no se favorecía la reflexión en los niños, niñas y adolescentes al considerárseles como receptores y no como figuras medulares en el desarrollo educativo.

Quiero resaltar que la labor del magisterio es y será fundamental para que exista una comunión entre los Libros de Texto, el plan de estudios, los estudiantes y los padres de familia, pues somos nosotros los que, dentro de nuestro criterio autónomo, laico y profesional, tendremos que encontrar lo bueno y lo malo de los principios de la Nueva Escuela Mexicana: lo malo para desecharlo y lo bueno para aprovecharlo y maximizarlo.

ADRIANA BARRALES GUEVARA es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ciencias y Administración, así como Licenciada en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Es profesora de Educación Básica en SEIEM.