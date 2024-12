Poliescenarios / Los hilos de oro que tejen la historia de Vietnam y México

Por Bertha Alvarado Banuet

Me encanta comprar tonterías en vacaciones, pero nunca nada banal. No sé la razón, pero creo esto se agravó en mi último viaje a la conocida tierra de los dragones, cuando pasaba por una tienda de artesanías en la bahía de Ha-Long, lugar a una hora de Hanói, que vi un tapiz lleno de flores coloridas. Tal vez al contemplar la singularidad de aquel artefacto y cada uno de sus hilos pude percibir cada aspecto de la cultura, la historia y las costumbres que Vietnam y México comparten, pude divisar que aunque parecen mundos distantes, separados por miles de kilómetros y diferencias evidentes se puede profundizar en sus tradiciones compartidas, la evolución de economías, cadenas de suministro, pero sobre todo en una importante industria que lideran con gran ventaja, pues a nivel mundial este sector se estima que generará un valor estimado de 821.9 mil millones de dólares para 2025, representando aproximadamente el 2% del producto interno bruto (PIB) universal, según el Textil and Global Market de Research and Market 2021.

El hilo conductor

En el país azteca, la manufactura textil ha sido fundamental desde el periodo colonial, cuando se introdujeron técnicas de tejido y bordado que fusionaron influencias indígenas y españolas. Las comunidades indígenas, como los zapotecas y mixtecos, han mantenido vivas sus estilos de telas, creando piezas que no solo son funcionales, sino también artísticas. Estas tradiciones se han transmitido de generación en generación, formando un legado cultural que sigue presente en la identidad mexicana, es así que la exportación nacional de textiles y confección rondan los 9 mil millones de dólares al año.

Por otro lado, la República Socialista tiene una rica herencia de telas que se remonta a miles de años. Las técnicas de revestimiento de seda y algodón han sido parte integral de su cultura, especialmente en regiones como el norte, donde la producción de seda es conocida mundialmente por su calidad. El trabajo en este tipo de fábrica, que proliferaron durante el siglo XX, ha convertido al país indochino en uno de los principales exportadores de ropa en el mundo, solo detrás de China y Bangladés, con exportaciones que superan los 30 mil millones de dólares anualmente lo que representa aproximadamente el 7% del total de las exportaciones textiles globales.

Tradiciones compartidas

El arte del tejido no solo es un medio de subsistencia, sino también una forma de expresión cultural. En México, estos materiales cuentan historias a través de sus patrones y colores, reflejando la cosmovisión indígena y la crónica del país. En el país del sudeste asiático, la seda y el algodón se convierten en obras maestras que simbolizan la vida cotidiana y las festividades, con cada prenda hecha a mano impregnada de significados culturales. Esta mezcla cultural ha dado lugar a un intercambio de ideas, enriqueciendo ambas sociedades, pues es cada vez más común ver en algunas ferias de textiles prendas muy similares en diseños de moda contemporánea.

El futuro del tapiz compartido

A medida que el mundo avanza hacia una mayor globalización, el futuro de las fábricas de estos materiales en ambas economías también está en juego. La sostenibilidad y la ética en la producción se han convertido en temas centrales en la industria. Los consumidores están cada vez más interesados en conocer el origen de los productos que compran, lo que ha llevado a un resurgimiento de las técnicas clásicas y a la promoción de prácticas de comercio justo en una economía circular.

La firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) marcó un hito en las relaciones comerciales entre ambas naciones, que invitan a oportunidad para revitalizar las tradiciones de ropa en ambos países, creando un nuevo capítulo en el lienzo. Las iniciativas que promueven la cooperación cultural y económica pueden fomentar un entendimiento mutuo y un respeto por las memorias compartidas, fortaleciendo los lazos que ya existen a través del acceso a nuevos mercados, atracción de la inversión extranjera directa, estándares más altos en materia de regulación, transparencia y protección de la propiedad intelectual, lo que puede mejorar la competitividad de las empresas y atraer inversiones de mayor calidad y la cooperación en nuevas áreas como la regulación sanitaria y fitosanitaria, la facilitación del comercio y la resolución de disputas, lo que puede generar beneficios a largo plazo.

Al final he optado por llevarme la alfombra con las flores más grandes, que evocan los ojos del dragón legendario que dio origen a esta bahía. Ante esta belleza, cada hilo de esta tela nos transporta a la rica trama cultural y comercial que nos une desde tiempos ancestrales. Al celebrar 50 años de relaciones diplomáticas en 2025, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer aún más estos lazos, consolidando a México como el segundo socio comercial de Vietnam en América Latina y viceversa dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Esta alianza estratégica es un testimonio de la fuerza de nuestra amistad y de nuestro deseo de construir un futuro juntos.

BERTHA ALVARADO BANUET es licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Maestra en Economía Internacional por la Universidad de Beijing. Sígala en @berthabanuet _