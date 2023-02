Los Derechos Humanos de las niñas y niños: a dos meses del Día del Niño en México

Yolanda Hernández Medina





La Organización de las Naciones Unidas designó el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina; el 11 de febrero como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y nos encontramos a dos meses del día de la niña y el niño en México. Pero ¿qué tienen de relevante estas fechas? Estas nos recuerdan los derechos que tienen los niños universalmente y que se encuentran contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, mientras que, México ratificó la Convención el 21 de septiembre de 1990, no obstante, ¿qué avances se han tenido? ¿realmente se han protegido los derechos de los niños en el mundo y sobre todo en México?

Este artículo tiene como objetivo realizar un breve análisis sobre la relevancia que han tenido los derechos humanos de los niños y las niñas dentro del marco de la Convención y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030 de la ONU, los cuales, menciona la UNICEF, son principalmente el derecho a la buena salud, a la educación, un planeta limpio, la equidad de género entre niñas y niños, entre otros, tanto a nivel mundial como en México.

A nivel internacional, de acuerdo con la ONU, la mutilación femenina es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos que puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, infecciones, sangrados, ansiedad, depresión, infecundidad, hasta la muerte. Esta práctica se concentra en 30 países de África, Medio Oriente y Asia meridional, algunos países asiáticos y pequeñas comunidades de Latinoamérica. De acuerdo con datos de la página Ep Data, las niñas menores de 14 años representan a 44 millones del total global siendo en Mali, Mauritania e Indonesia donde más prevalece.

Con el ODS número 5 que busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, se tiene el objetivo que la información sea llevada a las comunidades que realizan esta práctica y llevar a cabo una prevención, protección, cuidados y, sobretodo, brindar información para eliminarla. De igual forma, dentro de la Convención de los derechos del niño se estipula el derecho a la protección de su salud y el derecho a la educación, así como el deber de los Estados de establecer leyes que protejan a los niños y niñas de cualquier práctica en contra de sus derechos como personas.

Respecto de la niña en la ciencia, se busca que tenga acceso en condiciones de igualdad a la educación, capacitación, la ciencia y tecnología en concordancia con los ODS 4 y 5 que hablan sobre educación y equidad de género. Esto es porque alrededor del mundo aún se tiene la costumbre de establecer, con base en el género, que ciertos empleos son exclusivos para el hombre, por lo que se mantiene la creencia de que una mujer es difícil que acceda a trabajos en materia de ciencia, tecnología e ingeniería, lo cual ha provocado que varias niñas “decidan” optar por otras profesiones que se dan por supuestos solo para mujeres, porque así “lo ha dictado” la sociedad.

Por tanto, lo que se busca es que las niñas, y también los niños, sean empoderados para que puedan dedicarse a lo que más les guste, y puedan acceder a una buena educación que no esté basada exclusivamente en el género.

Otros derechos primordiales establecidos en la Convención son el derecho a la identidad y a la familia; contar con una nacionalidad; crecer sanos; a expresarse libremente y tener acceso a la información; a la protección contra el abuso y la discriminación; que no los obliguen a realizar trabajos peligrosos; que nadie haga con su cuerpo cosas que no quieren, entre otros. Sin embargo, se ha notado que estos derechos son constantemente vulnerados por los adultos, debido a que varios niños no pueden expresarse libremente, muchos son abusados y obligados a trabajar de manera forzada, no han tenido acceso a una buena educación a raíz de la pandemia y siguen sin considerarlos como personas. Hay que recordar que uno de los objetivos de la Convención es ver a los niños como personas titulares de derechos y no como objetos de protección como se suelen tratar.

A nivel México, los derechos humanos de los niños y niñas están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los niños tienen los mismos derechos que están contemplados en la Convención, entre ellos, derecho a la vida; a vivir en familia; acceso a la educación; libre de violencia; salud; inclusión; descanso; participación; acceso a las tecnologías, entre otros.

De acuerdo con un informe de la UNICEF sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia en México, los niños y las niñas, desde su primera infancia, no han disfrutado de los beneficios de la lactancia materna; tienen enfermedades diarreicas; desnutrición; falta de alguna vacuna o no han sido registrados a tiempo para obtener su certificado de nacimiento; asimismo, muchos niños se encuentran en situación de pobreza o violencia familiar y en procesos de adopción desde hace años, lo cual hace que no puedan gozar de su derecho a vivir en una familia.

Aunado a lo anterior, muchos niños y niñas se encuentran forzados a trabajar desde muy pequeños para ayudar a sus familias; o en el caso de los que asisten a las escuelas, éstos sufren de algún tipo de bullying. De igual forma, algunos niños y niñas que se encuentran cercanos a la adolescencia tienden a sufrir embarazos no deseados; migración; trata de personas; matrimonio forzado y participación en actividades delictivas lo cual afecta en sus derechos contenidos en los marcos legales nacionales e internacionales.

Con lo anterior se puede apreciar que los derechos humanos de los niños siguen siendo vulnerados constantemente en diversas situaciones, desde su familia, la escuela o la sociedad, por lo que los niños siguen perdiendo. Aún con normativa nacional e internacional e incluso los ODS hacia 2030 de la ONU, es una labor constante la que deben de realizar los Estados a través de sus gobiernos, la Sociedad Civil y sobre todo los padres o tutores, los cuales están obligados a conocer, cumplir y proteger los derechos de los niños y niñas.

No es una tarea sencilla, ni se cumplirá de la noche a la mañana, sino que en cada familia debe existir un compromiso para educar con respeto a los niños; de igual forma debe haber cooperación de toda la sociedad en conjunto, desde el gobierno, las organizaciones de la Sociedad Civil, pero, sobre todo, las personas con las que viven los niños. No hay que olvidar que ellos y ellas ante todo son personas que van a crecer y van a aportar a la sociedad en donde vivimos, por lo que primero hay que ver por ellos.

Entonces, el 30 abril, como adultos, ¿debemos celebrar o ponernos en acción y demostrar a los niños nuestro apoyo y protección? ¿Qué puedes hacer tú desde donde te encuentras?





Yolanda Hernández Medina es Licenciada y Maestra en Derecho con estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Docente en las Academias de Marco Legal Internacional y Bloques Regionales en IPN.