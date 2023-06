Los apátridas, ¿los olvidados?

Yolanda Hernández Medina

Dentro del rubro de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento a nivel internacional y que son sujetos de protección internacional, se encuentran los y las apátridas, personas que como menciona el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), son consideradas como no nacionales por parte de su país, es decir, no cuentan con uno de los atributos de la personalidad: la nacionalidad.

La nacionalidad, es un vínculo jurídico que une a una persona con el Estado. Es el propio gobierno el único que puede establecer el marco normativo o legal para regularla. Asimismo, para la persona apátrida, contar con una nacionalidad es sentirse parte de un país porque es el lugar donde nació, vivió, trabajó, formó una familia, vive su cultura, lo que crea su identidad respecto del lugar, pero que, desafortunadamente si no cumple con las normas establecidas por el Estado, en cuestión de nacionalidad, no podrá acceder a ella.

Por un momento, para nosotros es imposible pensar que exista este tipo de situación por lo que nos preguntamos, ¿cuáles son las causas de la apatridia? La apatridia puede ser causada por los siguientes factores: por discriminación en las leyes de nacionalidad (raciales, religiosas o de género, derecho de sangre “ius sanguini” o el derecho de suelo “ius soli”), ejemplo de ello, según datos del ACNUR, son 25 países que no permiten a las mujeres transferir la nacionalidad a sus hijos, por lo que, se le da preferencia al padre, pero algunos de ellos se encuentran en calidad de desaparecidos, fallecieron o son desconocidos, por lo tanto, los hijos quedan en estado de indefensión; los conflictos en el país donde residen las personas; los vacíos en las leyes de nacionalidad; la sucesión de Estados o incluso la falta de registro de nacimientos son causas de la apatridia.

De acuerdo con ACNUR, no se tiene un porcentaje real de cuántas personas apátridas hay en el mundo, pero se tiene conocimiento de que las poblaciones notablemente grandes de personas apátridas se encuentran Myanmar, Kuwait, Costa de Marfil, Tailandia, Irak, República Dominicana y Nicaragua.

Esto es un gran problema a nivel mundial debido a que, como dice el título del presente artículo, ¿son los olvidados?, esto es porque siempre en las noticias, en los debates y conferencias se habla de los migrantes y refugiados, pero no se habla de la población que no tiene nacionalidad. Estas personas sufren de falta de acceso a diversos Derechos Humanos, tales como la atención médica, salud, vivienda, derechos civiles y políticos que están contenidos en diversos tratados internacionales, y los cuales no pueden gozar de ellos porque al no tener una nacionalidad, el Estado en donde se encuentran no les otorga protección, aunque esto se contrapone a lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos al considerar que los derechos son universales, es decir, son para todos sin distinción.

Es importante mencionar que no todo migrante, refugiado o desplazado carece de una nacionalidad, por lo que esta situación sigue siendo invisible en muchas partes del mundo y para varias personas, derivado de eso no se tiene un número real de apátridas a nivel mundial.

El Marco Jurídico aplicable a nivel internacional son la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, que establece normas mínimas de tratamiento para dicha población, de la cual México lo aprobó en el Diario Oficial de la Federación el 1 junio de 2000 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, del cual México no es parte. Aunado a los Tratados Internacionales regionales como Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Por otro lado, el ACNUR lanzó una campaña en el 2014 rumbo al 2024 llamada #IBELONG que comprende 10 acciones que deben de seguir los Estados para evitar la apatridia, entre ellos destacan: resolver principales situaciones de apatridia, asegurar que ningún niño nazca apátrida, eliminar todas las discriminaciones que existan en las leyes de nacionalidad, garantizar el registro de nacimientos para prevenir la apatridia, así como mejorar la cantidad y calidad de datos sobre poblaciones apátridas.

Pero ¿qué están haciendo los países para proteger a los apátridas y brindarles mejores condiciones de vida? Lo que se debería de buscar es crear no solo marcos jurídicos de protección sino la aplicación de políticas reales, o procedimientos sin tantas dilaciones para obtener la condición de apátrida. Cabe destacar que cada país es responsable de su propio marco normativo, incluido eliminar todo tipo de discriminaciones basadas en el género establecidas en las leyes de nacionalidad o los requisitos para obtenerla.

Un ejemplo, que podría causar la apatridia, es la dilación para registrar a los niños y niñas. En México, de acuerdo con datos de la Organización Derechos de la Infancia, en 2020 hubo un contraste entre la entidad con menor porcentaje de registros (Chiapas, 89.1%) y la entidad con mayor porcentaje de registros (Querétaro, 99.1%), era de 10 puntos porcentuales, con esto se puede apreciar que ha reducido el número de niños no registrados, sin embargo, la Organización ha notado que los padres no registran a sus hijos a tiempo, sino después del año de vida, por lo que se presiona constantemente a los padres para que registren a sus hijos lo más pronto posible.

Asimismo, en el país, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración en su Boletín de Estadística Migratoria en 2021, se contabilizó a 17 personas apátridas y en el 2022 se registraron un total de 22 personas, número que si bien es poco en comparación con las personas migrantes que atraviesan o se quedan en el país o aquellas que solicitan la condición de refugiado, sigue siendo un número considerable de personas que necesitan de la protección del Estado al no poder acceder a los Derechos Humanos básicos que requieren como personas.

Por lo anterior, los Estados deben de otorgar protección a las personas apátridas en sus procesos debido a que el hecho de no tener nacionalidad no es falta de la persona, sino de los propios Estados; por lo tanto, se deben de eliminar ese tipo de prácticas discriminatorias que vulneran sus derechos y habrá que acercarlos a mejores condiciones de vida incluso si no son sus nacionales.

Yolanda Hernández Medina es Licenciada y Maestra en Derecho con estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Docente en las Academias de Marco Legal Internacional y Bloques Regionales en el IPN. Sígala en @yolher3