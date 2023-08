Laos: El gran olvidado del Sur de Asia

Bertha Alvarado Banuet

Cuando se les pide a los estudiantes en Tailandia o en algún otro lugar del sudeste asiático al azar que nombren once países de dicha región, la mayoría de ellos son capaces de responder nueve o diez países, la mayoría de las veces se olvidan de mencionar a Laos, en el 98% de los casos.

La arquitectura colonial francesa, el caos de las motos eléctricas y una alta concentración de templos budistas caracterizan a la inadvertida capital de Laos, Vientián, que en su avenida principal se impone un arco, El Patuxai, que a primera vista te recuerda al arco del triunfo de Francia y pues no estamos nada lejos, ya que fue construido en memoria de los fallecidos en la independencia con Francia entre 1962 y 1968, pero que a diferencia del parisino tiene cuatro arcos en de vez de dos, así nos cuenta Pupay, una amiga local laosiana quien nos recibe bajo este monumento con unas recién hechas banh pate (un estilo de empanadas típicas), bajo un clima que alcanza los 40°C pero con la fresca emoción de adentrarnos a los lugares más representativos.

En nuestra segunda parada, nos dirigimos al templo más importante y mayor símbolo del budismo del país, el templo Pha That Luang , que es una estupa recubierta de oro y que cuenta con tres niveles que simbolizan el ascenso desde el mundo terrenal hacia el celestial, un hecho que nos recordó a los mayas y su inframundo, y que para nuestra sorpresa también tuvimos esta sensación al encontrarnos en el “Parque de Buda” algunas esculturas mostrando sacrificios y un gran número de estatuas de diferentes budas con miles de ofrendas de los creyentes, pues algo habitual para un país donde más del 70% practica esta religión.

En camino a la antigua capital, Luangprabang, que se encuentra al norte del país, al recién adentrarnos a la estación de tren nos sentimos en China pues todos los señalamientos y los anuncios se leían y escuchaban en idioma laosiano y chino, la estructura y diseño eran idénticos a cualquier estación ferroviaria china y hasta el método de pago de los boletos era a través de Alipay que es el servicio de pago móvil más utilizado en el gigante asiático; y hasta pareciera que la comunidad local se ha adaptado muy rápido a pesar de que fue inaugurado a fines de 2021 en el Día Nacional de esta nación. No es una casualidad que la empresa a cargo del proyecto sea la Sociedad Limitada Ferroviaria de Laos–China, una empresa conjunta entre ambos gobiernos y que forma parte de la iniciativa “Ruta de la Seda”, con un trayecto construido de 414 km e iniciada en 2016.

Este gran complejo ferroviario ha sido muy controversial pues por un lado ha dejado un gran crecimiento, red de conectividad y generación de empleos, pero a un elevado costo de construcción alcanzando los 6,000 millones de dólares, así como que la parte como accionista del Gobierno de Laos está siendo cubierta a través de un préstamos del Banco de Importación-Exportación de China (Eximbank), volviéndose materia de incertidumbre a un gran endeudamiento para una nación que apenas vuelve a conocer lo que es el turismo, pues debido a las políticas aislacionistas del gobierno comunista de posguerra permaneció cerrada hasta finales de 1989.

Una vez llegando a la también conocida ciudad de los monjes y declarada como patrimonio de la UNESCO en 1995, presenciamos la legendaria ceremonia budista, Tak Bath, por grupos de monjes y novicios agrupados por rango de edad, descalzos con sus túnicas naranjas que salen cada mañana antes del amanecer para recorrer en silencio y recoger las ofrendas en una vasija colgada en el hombro por parte de los fieles creyentes.

Al estar sumergidos entre templos en cada esquina, ofrendas llenas de una buena intención y en una naturaleza inexplorada no podíamos creer que a escasos metros se encuentra el “Centro UXO Lao” que aguarda los estragos por bombardeos de Estados Unidos a raíz de la Guerra de Vietnam, que le ha dejado a Laos el título del país más bombardeado del mundo. El daño que causó y que sigue causando es enorme, desde principios de 1970 medio millón de laosianos han sido desplazados y debido a que el 30% de estas bombas no han explotado (UXO, por sus siglas en inglés), el año pasado el gobierno estadounidense destinó 45 millones de dólares para la detección y eliminación de estos explosivos en los lugares afectados. Por parte del gobierno de Laos, se abrieron centros de rehabilitación para tratar a miles de personas con discapacidades relacionadas con la movilidad, incluidos los sobrevivientes de UXO, a acceder a servicios de prótesis y órtesis, permitiéndoles recuperar la movilidad y la dignidad.

Con el fuerte rocío de su trágica historia y de sus representativas cascadas nos dejamos llevar a nuestra próxima parada, al ir subiendo guiados por el agua del gran río Mekong, que nace desde los Himalayas y baja por China para atravesar tanto como a esta nación, Birmania, Tailandia, Camboya, y desembocar en Vietnam, es considerado como uno de los mayores deltas del mundo; no podíamos dejar constatar la importancia de este torrente para este pequeño país sin salida al mar, como una fuente de vida y símbolo de conexión, historia, espiritualidad y de economía, que esta última ha sido fuertemente promovida al ser parte de los Estados de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), dicha alianza cuenta con unos 640 millones de consumidores y se considera la quinta economía más grande del mundo de acuerdo a la CEPAL en 2020.

Ya vamos a la mitad del camino encima del bote arrullados al ritmo del Mekong, el atardecer nos regala unos tintes de melancolía y nos lleva a la reflexión del filósofo español Ruiz de Santayana sobre “Aquel que no conozca su historia está condenado a repetirla”. Pareciera que todo lo sucedido en esta exótica región, y para muchos aún no muy reconocida, no han sido suficientes para que como sociedad aprendamos de los errores del pasado y al presente estemos viviendo entre guerras. El barco ha parado y nos dirigimos a otra zona más desconocida de este ahora ya no tan olvidado lugar en medio del sur de Asia.

BERTHA ALVARADO BANUET es licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Maestra en Economía Internacional por la Universidad de Beijing. Actualmente trabaja para una empresa de seguridad de Internet de China. Asociada del PJ COMEXI. Sígala en @berthabanuet _