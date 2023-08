La Salud Mental, ¿un tema invisibilizado en la sociedad?

Por Yolanda Hernández Medina y David Isaac Baltazar Corona

La salud mental ha sido un tema generalmente ignorado por buena parte de la sociedad, se suele pensar que el bienestar se centra solamente en la salud física y se llega a tener poca atención en el ámbito psicológico. Es por ello que es necesario abordar esta temática desde una perspectiva psicológica e internacional: una para poder visualizar el daño que hace cada vez más a varias personas alrededor del mundo y la otra para conocer las acciones que está implementando la Organización Mundial de la Salud.

En primer lugar, ¿Qué es la salud mental? de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y la salud mental es “un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad” es un estado en el cual la persona puede desarrollar sus actividades cotidianas, disfrutar momentos de ocio y relacionarse con los demás sin problemas.

Pero, esto no siempre sucede así, debido a que existen varios factores que pueden afectarla, ejemplo de ello es la dinámica de consumo en la que nos encontramos, misma que ha priorizado la producción a nivel individual y social. La vida cotidiana se ha centrado en el trascurso del hogar al trabajo sin puntos medios donde los sujetos puedan distraerse o tener un tiempo de calidad para sí mismos o sus seres queridos; incluso el no producir o ejecutar alguna tarea; no trabajar en algo relacionado con lo que se estudió o no cumplir los objetivos de los padres o de la sociedad puede desencadenar en estrés que lleve a manifestar un trastorno mental y perjudique la salud mental.

La difícil condición económica, deudas y estrés generado por este ritmo de vida ha llevado a los sujetos a padecer diversos síntomas y a desarrollar trastornos que después son negados en sociedad en pro de seguir siendo productivos, callando la ansiedad, el miedo, la depresión y diversas enfermedades con la finalidad de que sus medios laborales o escolares eviten ser afectados.

Según Abraham Maslow, psicólogo humanista, nuestras acciones nacen de una motivación orientada a alcanzar determinados objetivos y así cubrir ciertas necesidades (fisiológicas, de seguridad, de afiliación o sociales, de estima o reconocimiento y de autorrealización), es interesante observar que en varias de ellas se encuentran problemáticas específicas que afectan directamente a la salud mental, como puede ser la falta de atención a las necesidades fisiológicas causadas por nuestro estilo de vida sedentario, o las relacionadas con la inseguridad vivida en nuestro país. Se podría seguir analizando que en cada uno de los estratos de la mencionada pirámide de Maslow encontramos faltas que pueden llevar a los sujetos a padecer problemas de salud mental.

La situación se centrará ahora en observar cómo vamos a enfrentar dicha situación a nivel individual y social, así como poner énfasis en la importancia de que el Estado también ponga de su parte para intentar erradicar los conflictos que tienen un origen macroeconómico, político o social.

Desde esta perspectiva, la dinámica capitalista voraz y la crisis financiera ha originado que se agrave la situación, el hecho de asumirnos como sujetos de producción que "sirven" para trabajar-acumular capital y consumirlo posteriormente, ha llevado a que las personas se potencien como máquinas en largas jornadas laborales, presionándose a sí mismos y a sus familiares para alcanzar cierto grado de aceptación social por medio de objetos materiales.

Aunado a lo anterior la exposición a circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, como la pobreza, la violencia, la desigualdad y la degradación del medio ambiente, y la presión a si mismo respecto del consumo o de llevar una cierta forma de vida también aumenta el riesgo de sufrir afectaciones a la salud mental, por lo que los Estados y la persona deben de trabajar para buscar su bienestar y evitar a largo plazo sufrir de padecimientos que los afecten no solo psicológicamente sino que incluso se somaticen y deriven a enfermedades como cáncer, problemas cardiovasculares, infartos o diabetes.

A nivel internacional, se tiene el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030, cuyo objetivo es mejorar la salud mental por medio de un liderazgo y una gobernanza más eficaces, la prestación de una atención completa, integrada y adaptada a las necesidades en un marco comunitario, la aplicación de estrategias de promoción y prevención en cada país.

De igual forma se cuenta con el Informe Mundial sobre Salud Mental, publicado por la OMS que busca transformar la salud mental para todos y hace un llamado a todos los países para que aceleren la aplicación del Plan de Acción en conjunto con el objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Asimismo, en cuanto a los Tratados Internacionales relativos a la salud mental que respaldan estas acciones se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla sobre un buen nivel de vida adecuado; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención sobre los Derechos del Niño (por citar algunos); se tienen diversas Observaciones Generales por parte de los Comités de la ONU, entre otras declaraciones y convenios que deben de acatar los Estados para ejecutarlos en sus respectivas competencias.

De acuerdo con el Informe Mundial de Salud Mental 2022 de la OMS, son varios los factores impiden que las personas busquen ayuda para sus trastornos mentales, como la mala calidad de los servicios, los bajos niveles de conocimientos sobre salud mental, la estigmatización y discriminación. Uno de los programas que se tienen a nivel mundial es la prevención del suicidio, en el cual se busca reducir la tasa de mortalidad por suicidio en un tercio para 2030.

En el caso de México, de acuerdo con datos del INEGI, en 2019 se reportaron más casos de depresión en mujeres que en hombres y ha aumentado el número de suicidios registrados desde 1994, y aunque en los últimos años ha variado se siguen manteniendo constantes.

De igual forma, según la Encuesta Nacional de Salud Mental, un 18% de la población urbana en edad productiva (15- 64 años) sufre algún trastorno del estado de ánimo como ansiedad, depresión o fobia. Por lo que el gobierno de México debe de poner más énfasis en la salud mental de las personas sobre todo al tener un Programa de Acción Específico en Salud Mental y Adicciones 2020-2024, en las que se busca llevar acciones de prevención, educación e investigación.

Desafortunadamente, en la sociedad mexicana se ve mal asistir al psicólogo, se piensa que es de “locos” y se prefiere platicar con los amigos o con la pareja, pero no se trata el problema. Aunado a que debido a la poca atención que hay en el país a la salud mental, muchos profesionistas de esta área terminan desempeñándose en otros aspectos lejanos a su campo de acción.

Según el Informe Mundial de Salud Mental de la OMS las vías de transformación hacia una mejor salud mental son: promover inclusión social, inversión, implicación de todos los sectores, reorganizar entornos como lugares de trabajo, escuelas, comunidades y reforzar la atención de salud mental para que sea accesible para todos.

“No hay salud, sin salud mental”

Yolanda Hernández Medina es Licenciada y Maestra en Derecho con estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Docente en las Academias de Marco Legal Internacional y Bloques Regionales en IPN.

David Isaac Baltazar Corona es Licenciado, Especialista y Maestro en Derecho por la UNAM, Licenciado en Psicología por la UAM. Docente de la Licenciatura en Derecho y Criminología en la Universidad Rosario Castellanos.