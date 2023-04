La migración internacional en México

Cuitláhuac Oviedo Puente

En los últimos años, México ha vivido una migración internacional que poco a poco ha ido en aumento, por ejemplo, en el 2007, fueron presentadas ante la autoridad de migración mexicana 120 mil personas que se encontraban en forma irregular en México, de las cuales se devolvieron a la frontera sur 113 mil de las presentadas. Para el 2021, se presentaron ante la autoridad 308 mil personas, de las cuales 114 mil fueron devueltas a la frontera sur del país. Estos datos corresponden exclusivamente a la cantidad de personas presentadas ante la autoridad de migración, por lo que no se sabe realmente el total de personas migrantes que se encuentran en la clandestinidad en México.

La mayoría de estas personas (92%) proceden de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Brasil y Nicaragua; naciones, a excepción de Brasil, que se ubican en Centroamérica y el Caribe. Estos países centroamericanos tienen problemas económicos, laborales, de sanidad y de seguridad y, con respecto a la seguridad, Guatemala, El Salvador y Honduras están asoladas por las pandillas de las maras y por el narcotráfico, lo que orilla a la población a la migración, tanto interna como externa, ya sea porque los maras obligan a las personas a integrarse a las pandillas, o por extorsiones que no están dispuestos a pagar, o fueron testigos de algún asesinato por parte de algún miembro de dichas pandillas.

Es por eso que muchas personas procedentes de esos países optan por emigrar a México aprovechando el programa del gobierno federal conocido como “Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias”; este estatus se otorga por las siguientes razones según el Instituto Nacional de Migración: si una persona extranjera en condición de migración regular de visitante en México fue víctima o testigo de un delito en territorio nacional; si es solicitante de asilo político, refugio o protección complementaria; por procedimiento de apátrida; si es una niña, niño o adolescente no acompañado, o por alguna otra causa humanitaria.

La solicitud de este estatus por parte de los migrantes internacionales en México se ha incrementado ya que, por ejemplo, en el 2014 el gobierno federal expidió 623 tarjetas mientras que para el 2021 se otorgaron 87,174 tarjetas por las siguientes causas: humanitarias (55.8%); condición de refugiado (40.6%); ofendido, víctima o testigo (3.3%) y otras causas (0.3%). Parece que esta situación no va a cambiar en un corto ni mediano plazo, así lo comenta la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el cual menciona que más de un millón de personas en Centroamérica han tenido que abandonar sus lugares de residencia.

En cuestión económica, no se presenta una situación favorable para esas naciones ya que se presentan factores de desaceleración económica, de hecho, una de las causas es el déficit comercial que presentan estas naciones, ya que para el 2020 tuvieron exportaciones por 32.06 mil millones de dólares estadounidenses, e importaciones por 47.36 mil millones de dólares estadounidenses, según la OEC.

Por consiguiente, México se enfrenta a un problema ético, es decir, no puede expulsar a los indocumentados centroamericanos ni caribeños porque no se tienen condiciones económicas, laborales ni de seguridad en las naciones donde proceden. Por eso, en opinión de quien escribe estas líneas, la mejor opción es ofrecerles la nacionalidad mexicana para que se incorporen a la actividad económica en el país en forma legal y así puedan contribuir con impuestos logrando que sus hijos entren al sistema educativo nacional y al sistema de salud.

Sin embargo, se tendrá que analizar la política de migración, ya que México no podrá absorber a gran escala, en un futuro a mediano plazo a los desplazados, tanto de Centroamérica como del Caribe y de otras partes del mundo, derivado de que si no se crean el número suficientes de puestos de trabajo para darle empleo a los todos los mexicanos, mucho menos se hará para los inmigrantes; otro problema sería el sistema de salud, el cual no podría atender a todos los inmigrantes, a pesar de que es un derecho fundamental.

Este es un problema que es difícil de resolver, por lo que es necesario la participación de todos actores nacionales como de Centroamérica, como son la iniciativa privada, los gobiernos nacionales, estatales y municipales, las organizaciones no gubernamentales, así como las organizaciones internacionales, para empezar a buscar la forma de disminuir dicha migración.

CUITLÁHUAC OVIEDO PUENTE es profesor-investigador en el área de Bloques Regionales de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, así como catedrático de la UNITEC. Sígalo en @coviedo51