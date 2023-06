La inteligencia artificial en el mercado de trabajo ¿Estancamiento cognitivo para el ser humano?

María del Mar Oviedo Facundo

Desde la década de los años 50, el ser humano ha sido cautivado por la idea ambiciosa de crear una ‘herramienta informática’ que tratara de imitar a su inteligencia, o al menos, a sus capacidades cognitivas innatas, al querer instaurar una máquina o intelecto que simulara sus dotes, con el fin de explotarlo inicialmente para fines militares, pero que, con el tiempo, se hacía cada vez más sofisticada y su implementación dio giros inesperados para diversas áreas del conocimiento. Hoy en día, se le conoce como Inteligencia Artificial (IA).

La inteligencia artificial, al igual que la robótica, nacen de este tipo de experimentaciones informáticas que surgieron de la mano de este gran anhelo. Este tipo de tecnologías son ‘nuevas’ y se consideran parte de lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial (4RI) o Industria 4.0, la cual es el cambio tecnológico más reciente y vivaz que ha enfrentado la sociedad en los últimos años, pues trae nuevas tecnologías que están obligando a la sociedad misma a enfrentar cambios disruptivos que abarcan desde cambios en la economía hasta lo social hasta lo cultural, entre otros.

Es por tanto que dicho auge de estas nuevas invenciones tecnológicas dio lugar a que los robots y la inteligencia artificial se insertaran en las cadenas productivas globales con el fin de optimizar tiempos, procesos y eficiencia, lo cual se traduce como automatización. Inicialmente, han sido los países industrializados quienes han dado impulso y adopción a estas nuevas tecnologías; y es acá donde se comienza a ver el impacto de la inserción de la robótica y la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, pues comenzó a tener efectos como de destrucción, desplazamiento y creación de nuevos puestos laborales. Los autores Ernst et al. (2018) argumentan que la IA es la nueva tecnología que mayor efecto de impacto tiene en el mercado de trabajo.

Sin embargo, aún existen diversas opiniones de diferentes autores, quienes han realizado estudios con varias metodologías, que tratan de explicar a ciencia cierta, el verdadero efecto en la sustitución o desaparición de puestos de trabajo en las variadas economías del mundo; y es acá donde surge la perspectiva que propone Autor (2013) refiriéndose a que las nuevas tecnologías facilitan la realización de diferentes tareas que fueran mecánicas, repetitivas o manuales.

A esto se le llama Enfoque de Tareas y es cuando las invenciones tecnológicas no entran a sustituir o destruir un trabajo como tal, sino que aligera la carga laboral, enfocándose en las tareas a realizar de dicho trabajo u ocupación. Dicho en otras palabras, se entraría a complementar y a transformar dicho trabajo, y a tenerse en cuenta, nuevas habilidades y competencias para saber operarlas; pero acá desencadenaría otro efecto, que involucra al nivel educativo, con base a si la fuerza trabajadora cumple con los nuevos requisitos que exige el nuevo mercado de trabajo, en el cual, se abre una brecha salarial, que pagaría más, a la fuerza de trabajo altamente calificada que a la menos calificada. A esto, se le conoce como polarización laboral. Si se comentan los efectos positivos, existe uno en particular que sobresale, y es el hecho de que estas nuevas tecnologías ayudan a aumentar la productividad laboral. Y si un país establece mejores políticas en innovación y tecnología y así mismo facilitan la adopción de IA en el sector empresarial, afectarían positivamente en el PIB anual del respectivo país.

No obstante, alrededor de esta gran discusión sobre los efectos de la IA en el mercado de trabajo, surge una interrogante que no puede dejarse atrás que es: ¿la IA podría desencadenar estancamiento cognitivo para el ser humano?

Actualmente se observa que las innovaciones en IA están iniciando un nuevo campo de inteligencia artificial que se le conoce como Inteligencia Artificial Generativa (IAG). La IAG produce contenido que no se distingue si ha sido creado por una máquina o por el ser humano (Hatzius et al., 2023) y son estos nuevos avances de IAG como ChatGPT de OpenAI, que están creando ruidos de una posible disrupción de desempleo tecnológico, pues este tipo de IA se puede implementar en casi todas las profesiones conocidas, pues es la más popular y asequible puesto que existe la versión gratuita disponible para la mayor parte del mundo, incluyendo América Latina.

Aunque, en primer lugar, esto no puede ser posible, porque el conocimiento y experiencia de un profesional en el área no puede ser reemplazable por una IA que toma el conocimiento existente de un área en sí y lo presenta en lenguaje natural, que en algunas ocasiones está incompleto y con espacios intelectuales que sólo el ser humano experto puede resolver. De igual manera, existen implicaciones éticas involucradas entorno al uso de la inteligencia artificial.

Por tanto, se deja en claro que es imposible que reemplace trabajos, lo que sí va a ocasionar este tipo de IA es la transformación o complementación en las tareas que se realice en un trabajo, como se ha mencionado con anterioridad. Sin embargo, existe un riesgo para el ser humano que éste ignora o simplemente no quiere ver y es el hecho de que nos estaríamos haciendo dependientes de estas soluciones rápidas e inmediatas hacia nuestro pensar, afectándonos de manera negativa pues se disminuiría con el tiempo la capacidad creativa del ser humano, y tiene como consecuencia el aturdimiento de la mente humana al no dejarla pensar o desarrollarse por sí misma, sino que depende de una extensión de carácter informático para hacerlo. Por tanto, este tipo de herramientas de IA se deben de usar con moderación y de manera estratégica puesto que nosotros somos quienes debemos de dominar las nuevas tecnologías y no que éstas nos superen a nosotros y dejen un ser humano sin capacidad crítica, creativa y de raciocinio.

A modo de conclusión en este análisis crítico del impacto de la inteligencia artificial en el mercado de trabajo, desde la perspectiva del enfoque de tareas, es claro que el uso de la IA es importante para ser más productivos laboralmente, sin embargo, su uso debe de ser consciente y estratégico, más no dependiente puesto que la IA está creada para ser explotada por el ser humano, no viceversa, y eso depende de nosotros.

María del Mar Oviedo Facundo es Profesional en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad de Boyacá, Colombia y Maestra en Integración Económica por la Universidad de Sonora, México. Sus áreas de estudio son en la economía adentrándose en globalización, integración, desarrollo regional, innovación y disrupciones tecnológicas. Actualmente es estudiante de Doctorado en Desarrollo Regional del CIAD en México. Sígala en @MariadelMarOvi2.