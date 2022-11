Poliescenarios | La cumbre de Samarcanda: nuevos bríos al “Espíritu de Shanghai”

Mónica Nieves

Con el telón de fondo de guerra entre Rusia y Ucrania, a mediados de septiembre se celebró en la histórica ciudad uzbeka de Samarcanda, la 22a reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS). Creada en 2001 por China, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán, ha recibido recientemente la incorporación de India y Pakistán como miembros de pleno derecho, a la vez que Irán ha iniciado la etapa final para su ingreso. A su vez, otros Estados observadores aspiran a la membresía, entre ellos Afganistán, Bielorrusia y Mongolia. En función de esto, adquiere notable relevancia la cobertura territorial del bloque, así como su configuración demográfica y magnitud económica.

La OCS tiene sus raíces en el Tratado de Cooperación “4+1” de los ‘80 entre Rusia, Kazajstán, Kirguizitán, Tayikistán y China, que en una particular coyuntura de Guerra Fría apuntaba a minimizar las tensiones militares y en frontera. Posteriormente, el Acuerdo chino-soviético del ‘91, el Foro de Shanghai del 2000, y los “5 de Shanghai” de mediados de los 90, sumarán nuevos objetivos como la reducción del tráfico de drogas, la reducción del número de armas, etc. Estos instrumentos abrevarán en lo que se conoce como el “Espíritu de Shanghai”, cuestionado por aquellos que identifican en él propósitos autoritarios para la región. El estandarte de la OCS se constituyó en la garantía de la seguridad a través de la lucha contra las “Tres fuerzas del mal”: el terrorismo, el separatismo y el extremismo.

Es de destacar que, desde 2005, la OCS es observadora en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la vez se han establecido alianzas con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A su vez, se han generado instancias de cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la Oficina de Lucha contra el Terrorismo (OLCT).

El eje estructurante del “Espíritu de Shanghai” se constituye en la política de una sola China. Mientras, la amplificación de su proyección y profundización recalan en el inminente ingreso como Miembros Plenos de la OCS del Reino de Bahrein, las Maldivas, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Myanmar, Egipto, el Reino de Arabia Saudita y Qatar.

En el último día de reuniones en Samarcanda, Xi Jinping pronunció un discurso sugestivamente titulado “Captar la Tendencia de los Tiempos y Reforzar la Solidaridad y la Cooperación para Abrazar un Futuro Mejor”. En este repasa los pilares del multilateralismo regional constituidos por la Carta de los OCS de 2002 y en el Tratado sobre Buena Vecindad, Amistad y Cooperación a Largo Plazo entre los Estados Miembros de la OCS. Más aún, destaca como valores la confianza política, la cooperación mutuamente beneficiosa, el trato igualitario, la apertura e inclusión, la equidad y la justicia.

Su alocución recupera las ideas de incertidumbre y transformación del orden internacional, tan transitadas en occidente, y encuentra en la OCS una “importante fuerza constructiva en los asuntos internacionales y regionales” que se encolumna tras la necesidad de fortalecer: el apoyo mutuo, ampliar la cooperación en seguridad, la cooperación práctica, los intercambios culturales y entre pueblos y, finalmente, el multilateralismo. En este contexto, tanto la Iniciativa para el Desarrollo Global (IDG) desarrollada por China, sobre la que se recuesta la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG) presentada en el Foro de Boao para Asia en abril de este año, se revelan como importantes vectores del “Espíritu de Shanghai”. Cabe hacer notar que alrededor de un centenar de Estados han apoyado la IDG, y más de 50 se han unido al “Grupo de Amigos”, propulsando su proyección en el ámbito de Naciones Unidas.

De esta manera y a través de su discurso, el líder chino no sólo rememora el “Espíritu de Shanghai”, sino que recupera la aspiración de concretar la “gran revitalización de la nación china” a través del impulso de la construcción de “la comunidad de futuro compartido de la humanidad”. No obstante, convoca al presidente ruso Vladimir Putin al liderazgo conjunto de “un mundo cambiante y a defender los intereses de los países en desarrollo”. Estas declaraciones acompañan la peculiar postura pública que ha tomado Xi Jinping en relación a la invasión de Rusia a Ucrania, la que abiertamente no apoya, pero tampoco condena, misma actitud que mantiene con respecto a la guerra que se ha generado en consecuencia.

En Samarcanda no faltó la discusión sobre temas como la brecha tecnológica y digital, la turbulencia de los mercados financieros mundiales, la caída en la inversión, la inestabilidad en las cadenas de suministro, el mayor proteccionismo y las barreras al comercio que acucian la economía mundial, entre otros. La Declaración del Consejo de Jefes de Estado de la OCS es un alegato a la seguridad multidimensional con reconocimiento de los múltiples desafíos y amenazas internacionales que complejizan el sistema actual. Entre las decenas de acuerdos que emanaron de la cumbre, varios versaron sobre seguridad alimentaria, energética y medioambiental.

En ese camino, los Estados Miembros renuevan en la Declaración su compromiso con el desarrollo de la cooperación política y en seguridad, así como se apuntalan las dimensiones económica, financiera, de inversión y también social, en tanto se apuesta a profundizar las relaciones culturales y humanitarias en pos de “un planeta Tierra pacífico, seguro, próspero y respetuoso del medio ambiente, logrando una coexistencia armónica del hombre y la naturaleza” (Artículo 11). En Samarcanda se apela a una región pacífica y estable, mientras se proyecta la construcción de una arquitectura de seguridad “equilibrada, efectiva y sostenible” global. ¿Ventana de oportunidad o amenaza latente?

MÓNICA NIEVES es profesora Adscripta en Historia de las Relaciones Internacionales, Fder, UdelaR. Coordinadora académica de la Maestría en Relaciones Internacionales, Fder, UdelaR. Sígala en @MonicaNievesA