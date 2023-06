Interregno hegemónico en curso: retos y oportunidades para América Latina

Por Daniel Morales Ruvalcaba

A lo largo de la historia, las hegemonías mundiales han seguido un patrón común de cinco fases: emergencia, despliegue, apogeo, declive y extinción, cada una asociada con la promoción de ciertas ideas y valores. En las fases de declive y extinción, las hegemonías tienden a orientarse hacia una ideología conservadora. Hasta hoy, solo tres Estados han alcanzado la hegemonía en la historia moderna: las Provincias Unidas de los Países Bajos, el Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, la hegemonía estadounidense comenzó a mostrar señales de agotamiento a partir de la última década del siglo XX, y existe ahora un consenso académico en que su ciclo hegemónico concluyó en 2008.

El fin de la hegemonía de Estados Unidos ha dado lugar a una fase en la historia de la humanidad conocida como interregno hegemónico. Pero antes de continuar, es importante comprender la diferencia entre dos conceptos: transición hegemónica e interregno hegemónico. La transición hegemónica es un proceso histórico de largo alcance que implica, por un lado, el apogeo-declive-extinción de la hegemonía saliente y, por otro lado, la emergencia-despliegue-apogeo de la hegemonía entrante.

No obstante, el interregno hegemónico se refiere a un período de crisis en el cual el ciclo hegemónico anterior se ha agotado, pero aún no ha surgido un nuevo proyecto/ciclo hegemónico alternativo. Así, es posible encontrar que, en el interregno hegemónico actual, no existe más la primacía político-económica mundial de Estados Unidos, pero tampoco ha surgido una nueva potencia capaz de proponer y liderar un nuevo proyecto hegemónico. Esto nos sitúa en una fase histórica de gran incertidumbre caracterizada por profundos ajustes geopolíticos, geoeconómicos y geoculturales.

Como parte de este periodo de interregno hegemónico que vivimos desde 2008, se han intensificado las rivalidades y tensiones entre los Estados, así como los nacionalismos y la competencia entre corporaciones internacionales. Esto configura un escenario mundial en constante y acelerado cambio, que plantea desafíos enormes para la cooperación internacional y la búsqueda de consensos, pues los actores internacionales compiten constantemente por influencia y poder.

Sin embargo, la crisis no solo ocurre a nivel geopolítico, sino que, durante este periodo de interregno hegemónico, se producen cambios también significativos en la geoeconomía mundial.

Al invertir sus recursos en mejorar internamente y buscar alcanzar mejorares estándares de bienestar para sus sociedades nacionales, los peer competitors están generando reestructuraciones en los flujos de capital y los patrones de concentración de riqueza, lo cual está conduciendo al surgimiento de nuevos centros económicos internacionales.

Además, en el interregno hegemónico, hay una competencia ideológica y cultural entre la antigua potencia hegemónica y las potencias emergentes. Al buscar preservar el orden internacional en crisis, la antigua potencia hegemónica y sus aliados pueden contradecir los valores liberales que antes promovían, todo lo cual da mayores elementos a las potencias emergentes para impulsar ideas alternativas y adoptar posturas revisionistas. Esto genera tensiones y divisiones en términos de valores y visiones del orden internacional.

Ahora bien, aunque el ciclo hegemónico de Estados Unidos ha llegado a su fin, su influencia en América Latina y el Caribe sigue siendo muy importante pues el hemisferio occidental es su zona de seguridad y la región su principal área de influencia. Cabe recordar que, históricamente, las potencias mundiales han creado grupos de apoyo para expresar sus intereses y garantizar su seguridad a través de áreas geográficas específicas. De ahí que, al ser la principal zona de influencia de Washington, el interregno hegemónico tiene características distintivas y específicas para Latinoamérica.

A nivel intrarregional, se está intensificando la competencia entre algunas potencias regionales y subregionales de América Latina en su búsqueda por ampliar su influencia, fortalecer su posición y ganar autonomía. Es importante señalar que esta competencia intra-latinoamericana podría no solo dificultar la toma de decisiones y la formulación de políticas conjuntas, sino también comprometer el funcionamiento y el avance de los sistemas de integración existentes en la región.

A nivel extrarregional, otras potencias han visto la oportunidad de expandir su presencia en América Latina y el Caribe, lo cual está teniendo implicaciones políticas, económicas y socio-culturales significativas para la región, a medida que se establecen nuevos vínculos y relaciones. Un efecto inesperado es que, en un escenario caracterizado por la extrema competencia interestatal, los países latinoamericanos pueden enfrentar desafíos adicionales en la promoción de sus intereses y valores.

En síntesis, el actual interregno hegemónico está dando lugar a cambios profundos en el orden internacional, con una redistribución del poder, una intensificación de la competencia económica y pugnas ideológicas a nivel global. En América Latina y el Caribe, este período de interregno ha desencadenado una mayor competencia intra y extrarregional, lo que plantea desafíos y encrucijadas para los países de la región. A medida que avanzamos en esta década, se volverá cada vez más crucial explorar y comprender las dinámicas del interregno hegemónico para navegar con éxito en un mundo en constante transformación y aprovechar las nuevas oportunidades que surjan para Latinoamérica y el Caribe. La flexibilidad y el diálogo serán fundamentales para que nuestra región encuentre su camino en este período de incertidumbre, estableciendo relaciones sólidas y promoviendo sus intereses y valores en el escenario internacional.

DANIEL MORALES RUVALCABA es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara (México) y Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Complutense de Madrid (España). Actualmente es profesor asociado de la Universidad Sun Yat-sen (China) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México). Sígalo en @moralesruvalcab.