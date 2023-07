Innovación y emprendimiento en México: Impulsando el futuro

Por Jair Axel Treviño

Durante el ciclo académico próximo a iniciar en agosto, la mayoría de las materias que impartiré tendrán como eje central a la innovación y el emprendimiento. Dado que quienes nos dedicamos a tiempo parcial o total a la docencia trabajamos más en periodos intersemestrales que en el periodo corriente, me he dado a la tarea de investigar sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento en México para conocer su funcionamiento. Lo que he encontrado hasta ahora puede interpretarse como poco alentador o como una enorme oportunidad de desarrollo. Depende de si somos de los que ven el vaso medio lleno o medio vacio.

De acuerdo a un reporte de la empresa de consultoría PWC, “México es el segundo mercado de starups más grande de América Latina, sólo detrás de Brasil. La innovación es una gran solución para los desafíos que enfrenta el país”. Dicho reporte destaca el incremento en inversión en capital de riesgo que nuestro país ha tenido en los últimos cinco años; sin embargo, dicho capital se ha venido destinado a menos proyectos a lo largo del mismo periodo, lo que puede interpretarse como una apuesta de los inversionistas a proyectos con modelos de negocios con bajo nivel de innovación, buscando un retorno menos incierto.

Otro reporte (éste realizado en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey) se concluye que México es un país emprendedor, más no innovador. De hecho, la innovación y el emprendimiento son pilares fundamentales para el crecimiento y desarrollo económico de cualquier país. En el contexto global actual, donde las economías están cada vez más interconectadas, México no es la excepción y se enfrenta a importantes desafíos y oportunidades para destacar en el escenario internacional.

Es imprescindible destacar el papel crucial que juegan la innovación y el emprendimiento en el contexto mexicano. México cuenta con un potencial económico significativo, una ubicación geográfica estratégica y una población joven y dinámica, lo que le otorga una posición favorable para aprovechar las oportunidades globales.

Sin embargo, para lograr un crecimiento sostenible y competitivo en el escenario global, es necesario fomentar la cultura de la innovación y el emprendimiento en todos los niveles de la sociedad mexicana. Esto implica tanto a los sectores público como privado, así como a las instituciones educativas y la sociedad en general.

El impulso a la innovación y el emprendimiento requiere de una combinación de políticas públicas adecuadas, una infraestructura sólida y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico. El gobierno mexicano debe implementar medidas que promuevan la inversión en ciencia, tecnología e innovación, así como incentivos fiscales para las empresas que invierten en proyectos innovadores.

El caso paradigmático de lo anterior (y los beneficios de ello) puede ser visto en Israel, un pequeño país con poco más de 9.5 millones de habitantes que tiene la mayor tasa de start-ups per cápita a nivel global, y la mayor cantidad de empresas tecnológicas con capital proveniente fuera de Estados Unidos cotizando en el índice NASDAQ.

Asimismo, es esencial desarrollar una red de incubadoras y aceleradoras de empresas que brinden apoyo y asesoramiento a los emprendedores, facilitando así el acceso a financiamiento y recursos para llevar a cabo sus ideas innovadoras. Además, se deben establecer alianzas entre el sector privado y las instituciones académicas para fomentar la transferencia de conocimiento y tecnología, promoviendo la creación de startups de alto impacto.

Un ejemplo inspirador de innovación y emprendimiento en México es la empresa Kueski, una plataforma fintech que utiliza algoritmos avanzados para otorgar préstamos en línea de manera rápida y segura. Esta startup mexicana ha sido reconocida a nivel internacional por su enfoque innovador y su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.

Es importante resaltar el impacto positivo que tienen las start-ups en la economía mexicana. Estas empresas emergentes, con su agilidad y creatividad, están generando empleo, impulsando la competitividad y abriendo nuevas oportunidades de negocio en diversos sectores.

Sin embargo, para que México alcance su máximo potencial en innovación y emprendimiento, es necesario superar ciertos desafíos. Entre ellos, se encuentra la necesidad de fortalecer el ecosistema de financiamiento para las start-ups y pequeñas empresas innovadoras. Es esencial que haya más inversión privada y fondos de capital de riesgo dispuestos a apostar por proyectos innovadores y disruptivos.

Además, es necesario reducir la burocracia y los trámites para la creación de empresas y promover una mayor cultura de riesgo y tolerancia al fracaso en la sociedad mexicana. El miedo al fracaso puede ser un obstáculo importante para los emprendedores, pero es importante reconocer que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y crecimiento en el emprendimiento.

JAIR AXEL TREVIÑO es profesor de Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad La Salle. Síganlo en @jatrevino_