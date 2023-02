Guatemala: el pez en el agua

Julio César Macés

Es un día nublado para un país que tendrá elecciones, un día nublado para la democracia, un día nublado para confiar en las instituciones y un día nublado para caminar por sus calles. En 2023 serán elecciones generales en Guatemala.

Los países de América nos estamos acostumbrando a instituciones débiles, fragmentadas y utilizadas para satisfacer las necesidades o la vanidad de los hombres fuertes del sistema. La gran amenaza es no reconocer que somos el pez en el agua, difícil de admitir, es lo que conocemos, es nuestra realidad y muchos ven la damnación como algo con lo que se debe aprender a vivir.

¡Cabal! ¡Mulet! ¡Cabal! Grita una mujer con el clásico uniforme de campaña política: playera del candidato y gorra con la que se cubre del sol y de las ilusiones, ya sea por convicción o por el sueldo. El coro va y viene. Improvisados aparecen, por interés, por las cámaras o simplemente son migrantes que ven un tumulto y aprovechan la oportunidad para pedir ayuda. Una escena que veré con frecuencia y que se repite en nuestra región en cada cuadra y en cada semáforo. Se me aproximan algunos, piensan que soy parte del performance que están observando, les desilusiona mi respuesta. La voz que ordena desde el megáfono “cuando empiece la marimba quiero ver fiesta, se deben organizar, pueden gritar Mulet o Cabal, pero quiero ver fiesta”. Se está grabando un spot del candidato a la presidencia Edmond Mulet. Su equipo de comunicación me recibe con entusiasmo y amabilidad. Puedo preguntar de todo y con total libertad. Las personas se acercan, principalmente a expresar su apoyo o pedir ayuda. Un día más en campaña.

Las autoridades electorales de Guatemala han dejado fuera de la carrera a diversas agrupaciones políticas, principalmente a candidatos que no son del agrado del poder ejecutivo actual. Las impugnaciones y fallos parciales parecen ser el orden del día. Mulet me comenta de las debilidades institucionales, de los fallos del Tribunal Electoral, de las ineficiencias del sistema de justicia secuestrando por los deseos presidenciales. La sospecha de una mano negra que pueda influir en los próximos resultados electorales es latente. El Movimiento de Liberación de los Pueblos se quedó fuera de la contienda en lo que parece una revancha política. Sus representantes, Thelma Cabrera y Jordán Rodas, opositores de primera línea y voces críticas del gobierno de Giammattei representan a la comunidad indígena y, en un país en el que Mulet me confirma que más del 60% de la población se considera indígena, no tiene representación política sino solamente es un lastre, es una desgracia. Una condena al olvido.

Irse a sentar a la guayaba (nombre popular de Palacio Nacional) es una gran tentación o invitación para gobernar por decreto. En las democracias de plastilina con instituciones disponibles a moldearse a las necesidades de sus nuevos líderes, la vida política, económica y social cambia a placer de los intereses en turno. El legado de los últimos presidentes sin duda es una buena evidencia.

Edmond Mulet se detiene a explicarme temas de seguridad y narcotráfico, la nota del momento es el fallo contra García Luna. “No siempre estamos de acuerdo (con Estados Unidos) porque en esto no veo a nadie de ese lado juzgado y condenado. Esto es una responsabilidad compartida”. El pez en el agua es un enfermo que por naturaleza se niega a compartir sus síntomas.

