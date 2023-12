Geopolítica deportiva: rendimiento de Cuba en los Juegos Panamericanos

Carlos Pulleiro Méndez y Daniel Morales Ruvalcaba

Aunque el deporte adquiere una creciente importancia en un mundo globalizado, con megaeventos que generan grandes sumas de dinero, atletas convertidos en íconos mundiales y millones de aficionados en todo el mundo, la disciplina de las Relaciones Internacionales suele pasar por alto este fenómeno. Sin embargo, nuestra investigación, publicada en la prestigiosa revista Third World Quarterly (https://bit.ly/47aaxhT), revela que el deporte no solo responde a las dinámicas de la estructura internacional, sino que también las impulsa: la posición de un país en eventos deportivos internacionales está intrínsecamente vinculada a su poder nacional. Este principio ha sido respaldado al analizar la correlación entre el Word Power Index (WPI) y el rendimiento deportivo en los Juegos Panamericanos, revelando correlaciones significativamente altas.

No obstante, en nuestros datos observamos una mayor dispersión durante la Guerra Fría, influenciada por el desempeño de tres países clave: dos potencias mundiales, Estados Unidos y Canadá, y un estado periférico mediano, Cuba. Entre ellos tres abarcaron el 76% del total de puntos (3 por medalla de oro conseguida, 2 por la plata y 1 por el bronce) de los Juegos Panamericanos en las 5 ediciones realizadas entre 1975 hasta 1991. De hecho, Cuba se situó en una posición alta del ranking de países justo por detrás de Estados Unidos gracias a sus 4,297 puntos conseguidos entre 1975 y 2023. En otras palabras, el rendimiento deportivo cubano ha sido superior al de potencias regionales cómo México, Brasil y Argentina.

Las mediciones del WPI revelan que, durante la última década de la Guerra Fría, Cuba experimentó una gradual pérdida de poder nacional. Este declive progresivo del poder cubano, especialmente notorio a partir de 1984, se atribuye principalmente al colapso de la Unión Soviética, su principal aliado económico y político en ese periodo. Tras la conclusión de la Guerra Fría, la caída en el poder cubano se acentuó, siendo 1993 el año de mayor declive, coincidiendo con el llamado Período Especial en Época de Paz.

Sin embargo, resulta destacable como desde 1975 hasta 1991 Cuba se situó en el ranking de países en 2º lugar, sobresaliendo la edición de los Juegos Panamericanos de 1991 organizados en La Habana, donde Cuba logró sus mejores resultados. En este sentido, la evolución del WPI y del medallero cubano no son homogéneos. Esto se debe en primer lugar a que tanto el poder nacional como el medallero son relacionales, es decir, quedan definidos en relación al desempeño de los demás países. En segundo lugar, el orden internacional (unipolar, bipolar o multipolar) dictamina el sentido político del medallero y la diplomacia deportiva, es decir, da impulso a la lucha por las medallas como objetivo de política exterior. Finalmente, no todos los países tienen la misma capacidad extractiva, pudiendo rendir por encima o por debajo de sus expectativas de acuerdo con sus capacidades nacionales.

En ese sentido, el rendimiento deportivo cubano estuvo directamente relacionado con el orden bipolar de la Guerra Fría. El presidente Fidel Castro declaró que “era vergonzoso ver la posición ocupada por Cuba” en el deporte internacional antes de la Revolución Cubana. Diferente al caso mexicano más centrado en organizar eventos deportivos internacionales, Cuba diseñó su política deportiva a partir de la del Bloque del Este, es decir, buscando destacarse en el medallero olímpico. Así, además de la creación del Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER) a imagen del modelo soviético, se establecieron acuerdos de colaboración y programas específicos de intercambio deportivos con la Unión Soviética y el resto de países del Bloque del Este, lo que incidió directamente en la producción de medallas de Cuba. Si bien en los Juegos Olímpicos Cuba quedaba en un segundo plano ante la participación de países de todos los continentes, los Juegos Panamericanos eran la plataforma ideal para mostrar su liderazgo deportivo en Latinoamérica y poder competir de manera equiparable con Estados Unidos.

Ahora, en lo concerniente a la evolución del su poder nacional, después del punto más bajo durante el "período especial" en la década de 1990, Cuba mejoró sus capacidades nacionales entre 1998 y 2008, coincidiendo con el último gobierno de Fidel Castro (1976-2008). Sin embargo, la década siguiente, durante el gobierno de Raúl Castro (2008-2018), experimentó un estancamiento. Después de ello, a pesar del impulso positivo con Miguel Díaz-Canel en 2018 y nuevas leyes de la Constitución de 2019, una serie de desafíos iniciados en 2020 han prolongado el estancamiento cubano: restricciones financieras y migratorias de la administración Trump, disminución de la demanda de médicos cubanos en países aliados (Brasil, Ecuador y Bolivia), caída del turismo por la pandemia de COVID-19, reducción de la ayuda de Venezuela y problemas en la producción agrícola nacional, entre otros.

Así, el estancamiento en su poder nacional junto con el fin de la bipolaridad de la Guerra Fría, ha tenido un impacto negativo en el rendimiento deportivo de Cuba. A pesar de que el gobierno cubano reconoce la continua relevancia del deporte de élite, como ocurre en otros países excomunistas, en 1993 se llevó a cabo una reformulación de la política deportiva en Cuba. En este nuevo enfoque, el financiamiento del deporte dejó de depender exclusivamente del Estado, estableciéndose como objetivo capitalizar el deporte internacional para propagar la agenda socialista a través de una cooperación Sur-Sur mediante el internacionalismo deportivo.

La importancia del deporte en Cuba sigue siendo evidente, ya que en la última década el presupuesto deportivo de Cuba aún era el séptimo mayor de Latinoamérica. A pesar de ello, una lenta pero constante caída en su desempeño deportivo ha sido inevitable tanto en el número de puntos como en el ranking de países, pasando de un máximo de 607 puntos en 1991 a un mínimo de 151 en la reciente edición de Santiago 2023. Ya en la anterior edición de 2019 de los Juegos Panamericanos, y por primera desde 1967, Cuba se ubicó por puntos por debajo de las tres potencias regionales: Brasil, México y Argentina.

Así, aunque las capacidades estatales ejercen influencia en la planificación de medallas y revelan patrones de rendimiento, el caso de Cuba es extraordinario por la incidencia directa del sistema internacional en su percepción del medallero deportivo. Cuba ha demostrado un rendimiento deportivo excepcionalmente superior a sus homólogos latinoamericanos con niveles de posicionamiento estructural similares (Ecuador, Costa Rica o República Dominicana). No obstante, la disminución en su rendimiento deportivo después de la Guerra Fría, es un reflejo de su pérdida de poder nacional, según indica el WPI, así como de los cambios ideológicos resultantes del orden bipolar.

CARLOS PULLEIRO MÉNDEZ es doctor en Estudios Internacionales y actualmente es investigador asociado en el International College of Football de la Universidad Tongji (China). Email: c.pulleiro.mendez@gmail.com

DANIEL MORALES RUVALCABA es profesor asociado de la Sun Yat-sen University (China) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México). Ultima publicación académica: “Nueva década perdida en América Latina. Reducciones de poder nacional en el Cono Sur, los Andes y México”, Revista Científica General José María Córdova. Twitter: @moralesruvalcab.