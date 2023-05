El TDAH en maestros y alumnos

Adriana Barrales Guevara

¿Se han preguntado si también los maestros padecen de un trastorno que regularmente esta diagnosticado en niños de educación básica?

No solo es un trastorno diagnosticado en niños, sino también en personas adultas, donde también están incluidos los docentes. Es posible que algunos docentes ya hayan sido diagnosticados con ese trastorno, como también hay quienes ni siquiera en el transcurso de la vida consideraban que la falta de concentración y la falta de atención era parte de tener Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Es claro que en personas adultas va disminuyendo el nivel de hiperactividad, la inquietud, así como la dificultad de prestar atención. De hecho, puede pasar algo muy raro hablando de los docentes ya que muchos no saben que lo tienen. Ellos mismos suelen darse cuenta de que las tareas que desempeñan pueden ser un poco más difíciles y acciones básicas como entablar comunicación o tener compatibilidad puede provocar complicaciones en la elaboración de trabajos en equipo.

Pero, ¿Cuáles son los síntomas del TDAH en adultos? Al hablar de este tema se deben enunciar situaciones como la impulsividad; la desorganización y problemas para establecer prioridades; las escasas habilidades para administrar el tiempo; los problemas para concentrarse en una tarea; los problemas para realizar múltiples tareas a la vez, la actividad excesiva o inquietud, la baja tolerancia a la frustración; los cambios de humor frecuentes; así como los problemas para enfrentar el estrés.

Entonces, ¿Te habías puesto a pensar que siente un docente al tener estos síntomas?

En algún punto puede ser frustrante ya que pasar muchos años de la infancia, adolescencia y etapa adulta profesional teniendo algunos de estos síntomas y no poder controlar una conducta adecuada dificulta la comunicación, los acuerdos y la forma en cómo el entorno te percibe. Por ello, es importante hacerle saber a las personas de las que te rodeas sobre los síntomas que presentas para lograr un mejor entendimiento en las ideas que se comparten.

Es importante resaltar que, a pesar de que el TDAH es tratado como un trastorno, también se puede recalcar que se encuentran ciertas virtudes, hablando meramente de la educación, pues hay una mayor capacidad de encontrar diversas soluciones a algún problema, además de tener la posibilidad de una enorme creatividad que coadyuve a tomar esto como una fortaleza y habilidad en las funciones que se desempeñan.

Entonces, que un docente tenga TDAH no es un referente de que no pueda enseñar bien; un docente con TDAH adapta su propio estilo para enseñar, para organizar sus tiempos, para generar su planeación y la forma de establecer una forma correcta de dirigirse con sus alumnos para que cada estrategia que ejecute colabore siempre en su labor diaria.

¿Cómo seguir con la vida laboral a pesar del TDAH?

A pesar de estar o no diagnosticados con este trastorno, los docentes pueden seguir con su vida laboral a través de acciones tales como organizar sus tiempos para no distraerse y potencializar su productividad; planear con antelación métodos de enseñanza que provoquen en los alumnos entusiasmo y; trabajar en una agenda las tareas a realizar, porque no solo es importante entregar una planeación que se pide administrativamente, si no que la agenda será una herramienta para que no se le olvide lo que tiene que realizar por día.

Ahora, ¿Cómo ayudar a los niños con TDAH cuando el docente también padece de lo mismo?

Se puede decir que ayudar a los estudiantes con TDAH no es una tarea fácil de realizar y ejecutar dentro del aula, pero ¿cómo apoyar académicamente a los alumnos? Aunque el docente no tenga una preparación amplia de cómo tratar a alumnos con ese diagnóstico, es importante saber cómo dirigirse para que haya un cambio de conducta y de aprendizaje de cada alumno a través de experiencias de otros colegas en el sistema educativo.

Es importante que, pedagógicamente, a los niños se les deba llevar por un desarrollo de educación más sencillo, entonces, lo que dice Vygotsky sobre el proceso de alfabetización de los niños con TDAH es que debe ser trabajado para cumplir con su especificidad y que no resalte su discapacidad, por la ausencia de los estímulos necesarios para su desarrollo psicosocial. Esto quiere decir que en lugar de que, en ese proceso de alfabetización, con la experiencia propia del docente con el mismo síntoma exista un trabajo más especifico por lograr en el alumno la confianza de alcanzar su desarrollo escolar sin ser excluido, esto ayudará en ese proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, los datos obtenidos en la investigación “Conocimientos sobre TDAH de los docentes de primaria en colegios públicos”, presentada en el congreso Nacional de Medicina en Medellín, establece que el conocimiento sobre TDAH de los docentes encuestados no alcanza el 50%. Este dato ratifica la necesidad de realizar intervenciones sobre el tema, para que esto se vea reflejado en nuevas técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de los niños que padecen el trastorno.

Como conclusión, sería importante realizar este tipo de estudios en México para brindar mejores alternativas de desarrollo que promuevan un mejoramiento académico, especialmente entre las personas que sufren de ese trastorno, tanto docentes como alumnos.

ADRIANA BARRALES GUEVARA es Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ciencias y Administración, así como Licenciada en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela de Bellas Artes del Estado de México. Es profesora de Educación Básica y maestrante en investigación educativa por el ISCEEM.