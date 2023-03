El poder de América Latina afectado por la pandemia de Covid-19

Daniel Morales Ruvalcaba





El año 2020 representa un hito en la historia reciente, pues la pandemia del COVID- 19 provocó una crisis compleja en el mundo entero. Para los países de América Latina y el Caribe, esta crisis tuvo al menos tres importantes aristas.

Primero, en la economía. Datos recientes del Banco Mundial han revelado que la contracción del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe fue del -6.4%, lo cual resulta extraordinario pues, por un lado, dicha caída fue prácticamente el doble del promedio mundial, que se situó en -3.3%; por otro lado, nunca antes se había registrado una crisis de tal magnitud en la región, pues las mayores caídas del PIB latinoamericano fueron de -4.5% en 1983 en el contexto de la crisis de la deuda y de -3.0% en 2009 debido a la crisis de las hipotecas subprime ocasionada por Estados Unidos.

Segundo, en la sanidad. La pandemia puso en evidencia los sistemas de salud débiles y con escaza cobertura universal que hay en América Latina, fuertemente limitados por la insuficiencia de recursos disponibles. De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el promedio del gasto público en salud en la región fue del 3.8% del PIB en 2021, lo que está muy lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como consecuencia de estas debilidades, entre junio y agosto de 2020, América Latina se convirtió en el nuevo epicentro mundial de la pandemia después de las contingencias en Europa y Estados Unidos. Al término de 2022, América Latina ha reportado un acumulado de más de 80 millones de casos y el número más alto de muertes por COVID-19 que cualquier otra región del mundo.

Tercero, en la sociedad. El impacto de la pandemia fue enorme en los esfuerzos de las sociedades latinoamericanas por superar la pobreza y la desigualdad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que en 2020 el PIB per cápita promedio de América Latina volvió a los niveles de 2009 y que no se podrán alcanzar los niveles prepandemia sino hasta 2023 o 2024. De manera particular, la caída en la producción individual y en el consumo de los hogares se vieron especialmente agravados por la informalidad laboral en la región ya que, antes de la pandemia, una de cada dos personas ocupadas estaba en condiciones de informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todo esto ha llevado a que, a fines de 2020, el número de personas en situación de pobreza incrementara en 22 millones y que la cifra de personas en pobreza extrema creciera 8 millones, según cálculos de la CEPAL.

Pero ¿cómo dimensionar todas estas repercusiones económicas, sanitarias y sociales de una manera integrada para alcanzar así una perspectiva global de este complejo problema? Para contestar esta pregunta es necesario considerar la noción de poder nacional, el cual se entiende como “la combinación multidimensional, dinámica y recursiva de las capacidades nacionales” según Rocha y Morales. Dado que el poder es un fenómeno complejo, es necesario una herramienta de análisis que permita visualizar y medir todas sus dimensiones a partir de una gama amplia de indicadores.

En este sentido, el World Power Index (WPI) resulta un instrumento de gran utilidad, pues mide el poder nacional a partir de 18 indicadores, organizados en 3 tipos de capacidades (materiales, semimateriales e inmateriales). Ésta es además una de las herramientas más completas que actualmente existen para la investigación y análisis del poder nacional porque ha generado mediciones para más de 190 países, en un período histórico que va desde 1975 hasta 2021.

Las cifras más recientes del World Power Index relevan que prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe tuvieron retrocesos en sus niveles de poder nacional de 2019 a 2020, aunque con un impacto diferenciado: algunos países resultaron medianamente afectados, como Perú, Cuba, México o Chile, con caídas en el WPI de -0.005 a -0.010; no obstante, los países mayormente afectados fueron República Dominicana, Panamá, Argentina, Brasil y Venezuela, con reducciones superiores al -0.010 en el WPI. Cabe señalar que el desarrollo del poder nacional es un proceso parsimonioso y gradual, por lo cual, aunque pudieran parecer insignificantes las variaciones en el WPI, en realidad los países latinoamericanos retrocedieron varios años en su poder nacional en 2020.

Aunque el virus de COVID-19 ha sido controlado, todavía es prematuro decir que los problemas derivados de la pandemia están superados. Más aún, desde una perspectiva histórica, es posible apuntar que la pandemia de COVID-19 ha sido el tropiezo más reciente para los países de América Latina y el Caribe en sus esfuerzos por incrementar su poder nacional y alcanzar posicionamientos más favorables en la geoestructura internacional.





Daniel Morales Ruvalcaba es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y Máster en Estudios Contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Sun Yat-sen en China y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Sígalo en @moralesruvalcab.