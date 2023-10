El cuerpo de las mujeres

Noemí Mirza Ramírez García

Hace un par de semanas Alexa Moreno se corona como campeona mundial de gimnasia, sin duda un orgullo para México, pero que hay detrás de su logro, una lucha por el derecho a que respeten su cuerpo, este hecho da cuenta de una comparación a partir de una imagen estereotipada que señala ideales en las mujeres.

En el caso de Alexa sus destrezas y habilidades en gimnasia no son el único motivo de noticia, su imagen corporal también ha estado en boca de las personas, como si ésta pudiera ser causa de algún tipo de invalidez o desmerito a su profesión, recordando, hace algunos años cuando se conoció más sobre su talento en los juegos olímpicos de Tokio, su brillante desempeño en salto de caballo no fue la única noticia que se vertió sobre su persona; el caso de la gimnasta una representación de una constante en la vida de las mujeres.

El cuerpo de nosotras como mujeres, se enfrenta entre otras cosas a una comparación permanente con el estereotipo de belleza que enmarca estándares que distorsionan la realidad e invisibilizan la diversidad; el Photoshop y los filtros en revistas y redes sociales se convierten en una constante, una necesidad y un recurso sobre la cual sobresale una exigencia naturalizada para tratar de salir, lo más arreglada, lo más joven, lo más delgada o curvilínea posible; los cuerpos de nosotras representan y se convierten en espacios públicos de diálogo sobre los cuales se sitúan burlas, malestares y rechazos, aludiendo a lo no tenemos o nos sobra y esto proviene de otras personas y también de nosotras mismas.

La exigencia por el estándar de belleza resulta inalcanzable y la crítica a nuestro cuerpo inagotable; un ejemplo de ello es el caso de Michelle Rodríguez una actriz y comediante que ha manifestado hartazgo de que su imagen corporal siempre este en boca de las personas, señalamientos por su peso y ahora por su pérdida le resultan desgastantes, y no es para menos, pereciera que siempre hay algo que decir sobre el cuerpo de las mujeres más allá del tiempo o los cambios que éste puede sufrir, y esto puede llegar a permear la autoimagen y la autoestima de las mujeres, todo a causa de una percepción ligada a una construcción de género que es establecida por un sistema patriarcal.

Escuchado experiencias de vida de mujeres en el programa de una influencer llamada la Fatshionista que promociona el “body positive”, resulta desgarrador el como para muchas, la aceptación sobre su cuerpo se convierte en un camino largo que se acompaña por un proceso de aceptación y de amor propio. La emancipación es un aliado para mitigar los efectos de la crítica y es también una necesidad para el bienestar emocional; aunque ésta, no te exime de vivir manifestaciones de violencia.

Existen prácticas tan arraigadas que pasan de manera desapercibida y una de ellas es la crítica naturalizada que se tiene sobre el cuerpo de las mujeres; la cual puede dar cuenta de manifestaciones psicológicas de violencia cuando éstas llegan a ser hirientes u ofensivas, pero no es la única expresión de agresión que sufre nuestro cuerpo; éste se convierte un objeto por el cual transitan significados de posesión y opresión que nos llevan a vivir violencia física y sexual.

En este sentido, nuestro cuerpo representa para la sociedad pertenencia y el derecho para que otros puedan decidir sobre él; si fuera de nosotras y tuviéramos el poder y la libertad de disponer de él, no habría movimientos que lucharan por la despenalización del aborto, ni habría restricciones para poder mostrar nuestra piel en países islámicos (el parlamento iraní recientemente aprobó un proyecto de ley que restringe la vestimenta de los iranís y las mujeres corren riesgo de represalias por no cubrir adecuadamente parte de su cuerpo porque este es considerado un objeto impuro dentro del contexto político-religioso de aquel país); tampoco nos detendríamos a pensar si sería correcto o no llevar un escote o una minifalda a ciertos lugares, simplemente nos vestiríamos como quisiéramos y no nos preocuparíamos por sentirnos incomodas o de vivir alguna agresión.

La triste realidad es que los cuerpos de las mujeres son violentados de diversas maneras, pensando en el feminicidio, se sabe que detrás de cada asesinato existe una alta probabilidad de que sufriera de mutilación o violación; la impunidad en los delitos solo refrenda la violencia que vivimos; tal es el caso de la saxofonista oaxaqueña Elena Ríos que, en un acto de venganza por parte de su expareja, él sintió el derecho de dañarla, dejándole caer acido. El significado detrás de este tipo de agresiones es que los culpables perciben que tienen total libertad para infligir daño al cuerpo de cualquier mujer y el Estado es responsable de perpetuar esta creencia y la legitima dejando impune a los culpables a pesar de que las consecuencias son irreversibles y permanentes.

Por siglos, en diversas culturas el cuerpo de las mujeres es un ejercicio de cosificación, que no tiene el derecho de ser, vestirse o usarse en libertad, es visto como mercancía para el deseo, la explotación sexual, el acoso, el hostigamiento y hasta la violación, y es objeto de burlas, sanción, mutilación, posesión y represalias. En suma, el cuerpo de las mujeres es testigo de la violencia simbólica que se vive en nuestra sociedad a pesar de todos los intentos que existen por nombrar, prevenir y atender la violencia de género, y contra las mujeres.

Noemí Mirza Ramírez García es Licenciada en Psicología Social (2010), egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM-UI). Maestra en Psicología (2018), con residencia en Evaluación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Especialista en Género, Equidad de la Infancia y la Juventud en el Instituto de las Mujeres de Distrito Federal (2009-2014). En la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional fue Coordinadora de la Red de género de la Unidad (2022-2023) y ocupó el puesto de jefa de Departamento de Evaluación y Seguimiento de las Prácticas Docentes (2018-2023).