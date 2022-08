Poliescenarios | Educación básica: De víctima a victimario

Julio César Macés

¿Qué podrían tener en común un niño de Tenancingo, San Salvador o Medellín? En la escuela, además de intentar aprender a leer y escribir, muchos ya decidieron su próximo oficio. Traficar mujeres, pertenecer a la clica o matar por algunos dólares.

Enseñar en lugares en los que el desarrollo de la infancia está ligado al crimen organizado es un reto para docentes motivados, pero con poca ayuda y muchos detractores. Quiero negarme a la aparente norma de infancia es destino, pero en determinados casos parece que evadir el destino no es, literalmente, tarea fácil.

En San Salvador los niños que son parte de alguna pandilla se les dice mascotas, en México y Colombia pueden funcionar eficazmente como ganchos o como halcones. El crimen organizado, las pandillas y los criminales de barrio se aprovechan de territorios hacinados, la pobreza y marginación, deterioro de núcleos familiares y ausencia del Estado para operar de formar casi perpetua. Todas estás variables entran en las clásicas teorías de seguridad ecológica, de control, de anomia, de asociación diferencial o del desarrollo de la actitud criminal que durante décadas han tratado de explicar cómo se cultiva la semilla del crimen. Desafortunadamente muchos de los miembros más pequeños y vulnerables de nuestra sociedad están formados en una larga fila esperando el momento o la circunstancia fatal.

Un par de elementos que caracterizan el perfil de los homicidas en nuestra región es su nivel académico y su edad. Datos del BID presentan el exponencial crecimiento de la población de entre 15 a 24 años, que representa poco más del 20% de la población de América Latina. En esta etapa se registran la mayor cantidad de muertes violentas, un precio muy elevado para la productividad. En estos días existen cada vez más asesinos juveniles y delincuentes menores de edad aprehendidos. Respecto al nivel educativo se demuestra que la mayoría de homicidas tienen como máximo grado la educación primaria.

Realizando trabajo de campo y conversando con maestros de diversas regiones es profundamente triste, pero natural, escuchar sus comentarios. Niños que amenazan a sus maestros o compañeras, padres de familia ausentes, violentos o parte de alguna pandilla o grupo del crimen organizado.

Existe un caso en particular de una institución formadora de maestros de educación básica que no envía a practicar a sus alumnas mujeres por posible secuestro. Este caso sucede en México a la par que en Colombia y El Salvador existen amenazas constantes a los maestros, desde intimidación hasta agresiones físicas. Analizar debidamente las experiencias del gremio docente en comunidades con altos niveles de marginación y violencia es fundamental para lograr comprender lo que sucede en la única etapa de formación educativa de la mayoría de posibles agresores.

De momento, lo que se tiene en educación básica son algunos datos socioeconómicos que simplemente revelan lo evidente, pero que no profundizan. Logré observar diferentes intentos de censo en primarias de nuestra región y la realidad es tremendamente abrumadora. Dentro de un ambiente hostil y con dificultades para obtener datos confiables debido a que en muchas ocasiones la persona encuestada no tiene conocimiento o no lo quiere compartir -en su mayoría son mujeres de edad avanzada- es prácticamente imposible realizar un trabajo preventivo.

Nos encontramos frente a una espiral de silencio, en una espiral de violencia, con muchos planes y proyectos, pero con pocas estrategias. Los años de educación inicial podrían ofrecer las respuestas necesarias. Nuestros tiempos son tiempos violentos y las principales víctimas son aquellas que se encuentran en proceso de ser el victimario.

Julio César Macés es Licenciado en Comunicación con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es maestro en Gobernanza y Globalización por la Universidad Iberoamericana. Es host del podcast La Gazzetta de México.

