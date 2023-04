Docentes: sus relaciones interpersonales y sus afectaciones en su ética profesional

Elizabeth Pérez Pérez

¿A caso el docente en su práctica laboral es un ser incorpóreo que no desea y que no siente?

Según Brigitte Vasallo en su libro “Pensamiento monógamo terror poliamoroso”, el ser humano es promiscuo por naturaleza y puede llegar a tener relaciones múltiples. Sin embargo, la autora también menciona que dentro de la misma sociedad se realizan diferentes contratos sociales para poder regular estas conductas. Con lo anterior e hilándolo con nuestra pregunta inicial, podemos decir que a pesar de que el docente juegue un rol importante frente a la sociedad, no deja de ser un ser humano y por lo tanto sigue siendo ser incorpóreo que desea y siente.

Cuando los docentes deciden formarse en esta rama de la educación, es bien sabido que la carga cultural y principalmente social tiene mucho peso sobre ellos, pues están a la mira de todo lo que realizan, desde sus acciones hasta su forma de comportarse, inclusive su forma de hablar y dirigirse a las personas. Los docentes son responsables de los logros de los estudiantes o de un profundo fracaso. Como vemos, esta imagen del docente ante la sociedad siempre estará en constante crítica, para bien o para mal.

Ahora bien, ¿qué sucede cuando un docente llega a tener una relación interpersonal en el centro donde labora? Es un tema del que nadie quiere hablar y que sabemos que realmente sucede en los centros de trabajos. Por lo tanto, es tema tabú ya que se vuelve prohibido tocar o mencionar este tema, principalmente por la cuestión social, y más allá de eso, el hecho de tratarse de un docente. Casi será obvia la respuesta, cuando un docente decide tener una relación interpersonal en su centro de trabajo, de alguna u otra manera se verá afectado y tendrá repercusiones en su ética profesional y su práctica laboral. Al romper la escala de valores por la que se rige el mismo docente, principalmente desde el punto moral y ético, va a haber una afectación y choque entre lo que debe de ser y lo que está viviendo en ese momento.

La ética profesional del docente es ese compromiso que tiene con su quehacer profesional, además de un conjunto de saberes, creencias, valores y esquemas de acción que orientan las prácticas en el campo profesional. Cuando el docente decide tener una relación interpersonal en su centro de trabajo y, sobre todo cuando es visible a los demás, afecta en el hecho de que rebasa lo que está permitido por las normas sociales e institucionales y principalmente ese compromiso que tiene con él mismo y con los demás; como se menciona anteriormente rompe su escala de valores.

Al afectar su ética profesional también repercute en su práctica laboral, ya que al ser visible estas relaciones no se queda meramente entre las dos personas involucradas, sino que existen más agentes secundarios a su alrededor, como compañeros, dependiendo del nivel en que se encuentre además de que se involucran también padres de familia y principalmente alumnos. Y no es solo que su persona ante los demás se vea afectada, sino también es el hecho de que esa figura de autoridad, de acompañamiento para el alumno y de ejemplo, se ve distorsionada y afectada. Que muchas llevaban al docente a tomar medidas drásticas como, por ejemplo, cambiarse y alejarse centro de trabajo y de sus compañeros de trabajo.

Una investigación realizada en España y publicada por el diario El confidente en 2014, sobre qué profesiones son más infieles ¿Ciencias o letras? puso de manifiesto que, aunque a todos nos gusta el sexo, hay profesiones con muchos más infieles que otras, dando como resultado que el sector de la enseñanza y la educación ocupa un segundo lugar, con un 16,1% de encuestados que se dedican a cuestiones educativas. El erotismo de la dualidad profesor-pupilo queda además representado con el 11,3% de los usuarios encuestados, que confiesan haber tenido un lío con un profesor.

Con este estudio podemos comprobar que el hecho de ser docentes no quiere decir que se va a volver un ser incorpóreo, que no siente y no desea. Ya lo decía Freud, debe de existir un equilibrio entre el ello que es el inconsciente, el superyó que es lo moral y el yo que es el que media entre ambos. Todo ello se representa en ese equilibrio entre lo estético y lo moral, en el cual intervienen impulsos no canalizados de deseo y que se reprime debido los preceptos de la sociedad.

En el lugar donde se encuentre el centro de trabajo, siempre se seguirá dando este tipo de relaciones entre docentes, a pesar de que muchas veces ni los mismos compañeros tocan o hablan dicho tema, a pesar de las repercusiones que estas relaciones conllevan.

Para concluir podemos reflexionar que cuando el docente mantiene una relación interpersonal en su centro de trabajo, la mayoría de las veces no termina nada bien y por lo tanto se ve afectada su práctica laboral, laboral ya que no solo se limita a su compromiso docente en el aula, sino a todos los demás elementos que involucran pertenecer a un centro de trabajo, tales como lo administrativo, la convivencia con los compañeros y autoridades, el trato con padres de familia, la responsabilidad, etc. Incluso, se afecta su ética profesional, ya que difícilmente se puede separar lo personal, de lo ético y lo laboral.

ELIZABETH PÉREZ PÉREZ es Licenciada en Pedagogía por la Universidad Privada del Estado de México (UPEM) y Profesora de Educación Básica. Actualmente cursa la Maestría en Investigación de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM).