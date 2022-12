Poliescenarios | Del fracaso del cerco diplomático a la esperanza en Venezuela

Mauricio Jaramillo Jassir

El proceso de diálogo que se retoma entre el oficialismo y la oposición en Venezuela es una buena noticia para América Latina y el Caribe. La parálisis policial, la estagnación económica y la regionalización de la crisis humanitaria, han sido en conjunto el hecho más importante en los últimos años de la política latinoamericana. Hoy por hoy, nada justifica el aislamiento venezolano y se puede confirmar el fracaso rotundo del Grupo de Lima por gestar un cambio a través de la imposición de una salida de facto.

En abril de 2017, Nicolás Maduro de manera sorpresiva convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que, en la práctica significaba el despojo de poderes al Congreso a Asamblea Nacional que en ese momento se encontraba con mayoría opositora. Este correlato de fueras correspondió a la última elección legítima que vivió ese país, el 6 de diciembre de 2015 y en la que la oposición obtuvo una mayoría calificada puesta en entredicho con maniobras legales por parte del oficialismo.

Desde entonces, han sido varios los intentos por establecer un diálogo entre las partes, sin que prosperen. En medio de procesos fallidos, el gobierno llevó a cabo una elección presidencial sin la participación de la oposición que decidió abstenerse para restarle legitimidad tal como lo había hecho en elecciones legislativas en el pasado. El resultado ha alejado a las partes y ha significado la agudización de la crisis ya no solo política, sino un estancamiento económico sin antecedentes.

La oposición fue incapaz de exigirle a Estados Unidos el fin de las sanciones económicas. En abril de 2015, Barack Obama aplicó la primera ronda que se centró en personas comprometidas con violaciones a los derechos humanos, luego de calificar a Venezuela “como una amenaza” por la dramática situación de polarización que, por ese entonces se vivía y la violencia que empezaba a salir del control de las partes, tanto de la Fuerza Pública como de las denominadas “guarimbas”.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tuvo un efecto nefasto, sumado a una hegemonía de gobiernos conservadores en la zona con Pedro Pablo Kuzscynski, Enrique Peña Nieto, Mauricio Macri, Sebastián Piñera y posteriormente Iván Duque. Todo contribuyó a que quedara en el ambiente la idea de que la única salida a la crisis pasaba por la remoción abrupta de Maduro y la renuncia a cualquier esquema de diálogo entre las partes.

Para colmo de males, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se convirtió en uno de los acérrimos contradictores de Maduro y, en consecuencia, defensor a ultranza de una salida por la fuerza. Insólitamente, cuando el Departamento de Estado sugirió “que todas las posibilidades estaban sobre la mesa” en clara alusión a una intervención, el silencio en América Latina, incluida la deslucida OEA, fue común denominador. La región olvidó de un momento a otro los efectos nefastos del golpismo alimentado desde Washington y que derivó en las salidas de Jacobo Arbenz, Juan Bosch, Joao Goulart y Salvador Allende. En el primero terminó en una sangrienta guerra con un saldo humanitario que todavía se lamenta en toda América Central.

Por eso no es de extrañar que, en semejantes circunstancias y con una Venezuela a la que se intentó asfixiar económicamente, castigando a los mas pobres, ningún mecanismo de diálogo funcionara así tuviera el apoyo de Noruega, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la Iglesia, Barbados y más recientemente, México que sirvió de anfitrión a los diálogos, mas no de mediador.

En contraste, dos circunstancias hacen pensar en que este nuevo ciclo de diálogos entre la oposición y el gobierno venezolanos pueda prosperar. En primer lugar, se trata del cambio de aproximación en la Casa Blanca con la llegada de Joe Biden. Aunque se presuma que cambió la postura como consecuencia de la carencia para el acceso de hidrocarburos producto de la guerra en Ucrania, ha tenido mucho que ver la falta de eficacia de las sanciones, sumada a los escándalos de corrupción en el círculo de Juan Guaidó a quien se dotó de poderes y recursos sin ningún esquema de rendición de cuentas, absurdo por los volúmenes que le fueron transferidos.

El anunció del retorno de actividad de la Chevron estimula al oficialismo que tiene interés en avanzar en el levantamiento total de sanciones para continuar con lo que, hasta ahora es un asomo de reactivación económica. Por más que sea tímido, no deja de ser representativo en una economía que parecía pulverizada y condenada al colapso. El hecho de condicionar ese levantamiento definitivo a avances en la mesa de diálogo, significa que el establecimiento venezolano invertirá esfuerzos reales para lograr una transición político-económica definitiva, que además le permita salir del aislamiento, muy costoso en los últimos años.

Y, en segundo lugar, la intención de Gustavo Petro de integrarse al grupo de facilitadores podría tener un efecto sobre el proceso. Bogotá, hoy por hoy, es fundamental para Caracas en la tarea de recuperar su participación en los espacios multilaterales de la que fue suspendida o salió por su propia voluntad como es el caso de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú) de la que se retiró en abril de 2006 cuando Hugo Chávez consideró que los acuerdos de libre comercio que negociaban Lima y Bogotá con Washington, eran incompatibles con el espacio andino de integración. Colombia no solo es clave en la reactivación económica venezolana, sino que puede ser un aliado del diálogo interno, pues tiene una relación sana con el oficialismo y ha mantenido históricamente lazos con la oposición.

No hay fórmulas mágicas y, como su nombre lo indica, cualquier transición en Venezuela será lenta y paulatina con resultados que no llegaran súbitamente. Aún así, la superación de la crisis es un imperativo al que América Latina no puede darse el lujo de renunciar.

MAURICIO JARAMILLO JASSIR es profesor de la Universidad del Rosario, Colombia. Sígalo en @mauricio181212