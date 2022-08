Poliescenarios | ¿De todo el pueblo, lengua, tribu y nación?

Samantha Sánchez

En días pasados, después de hacerse viral la nota de que un restaurante lujoso de la Ciudad de México definiera por color de piel la ubicación de sus comensales, el debate sobre el racismo y la discriminación en México se reabrió. Y es que más allá de chistes, memes y opiniones encontradas, una queja como esta bastó para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) abriera un expediente para evaluar los diferentes reportes recibidos en contra de la Cadena.

“El racismo no se debate, se combate”, fueron palabras que leí hace unas semanas desde la cuenta de ONU México en redes sociales y que me dejaron pensando. ¿El racismo no se debate? ¿Cómo se combate? Más allá de una retórica que pretenda analizar las acciones de este Organismo – de algún otro, o si quiera de nuestros gobiernos – es una invitación a la reflexión y a la introspección.

Cada uno de nosotros hemos sido parte de alguna acción o decisión que conlleve a la discriminación de otra persona o grupo de personas. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) define 4 tipos de racismo:

Racismo aversivo: es un tipo de racismo sutil y que se presenta mayormente en aquellas personas que tienen una postura definida contra el racismo; sin embargo, sus acciones demuestran falta de empatía en sus diferencias con otras personas.

Racismo etnocentrista: es el tipo de racismo que identifica conductas de superioridad de un grupo de personas sobre otro.

Racismo simbólico: es aquel que se manifiesta buscando la igualdad de derechos entre diferentes grupos de personas, pero delimitándolos a diferentes ámbitos o situaciones.

Racismo biológico: es el tipo de racismo más agresivo que supone que un grupo de personas es superior a otra, basándose en las diferencias biológicas. Es el tipo de racismo que implementó el régimen nazi en las décadas de los años 30 y 40.

En algunos países europeos y asiáticos, la región latina es conocida por la calidez humana que nos caracteriza; se nos percibe como una cultura que recibe, abraza y procura integrar a las personas de otras nacionalidades en un ambiente cultural abierto. Sin embargo, al interior de nuestros países, la otra cara de la moneda suele aplicar el racismo aversivo; pues con base en el color de piel, rasgos físicos, prejuicios de belleza e incluso posición económica, somos capaces de rechazar y condenar a aquellos cuyas diferencias no llenen nuestra limitada apertura a la aceptación.

Pero es bien sabido que el racismo es una lucha mundial. Del otro lado del mundo, se vive un racismo etnocentrista, principalmente. De acuerdo con las perspectivas de Isil Gachet, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), “el racismo y la discriminación se manifiestan en aptitudes hostiles contra los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo y la estigmatización de esos grupos; en la creciente frecuencia de los incidentes antisemitas; en la intensificación de las expresiones de islamofobia; en el uso de argumentos racistas, antisemitas y xenófobos en el discurso político; y en un clima negativo en el seno de la opinión pública que desempeña un papel crucial en la aparición de expresiones de racismo e intolerancia dentro de la sociedad. Estas tendencias, por supuesto, varían en escala de un país a otro, pero son suficientemente significativas como para suscitar preocupación”.

El creciente racismo es un tema preocupante, pues puede desencadenar problemas mayores que los avances de la agenda mundial en la integración y las condenas a los crímenes por discriminación. Y es que, así como la lucha contra la violencia de género otorga credibilidad, casi en automático, a las víctimas que la denuncian, así también deberíamos ser capaces de reconocer que somos parte del problema de discriminación racial cuando la persona afectada expresa que se le ha hecho sentir de esta manera.

Es así que las diferencias no se pelean, se celebran. Diferentes colores de piel, creencias, ideologías, valores, principios, características físicas, posibilidades, limitaciones y un largo etcétera conforman, no solo nuestras comunidades latina o mexicana, sino un sinfín de culturas alrededor de todo el mundo.

Y es que, con independencia de cuál sea nuestro origen, los seres humanos somos tan diferentes, pero tan iguales al mismo tiempo que resulta fascinante. No hay razón para hacer acepción de personas; no está escrito sobre piedra que debemos pensar todos igual, pero es una realidad que, al final, de todo pueblo, lengua, tribu y nación – sin importar las diferencias – nuestras decisiones, acciones y elecciones nos pueden llevar a un mismo fin; lo importante es definir cuál es el que queremos para cada uno de nosotros y cómo nos relacionaremos con los demás caminando hacia él.