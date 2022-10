De policías, militares y otros cuentos

Julio César Macés





Granaderos avanzan, tolete en mano, escudo de frente e insultos al aire. Un helicóptero decide el ritmo del viento de los que estamos a unos metros. Tensa calma entre los que pretenden avanzar y los que no se moverán. Gritos “ya vienen”, “los policías no respetan nada”, “los manifestantes van a lanzar una bomba”. La danza de la violencia está por comenzar.

¿Qué representa un homicidio cuando un miembro del Estado lo ejecuta? Si un representante de los poderes públicos del Estado puede tratar impunemente a un ciudadano (del que se supone es protector) como si fuera un bulto de su propiedad: patearlo, torturarlo y matarlo ¿quién le rinde cuentas a quién? Esas interrogantes conservan un eco histórico en Latinoamérica. Ya pasaron dictaduras militares y guerra sucia desde Argentina hasta Chile, pasando por Honduras, Guatemala y El Salvador. No es ajeno el recuerdo de los asesinatos y desapariciones de las dictaduras del Siglo XX.

La rima continúa con la tortura y desaparición de manifestantes en Cuba, los detenidos en el régimen de excepción de Bukele, los arrestos ordenados por Ortega en Nicaragua y la semilla de militarismo sembrada en la administración de Juan Orlando Hernández en Honduras. Policías o militares, con mando civil -usualmente militares en retiro- o con mando militar, las fuerzas del Estado y las instituciones que muchas ocasiones usan la violencia como propiedad privada de la función pública parece que solamente acumulan intereses a la deuda de trasparencia histórica que arrastran desde hace décadas mermando su credibilidad y su aceptación.

Son la 1 am y después de un violento enfrentamiento, los policías se reagrupan y los manifestantes cuentan heridos y desparecidos. Ambos lados se encuentran expuestos y revelan esa constante batalla entre la conciencia moderna y la obediencia premoderna. Algunas horas después, los granaderos buscan comida, agua y refugio del frío, institucionalizar el tolete, pero no al que lo utiliza. La imagen del Estado representado por aquellos hombres y mujeres maltrechos, hambrientos y somnolientos, simplemente es para el olvido.

“El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Militares y policías son protagonistas de sentimientos polarizados. Víctimas y victimarios, héroes o demonios, santos o desterrados. Son presos de la purificación ideológica del momento, de la purga de los no alineados, del tiempo y de las decisiones de líderes porfiados. El debate moderno de mandos civiles o militares en acciones de seguridad pública es fútil si no parte desde las entrañas del problema: la impunidad.

En todo país hay abusos de poder, pero no en todos la impunidad es el sistema. Parece que la clave es la trasparencia y la rendición de cuentas, pero cómo se cultivan aquellas semillas y hasta cuándo darán sus frutos. La libertad es contagiosa y se suman instituciones públicas que se autodepuran, asociaciones civiles que se atreven a cuestionar la verdad oficial y medios de comunicación independientes y críticos. Sin importar sin son civiles o militares, las instituciones que ejercen el legítimo uso de la fuerza del Estado no tienen custodio y no pretende encontrar uno.

La noticia de que una manifestante ha muerto provoca la retirada de los granaderos, poco a poco aquellos hombres y mujeres huyen, algunos con culpa otros con miedo. Seguridad también es percepción, este día son victimarios no víctimas. La opinión pública se alineará a la respuesta más simple. La responsabilidad compartida entre las fuerzas del Estado y los manifestantes en un sistema de impunidad se convierte en una espiral de silencio o de mutuo reclamo.





Julio César Macés es Licenciado en Comunicación con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es maestro en Gobernanza y Globalización por la Universidad Iberoamericana. Es host del podcast La Gazzetta de México. Sígalo en @JulioCesarMacs