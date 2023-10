De la pandemia a la Nueva Escuela Mexicana y de regreso

Por Tonanzi Nayeli Oviedo Guerrero

Los estudiantes son el centro del sistema escolar y los maestros orbitamos alrededor de los mismos, entonces, si ellos son los protagonistas en la escuela y esta ha transitado de estar cerrada a una más acostumbrada a la virtualidad, ¿Han pasado a ser solo espectadores de una educación a distancia? ¿Cómo se deconstruye el maestro bajo esta modalidad? ¿Cuáles son los nuevos roles de todos los participantes? ¿Qué tan dispuestos estamos a asumirlos? Son algunas de las preguntas que han surgido a partir del confinamiento, ese paradigma sobre la todología del maestro se puso a prueba de la manera más absurda dejando al descubierto el nivel de compromiso que se tiene ante el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje que cabe puntualizar se tornó más frágil. La anunciada, esperada, obligada e inevitable revolución tecnológica en la educación.

Sonó el timbre porque la jornada escolar terminó, el pizarrón quedó tal cual, las bancas desordenadas, los estantes llenos, una que otra basura sobre el piso, los salones se vaciaron por las “vacaciones” adelantadas, con la promesa de regresar en cuarenta días para reponer el tiempo que fuese necesario... nadie creía que el confinamiento por pandemia duraría más de un par de semanas, sin embargo no pasó así, lo que en un principio fue visto como una medida preventiva rebasó cualquier plan de acción. Los maestros nos inmiscuimos en la urgencia de dar respuesta a una modalidad ya conocida por varios: Educación a Distancia ¿Qué tan difícil podría ser? es decir, se tenía lo esencial; maestros, estudiantes, plan de estudios, actividades, dispositivos electrónicos tareas e internet, no obstante, también una gran brecha tecnológica.

Creía pensar que lo que hacía era suficiente, bastaba con trabajar cotidianamente mientras me mantenía actualizada a nivel profesional, llegar a clases a tiempo, respetar horarios, tiempos, ritmos, estilos, diseñar actividades innovadoras en mis clases, incluir material lúdico, diversificar contenidos, planear actividades de manera individual, trabajo en binas, equipos, proyectos colaborativos, en fin, mantenerse a la vanguardia del uso de las tecnologías utilizando smartphones, tabletas y aula de medios, me sentía al cien porque podía ver logros a largo, mediano y corto plazo. Al llegar la pandemia caí en cuenta que no basta con hacer las cosas bien, una trasformación pedagógica era necesaria, quizá la pandemia fue el grito que la globalización anunciaba para hacer lo mismo con la educación.

El proceso general de transformación de la educación que comenzó con la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa el 2 de diciembre de 2012, ha permitido sentar las bases del Modelo Educativo y encauzar su desarrollo para convertir el cambio educativo no solo en una política de Estado, sino en palanca de transformación de la nación. Tanto la consolidación del Modelo Educativo como la implementación nacional del Plan y Programa de estudio para la educación básica fueron procesos graduales, y muchos de los cambios planteados en el nuevo currículo requieren tiempo para su maduración y concreción en las aulas; sin duda, más allá del término de esta administración federal.

Por ende, resulta conveniente que la vigencia de este modelo se mantenga al menos durante los próximos doce ciclos lectivos consecutivos para permitir su correcta incorporación a las aulas. La vigencia de la Nueva Escuela Mexicana tendrá la flexibilidad necesaria para hacer las adecuaciones puntuales al Plan que resulten de las evaluaciones al desempeño de los alumnos. Con ello se propiciará un proceso de mejora continua.

Adoro la magia de los inicios -me dijo una compañera-, son la oportunidad perfecta para construir y reinventarse, haber terminado de manera satisfactoria un ciclo durante la pandemia fue el preámbulo para visualizar las metas de los próximos. Al inicio de estas clases en línea busqué estrategias para facilitar la comunicación entre todos los integrantes de la escuela, diseñé un perfil de Facebook, que a su vez desplegaba Instagram, un blog y cuenta de WhatsApp que permitieran a la comunidad escolar estar presentes y disponibles, así como bombardear de notas informativas, datos curiosos, avisos generales, organización y festejos de fechas conmemorativas entre otras recomendaciones.

Fue gratificante ver la participación e interés de alumnos, padres de familia y exalumnos. La generosidad es una cualidad propia del magisterio, planear, elaborar y ejecutar beneficiando hasta donde se tenga alcance. Fue una oportunidad para trascender, la libertad de poder crear implicó abrir una puerta que no volvería a cerrarse. Con la llegada del Covid-19 se modificó la dinámica para realizar estos acercamientos que se daban al interior de la escuela; anteriormente se veía solo a groso modo lo que la familia permitía.

Hasta el momento de la pandemia, las circunstancias abrieron las puertas del contexto real, la comunidad donde se encuentran la mayoría de las escuelas en el Valle de México es semiurbana que cuenta con servicios públicos básicos, tienen acceso a electricidad e internet, sin embargo, el último se costea por los padres de familia y al volverse una indispensable para asistir a clases virtuales se replantearon las prioridades. La red de apoyo que se construyó entre los padres de familia (principalmente las amas de casa o señoras) fue fundamental para concretizar actividades, estuvieron a lado de sus hijos, siendo al mismo tiempo un puente de comunicación entre los estudiantes y los maestros, sin embargo…todo cambió. No es que no hubiésemos querido que terminara la pandemia, pero esta terminó y todo volvió a su nueva realidad: las redes de apoyo se acabaron y el modelo tradicional volvió, al grado de tener ahora una Nueva Escuela Mexicana.

El pensamiento infantil avanza paso a paso, pero durante este proceso todavía no sabe reunir en un sistema total la educación con tanta formalidad y las relaciones que pueden darse entre algunos factores es incapaz de distinguir aun de forma satisfactoria lo probable de lo necesario. A esto hay que sumar las complicaciones de entender un nuevo modelo educativo a nivel nacional que no hace sino posicionarnos, otra vez, en la misma situación en la que nos encontramos en aquel lejano marzo de 2020 cuando la pandemia inició. Seguimos igual, pero sin pandemia, cambiando y buscando, desde nuestras trincheras, luchar por que la educación sea integral.

TONANZI NAYELI OVIEDO GUERRERO es Licenciada en Pedagogía con Especialidad en Psicoterapia Gestalt por la Universidad de Cuautitlán Izcalli y maestrante en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional.