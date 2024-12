Poliescenarios / BRICS Plus: ¿la nueva OCDE para el Sur Global?

Por Daniel Morales Ruvalcaba

El BRICS ha evolucionado desde su formación en 2006, cuando se reunió por primera vez a los cancilleres de Brasil, Rusia, India y China en los márgenes de la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), hasta convertirse en un foro clave a nivel mundial. Esta transformación se ha visto impulsada por la reciente inclusión de nuevos miembros plenos, como Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, así como la incorporación de países asociados como Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. A partir de su ampliación oficial en la XVI cumbre de Kazán en 2024, con 22 miembros (9 plenos y 13 socios), el BRICS Plus se encuentra en una posición estratégica para redefinir su papel y propósito en el escenario internacional.

A medida que el BRICS se expande, hipotetizo que podría configurarse como una nueva OCDE para el Sur Global. Pero, ¿qué implicaría esto? La OCDE, fundada en 1961 con 20 miembros iniciales, estuvo compuesta principalmente por economías desarrolladas de Europa y América del Norte. Más de 60 años después de su fundación, el PIB per cápita promedio de los 38 países que actualmente componen la OCDE es de aproximadamente 44,700 dólares (cifras del Banco Mundial para 2023), y su Índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio es muy alto, de 0.907, según las estimaciones más recientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo correspondientes a 2022 (https://bit.ly/3UUjPLo). En contraste, los 22 países que se han adherido al BRICS Plus (miembros plenos y asociados) tienen un PIB per cápita promedio de alrededor de 8,600 dólares y un IDH promedio de 0.737, cifras que muestran un desarrollo económico y humano significativamente inferior al de la OCDE.

Más allá de los números, la OCDE ha sido objeto de críticas por su alineación con los valores e intereses del Norte Global. Formada con el objetivo de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social, la OCDE ha funcionado como una comunidad de países con valores compartidos, comprometidos con la preservación de la libertad individual, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, tal como fue confirmado en su “Visión para la OCDE en la próxima década” (firmada a nivel ministerial en octubre de 2021). Sin embargo, dicha visión a menudo dista de las aspiraciones de los países del Sur Global, y sus políticas de desarrollo frecuentemente no se ajustan a las necesidades específicas de estos países.

En este contexto, el BRICS ampliado parece evolucionar hacia una organización similar a la OCDE, pero conformada por naciones en desarrollo, que busca crear un espacio para colaborar en sus propios términos y responder a sus realidades. Desde esta perspectiva, la inclusión de países de diversas regiones del Sur Global no solo amplía la representación del BRICS, sino que también fortalece su capacidad para establecer acciones estratégicas y abordar desafíos comunes en áreas clave como la economía, la infraestructura y el desarrollo alternativo, todo ello desde una perspectiva que contrasta con la de la OCDE.

No obstante, la transformación del BRICS Plus en una nueva OCDE para el Sur Global no está exenta de desafíos. La diversidad de intereses y capacidades de sus miembros podría no solo diluir prioridades y complicar la toma de decisiones, sino también generar desconfianzas, especialmente si algunos países intentan utilizar el BRICS para avanzar en sus propias agendas geopolíticas. A diferencia de la OCDE, que lleva más de 60 años de historia, el BRICS ampliado tiene la oportunidad de construir un enfoque más flexible y adaptativo que refleje las aspiraciones de desarrollo de los países del Sur Global. Aunque en los próximos años no se admitan nuevos miembros, es crucial que, en esta nueva etapa, los 9 miembros plenos y 13 socios logren cohesionar sus voces para compartir experiencias y recursos, crear un entorno de apoyo mutuo y avanzar hacia una agenda común que beneficie a todos sus participantes.

El proceso de este foro, que comenzó con reuniones informales en 2006, 2007, 2008 y 2009 en la AGNU, se consolidó en 2011 con la participación de Sudáfrica -marcando el inicio del BRICS- y alcanzó una nueva etapa con la expansión a BRICS Plus a finales de 2023, refleja un largo y significativo camino recorrido. En cuanto a sus propósitos, durante su primera década, el BRICS se posicionó como un actor clave, abogando por la reforma de las instituciones financieras internacionales y un orden mundial multipolar, al tiempo que fomentaba la cooperación con el Sur Global. La pandemia de COVID-19 interrumpió su trabajo y ralentizó la consecución de sus objetivos. Sin embargo, tras la superada la contingencia global, la XV cumbre en Johannesburgo de 2023 no solo reactivó las reuniones presenciales y una intensa dinámica ministerial, sino que también aceptó la inclusión de nuevos miembros en el llamado BRICS+. En este sentido, la cumbre de Kazán en 2024 ha sido histórica, destacando la resiliencia del foro BRICS y su capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos.

De cara al futuro, no cabe duda de que el BRICS seguirá desempeñando un papel fundamental como catalizador del Sur Global en su lucha por una mayor representación y equidad en el orden internacional. Sin embargo, mientras que el BRIC de la década de 2010 buscó ser un contrapeso geopolítico al G7 (del cual Rusia fue miembro hasta su suspensión en 2014 tras la anexión de Crimea), en la década de 2020 el BRICS+ parece estar encaminado a convertirse en un contendiente geoeconómico de la OCDE.

DANIEL MORALES RUVALCABA es profesor asociado de la Sun Yat-sen University (China) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (México). Es el creador del World Power Index (www.worldpowerindex.com). Su libro más reciente es National Power and International Geostructure (Springer). Síguelo en X: @moralesruvalcab.