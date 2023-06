Brasil: la violencia siempre deja huella

Julio César Macés

El conflicto entre pandillas y grupos paramilitares en Brasil representa años de omisión, estrategias deficientes y miedo. La violencia es un traje a la medida que se ajusta a las carencias sociales, el contexto económico, las pugnas políticas y la posición geográfica. La tragedia es mayor cuando el tiempo se presenta como un tirano, ya que durante décadas parece que ocurren muchos cambios, pero realmente nada ha cambiado.

Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital) y Comando Rojo (Comando Verlmelho) son las pandillas dominantes y las que se disputan el control del tráfico de drogas, la extorsión y el resto de los negocios ilícitos que ofrece la región. Aunque valdría la pena explorar el origen de cada pandilla, el romanticismo y la mítica prevalecen en la mayoría de los relatos. De cualquier forma, es importante mencionar que la pandilla más poderosa en Brasil se forjó y fortaleció en la prisión de Taubate, en São Paulo.

Debido a los abusos del sistema penitenciario, los reos decidieron ascender a jefes del lugar y pasar de víctimas a victimarios: “para no ver llorar a tu madre, hacías llorar a la de otro” dirían algunos. Y así desde aquellos días de penumbra hasta cruzar el Atlántico con nuevos aliados europeos o africanos, se establecieron las bases para que las pandillas controlaran las prisiones, las favelas y la vida cotidiana.

Ante todo, no se debe omitir la complicidad de las autoridades con la ya clásica combinación de corrupción e impunidad. Aquí se debe incluir la participación directa de las milicias. Estos grupos están conformados por policías en activo, expolicías, bomberos y otros actores del sistema de seguridad que no lograron evitar caer en la tentación. Sin duda, una combinación explosiva se encuentra presente en las calles de Brasil, pero ¿cómo contar la tragedia cuando el sistema de justicia no tiene la mínima intención de ayudar y poner nombre y apellido a las víctimas de la guerra entre las pandillas? El único remedio es una sociedad organizada y tolerar el sufrimiento y los riesgos de verificar la violencia cotidiana.

Fogo Cruzado es un instituto que se especializa en registrar, verificar y contabilizar los tiroteos en más de 50 ciudades de Brasil. La app Fogo Cruzado, desde 2016, permite ubicar los tiroteos en casi tiempo real. Los ciudadanos informan sobre un evento violento que están presenciando a través de la app o de redes sociales y Fogo Cruzado verifica la información para indicar al resto de usuarios en qué lugar está ocurriendo un tiroteo, una redada o un asesinato.

La aplicación se presenta como la memoria colectiva de la violencia que se vive en Brasil y ofrece datos que el gobierno no ha contabilizado con exactitud o que no está interesado en exponer. Al escribir estas líneas, el promedio de eventos violentos por semana es de 159 con 69 muertes y 38 heridos. Lo común es encontrar datos como el siguiente: Av. Pres. Vargas- Centro, Rio de Janeiro, Brasil. Civis (civiles) 1 morto (muerto) 1 ferido (herido).

Numerar, identificar e informar los actos violentos que ocurren día a día en algunas de las ciudades más turísticas y emblemáticas de Brasil es simplemente una ironía. Pensar que justo detrás del ritmo, la alegría y el placer de la vida se encuentra una huella de violencia que deja una marca permanente en la historia de un país que no puede resolver la inseguridad y que algunos prefieren ocultar los rastros en lo profundo de los datos sin investigar.

Algo que no se puede medir es algo que no se puede mejorar. La responsabilidad del gobierno -sin importar facciones políticas- en la última década es evidente. No existe retorica suficiente para reparar el daño o promesas para recuperar lo perdido. Al momento de leer estas palabras, este día y en este momento, por lo menos, en Río de Janeiro, ocurrieron 15 tiroteos. Contar las perdidas parece que es demasiado importante para dejarlo a las autoridades. Identificar a las víctimas será tarea de los ciudadanos. Reconocer para no olvidar.

Julio César Macés es Licenciado en Comunicación con estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es maestro en Gobernanza y Globalización por la Universidad Iberoamericana. Es host del podcast La Gazzetta de México. Sígalo en @JulioCesarMacs