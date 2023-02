Poliescenarios | América Latina y su rechazo a la guerra de Ucrania

Mauricio Jaramillo Jassir

La semana pasada, varios Estados de Occidente recurrieron a la presión para obtener más recursos para Ucrania y continuar no solo la contraofensiva que inició el año pasado y que habría producido resultados prometedores, sino para aislar internacionalmente a Rusia. Sin embargo, varios de los gobiernos latinoamericanos dejaron en claro que no estarían dispuestos a entregar armas a Kiev. ¿Qué razón adujeron? ¿Significa esto que no apoyan a Ucrania y no condenan enérgicamente la operación rusa en ese territorio?

En efecto, Argentina, Brasil, Colombia y México aclararon que no entregarían material militar a las autoridades de Kiev, a diferencia de lo que afanosamente han hecho los gobiernos de Estados Unidos y Europa. A pesar de las reticencias iniciales, Alemania terminó por entregar 14 blindados Leopard, clave para que militares ucranianos puedan resistir la ofensiva rusa que se intensificará durante la primavera. Antes de finalizar 2022, Washington había entregado material para la instalación de un escudo antimisil, Patriot, que tuvo efectos inmediatos en varios de los ataques rusos logrando destruir artefactos dirigidos contra posiciones ucranianas en la región del Donbass, centro de la guerra desde mediados del año pasado.

Ahora, la presión de varios de los países de Europa Central y Oriental, los más efusivos aliados ucranianos y contradictores de Moscú por un pasado plagado de abusos en la era soviética, centran sus esfuerzos para que a Ucrania le sean entregados aviones de combate, circunstancia que abriría una nueva fase en la guerra y le daría a Volodomir Zelesnky mayor capacidad de gestión contra Vladimir Putin en el terreno de combates.

De esta forma, este grupo de latinoamericanos que además tienen administraciones progresistas, dato que no es menor, hicieron frente al pedido expreso del Comando Sur de los Estados Unidos, concretamente por parte de Laura Richardson. El pedido de estos equipos a América Latina se hace porque se presume que los combatientes ucranianos tendrían problemas en el manejo de sistemas de armas, y se estima que, con material bélico en posesión de los latinoamericanos menos moderno, sería más fácil la adaptación de militares ucranianos para su uso, tal como lo describe Daniel Kersffeld en Página 12 de Argentina.

La expectativa de la OTAN consistía en defender la idea de que se trata de una guerra de liberación equiparable a la agresión de los Estados del eje durante la Segunda Guerra Mundial y, tal como sucedió en esa época, lograr el apoyo sin condiciones de los latinoamericanos. Sin embargo, la postura empujada por Estados como Polonia, Letonia y Estonia, que se podrían considerar los más radicales en la cruzada, desconocen el desgaste justificado de la imagen y credibilidad de la OTAN no solo en América Latina y el Caribe sino en el Sur Global. El rechazo de AMLO, Fernández, Lula y Petro no debe entenderse como aquiescencia con Rusia ni con la invasión que pronto completa su primero aniversario. La manera en que se ha sugerido que estos gobiernos simpatizan con Moscú en la guerra desconoce que todos, sin excepción la han condenado. La diferencia está en la tradición pacífica latinoamericana que, a diferencia de la europea y estadounidense, es consistente y no selectiva.

Cuando en 2003 Estados Unidos pidió el apoyo de los latinoamericanos en la invasión a Irak, el rechazo fue inmediato. Incluso México, bajo la administración del conservador PAN de Vicente Fox y que se había alejado del tradicional latinoamericanismo, se enfrentó al gobierno de George W. Bush y cuando este convocó al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) en 2001, México firmó su retiro. En el colmo del desespero, Bush llamó a su homólogo en 2003 para convencerlo de que México apoyara la invasión a Irak, pero Fox mantuvo férrea su postura de condena a la guerra.

Solamente Colombia, El Salvador y Nicaragua rompieron la tradición regional de apoyo irrestricto a la paz y decidieron unirse a la improvisada Coalición de la Voluntad que sumergió a Irak en una guerra civil durante dos décadas. Vale aclarar que no procedió el envío de tropas, sino el apoyo político en escenarios multilaterales aceptando el rebatible argumento de que EEUU estaba en su derecho a la legítima defensa.

Cuando la OTAN invadió Libia en 2011 torciendo el sentido de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la historia se repitió. América Latina y el Caribe condenaron las acciones, pero Colombia bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (que luego sería galardonado con el Nobel de paz) apoyó políticamente la invasión que dejó secuelas todavía visibles en el norte de África y a lo largo del cinturón del Sahel.

En sus respectivas intervenciones ante la sesión inaugural del 77 periodo de la Asamblea General de Naciones Unidas, los latinoamericanos condenaron la guerra en Ucrania y, tal como lo habían expresado, buena parte de los Estados de Asia Central, Medio Oriente y el África Subsahariana, rogaron porque cuanto antes se iniciaran negociaciones que pusieran fin a los enfrentamientos. Se cree que unos 40 millones de personas podrían estar en riesgo de inseguridad alimentaria, entre otras cosas, por los impedimentos a la salida de cereales, trigo e insumos para el sector agroindustrial desde la zona de confrontaciones.

Sobre Colombia se ejerció una particular presión pues desde hace poco más de una década es socia de la OTAN (mas no miembro) y aunque al carecer de membresía no tenga responsabilidades de asistencia militar, se considera que políticamente podría involucrarse más. Así lo hizo en el pasado reciente con Iván Duque, duro crítico de Rusia a quien en varias ocasiones acusó de apoyar militarmente a Venezuela para desestabilizar a Colombia. Eso sí, el gobierno colombiano y su ministro de defensa de la época, Diego Molano, jamás presentaron una sola prueba y mostraron desprecio por los canales diplomáticos para el manejo de las sensibles acusaciones.

En el peor momento de los últimos tiempos de la relación colombo rusa, Duque decidió llevar la controversia al Consejo de Seguridad de la ONU donde acusó a Moscú por la intervención en Ucrania. Este respondió recordando que, como miembro permanente de tal organismo, constataba con preocupación el abandono al proceso de paz de Bogotá de cara al compromiso adquirido con Naciones Unidas. En resumidas cuentas, Colombia mostró siempre apoyo efusivo a la OTAN alejándose de su tradición y del compromiso constitucional de apoyo a la resolución pacífica de controversias entre Estados y el principio de no intervención en asuntos internos.

Ahora, América Latina demuestra que está a la altura y que es coherente con lo que ha defendido desde la posguerra. No se trata de afinidades ideológicas con Rusia o de un espíritu antiestadounidense, pues los gobiernos que condenaron guerras en el pasado no eran precisamente progresistas. Se trata de entender que la prolongación de la guerra resulta injustificable y de recordar que, en el pasado, la OTAN ha recurrido a todo tipo de argumentos forzados para imponer a sangre y fuego una desdibujada noción de la legítima defensa.

MAURICIO JARAMILLO JASSIR es profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Sígalo en @mauricio181212